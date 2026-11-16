Ο Παναγιώτης Αρκουμανέας παντρεύτηκε την Ιωάννα Κωστούλα

Ο πρώην πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Παναγιώτης Αρκουμανέας, παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Ιωάννα Κωστούλα. Η είδηση του γάμου τους δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, όταν ο ίδιος επέλεξε να μοιραστεί προσωπικές στιγμές από την τελετή και τη γαμήλια δεξίωση.

Τα στιγμιότυπα αναρτήθηκαν στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, επιβεβαιώνοντας έτσι το χαρμόσυνο γεγονός. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε σε στενό κύκλο, με την παρουσία συγγενών και φίλων του ζευγαριού.

Η αποκάλυψη του γάμου

Η αποκάλυψη του γάμου του Παναγιώτη Αρκουμανέα και της Ιωάννας Κωστούλα έγινε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026. Ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΥ δημοσίευσε ο ίδιος φωτογραφίες και βίντεο από την τελετή και τη δεξίωση, επιτρέποντας στο ευρύ κοινό να λάβει γνώση του γεγονότος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γάμος τελέστηκε παρουσία στενών συγγενών και φίλων, ενώ ακολούθησε μια γαμήλια δεξίωση. Ο Παναγιώτης Αρκουμανέας είχε επιλέξει να διατηρήσει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης των γαμήλιων φωτογραφιών.

Επίσης, ο ίδιος επέλεξε να μην δημοσιοποιήσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ακριβή ημερομηνία και την τοποθεσία του μυστηρίου, διαφυλάσσοντας έτσι την ιδιωτικότητα της σημαντικής αυτής στιγμής για το ζευγάρι.

Η πορεία του Παναγιώτη Αρκουμανέα

Ο Παναγιώτης Αρκουμανέας διαθέτει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στον χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων, της επικοινωνίας και του δημόσιου τομέα. Έχει διαγράψει πολυετή καριέρα σε επιτελικές θέσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, όπως αναφέρεται στο επίσημο βιογραφικό του.

Η επαγγελματική του διαδρομή τον οδήγησε σε θέσεις ευθύνης, όπου απέκτησε σημαντική εμπειρία και γνώση σε διάφορους τομείς. Η σύζυγός του, Ιωάννα Κωστούλα, από την πλευρά της, διατηρεί χαμηλό προφίλ, μακριά από τη δημοσιότητα.

Η θητεία στον ΕΟΔΥ

Μία από τις πιο κρίσιμες θέσεις που κατείχε ο Παναγιώτης Αρκουμανέας ήταν αυτή του προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Οκτώβριο του 2019, σε μια περίοδο που λίγο αργότερα αποδείχθηκε κομβική για την παγκόσμια υγεία.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, διαχειρίστηκε την κρίσιμη περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού στην Ελλάδα, έχοντας την ευθύνη του συντονισμού των δράσεων του Οργανισμού. Παράλληλα με τα εθνικά του καθήκοντα, ο Παναγιώτης Αρκουμανέας εκπροσώπησε τη χώρα στην Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), συμμετέχοντας ενεργά στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των υγειονομικών προκλήσεων.

Προηγούμενος γάμος και προσωπική ζωή

Ο γάμος του Παναγιώτη Αρκουμανέα με την Ιωάννα Κωστούλα έρχεται τρία χρόνια μετά το διαζύγιό του από τη δημοσιογράφο Εύα Αντωνοπούλου. Ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΥ και η Εύα Αντωνοπούλου είχαν παντρευτεί με πολιτικό γάμο το καλοκαίρι του 2013, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Η κοινή τους πορεία διήρκεσε δέκα χρόνια, καθώς χώρισαν το 2023. Η σχέση του με την Ιωάννα Κωστούλα παρέμεινε μακριά από τα μέσα ενημέρωσης, με τον ίδιο να επιλέγει να μην δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες μέχρι την ημέρα της ανακοίνωσης του γάμου τους, στις 16 Νοεμβρίου 2026.

Με πληροφορίες από: Newsit