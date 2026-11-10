Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των δημοσιογράφων βρέθηκε πρόσφατα η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η οποία παραχώρησε δηλώσεις on camera. Οι ερωτήσεις επικεντρώθηκαν στη σχέση της με τον γνωστό τραγουδιστή Χρήστο Μάστορα, καθώς και στις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα σχετικά με έναν πιθανό χωρισμό του ζευγαριού. Η επιχειρηματίας και influencer διατήρησε μια στάση επιφυλακτικότητας, αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί πως το θέμα θα μπορούσε να συζητηθεί στο μέλλον.

Η εμφάνιση στο kick off party του MadWalk 2026

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη παρευρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου σε ένα σημαντικό γεγονός του χώρου της μόδας και της ψυχαγωγίας. Συγκεκριμένα, βρέθηκε στο kick off party του MadWalk 2026 by Three Cents, μια εκδήλωση που συγκεντρώνει πάντα το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

Η παρουσία της εκεί, ως αναγνωρισμένης επιχειρηματία και influencer, προσέλκυσε αμέσως την προσοχή των δημοσιογράφων. Οι εκπρόσωποι του Τύπου την περίμεναν για να της αποσπάσουν δηλώσεις, με τις ερωτήσεις τους να στρέφονται κυρίως γύρω από την προσωπική της ζωή και τις εξελίξεις στη σχέση της.

Οι ερωτήσεις για τη σχέση με τον Χρήστο Μάστορα

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων της, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούσαν τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα. Το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων ήταν έντονο, δεδομένων των φημών που έχουν αναπτυχθεί γύρω από την πορεία της σχέσης τους και τα σενάρια περί χωρισμού.

Οι φήμες αυτές αποτέλεσαν το κύριο θέμα των ερωτήσεων, με τους δημοσιογράφους να επιδιώκουν να λάβουν μια σαφή απάντηση από την ίδια την επιχειρηματία. Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη κλήθηκε να τοποθετηθεί επί των ακουγόμενων, σε μια προσπάθεια να διαλευκανθεί η κατάσταση.

Η απάντηση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη

Αντιμέτωπη με τις ερωτήσεις για τις φήμες χωρισμού, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απάντησε με σαφήνεια ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να συζητήσει ένα τέτοιο θέμα. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Κοιτάξτε, δεν είναι η ώρα να συζητήσω κάτι τέτοιο και στο πόδι τώρα».

Επεσήμανε επίσης ότι δεν θεωρεί πως αξίζει στη σχέση της να συζητηθεί ένα τόσο προσωπικό ζήτημα σε ένα τέτοιο πλαίσιο. «Δεν θεωρώ ότι αξίζει και στη σχέση μου να συζητήσω κάτι τέτοιο τώρα εδώ που έχω έρθει», δήλωσε, προσθέτοντας πως ο λόγος της παρουσίας της στην εκδήλωση ήταν εντελώς διαφορετικός. «Δεν θα σας απαντήσω αυτό γιατί είμαι εντελώς για διαφορετικό θέμα εδώ».

Κατανόηση του ενδιαφέροντος και μελλοντικές δηλώσεις

Παρά την άρνησή της να απαντήσει άμεσα, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη εξέφρασε την κατανόησή της για το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων. Αναγνώρισε τον λόγο που ρωτούσαν, δηλώνοντας: «Καταλαβαίνω τον λόγο που ρωτάτε και το ενδιαφέρον».

Επιπλέον, τόνισε ότι η σχέση της είναι δημόσια, γεγονός που καθιστά λογικές τις ερωτήσεις. «Και η σχέση είναι δημόσια, οπότε είναι λογικό και να ρωτάτε», ανέφερε. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μιλήσει για το θέμα στο μέλλον, όταν η ίδια θα νιώθει πιο άνετα. «Αλλά κάποια στιγμή όταν εγώ θα νιώθω πιο άνετα θα το συζητήσω», συμπλήρωσε.

Η ψυχοθεραπεία και η ηρεμία

Στο τέλος των δηλώσεών της, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έκανε μια αναφορά στην προσωπική της κατάσταση, συνδέοντάς την με την ηρεμία που εκπέμπει. Πρόσθεσε ότι έχει κάνει «πάρα πολύ ψυχοθεραπεία» και ότι αυτό το διάστημα βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία.

Αυτός είναι, όπως είπε, ο λόγος που την βλέπουν οι δημοσιογράφοι «πολύ ήρεμη» ή ότι «έχει έρθει… άλλη προσωπικότητά μου». Η αναφορά αυτή έδωσε μια διαφορετική διάσταση στην εικόνα της, εξηγώντας την ψυχραιμία με την οποία αντιμετώπισε τις ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή.

Με πληροφορίες από: Enikos