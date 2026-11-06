Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας Βασίλης Ζούλιας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο στις 3» το απόγευμα της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου 2026, όπου συνομίλησε με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Βασίλης Ζούλιας αναφέρθηκε στο τραγικό τέλος του Γιώργου Μαζωνάκη, ένα γεγονός που βύθισε στο πένθος τόσο τον καλλιτεχνικό κόσμο όσο και ολόκληρη τη χώρα.

Η εμφάνιση στην εκπομπή «Στούντιο στις 3»

Ο Βασίλης Ζούλιας, με αφορμή την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά του με τους παρουσιαστές της εκπομπής. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην τραγική κατάληξη του τραγουδιστή, η οποία προκάλεσε θλίψη και προβληματισμό σε ευρύ κύκλο ανθρώπων.

Ο σχεδιαστής μόδας περιέγραψε τον πόνο που ένιωσε, τονίζοντας τη στενή σχέση που είχε αναπτύξει με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η παρουσία του στην τηλεοπτική εκπομπή έδωσε την ευκαιρία να εκφράσει δημόσια τα συναισθήματά του για τον χαμό του καλλιτέχνη.

Ο προσωπικός πόνος και η αδελφική σχέση

Ο Βασίλης Ζούλιας εξέφρασε τον βαθύ του πόνο για την απώλεια, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό ήταν που με πόνεσε γιατί τον Γιώργο Μαζωνάκη τον είδα σαν αδελφό μου». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει το μέγεθος της προσωπικής του σύνδεσης με τον τραγουδιστή, πέρα από τον επαγγελματικό ή καλλιτεχνικό χώρο.

Ο σχεδιαστής επανέλαβε τη φράση αυτή καταλήγοντας τις δηλώσεις του, τονίζοντας τη σημασία της σχέσης τους και τον αντίκτυπο που είχε ο χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη στην προσωπική του ζωή.

Οι «γρήγορες λύσεις» και η προσωπική οπτική

Στη συνέχεια, ο Βασίλης Ζούλιας αναφέρθηκε στην έννοια των «γρήγορων λύσεων», συσχετίζοντάς την με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Είπε αρχικά: «Έδειξε αυτός ο θάνατος ότι δεν υπάρχει “γρήγορη λύση”». Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι και ο ίδιος, όπως και άλλοι άνθρωποι, αναζητά εύκολες και γρήγορες λύσεις σε δύσκολες καταστάσεις.

Πρόσθεσε: «Και το λέω εγώ, που ξέρω. Φυσικά ήθελα μια εύκολη και γρήγορη λύση, μιας και οι άνθρωποι σαν και μένα θέλουν μια τέτοια λύση ακριβώς όσο εύκολα και γρήγορα φτάνει η μυτιά στον εγκέφαλο και όσο γρήγορα φτάνει η ένεση στην φλέβα». Με αυτή τη δήλωση, ο σχεδιαστής τόνισε την ανθρώπινη τάση για άμεση αλλαγή συναισθημάτων και καταστάσεων.

Ο Βασίλης Ζούλιας συνέχισε, αναφερόμενος στην πεποίθηση ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα γρήγορα: «Τόσο γρήγορα που θέλαμε να αλλάξει το συναίσθημα μας, μιλάω για μένα και όχι για τον Γιώργο, νομίζουμε ότι μπορούμε να αλλάξει το οτιδήποτε». Αυτή η παρατήρηση αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων συναισθημάτων και την ανάγκη για χρόνο στην αντιμετώπιση τους.

Η χαμένη ευκαιρία για αλλαγή

Ο σχεδιαστής μόδας εξήγησε ότι η αλλαγή δεν μπορεί να συμβεί μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. «Σε 24 ώρες αυτό δεν γίνεται», είπε χαρακτηριστικά. Πρότεινε μια διαφορετική προσέγγιση που θα μπορούσε να είχε αποφύγει την τραγική κατάληξη: «Έπρεπε να του πει “γεια σας”, να κλείσει την πόρτα και θα ήταν όλα καλά. Δεν θα ‘χε συμβεί τίποτα και ο Γιώργος θα ζούσε».

Ο Βασίλης Ζούλιας υπογράμμισε τη σημασία της ευκαιρίας για αλλαγή που στερήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης. «Ακριβώς επειδή θα ζούσε, θα είχε την ευκαιρία να αλλάξει την επόμενη ημέρα, την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα. Του στερήθηκε αυτό», δήλωσε. Αυτή η απώλεια της δυνατότητας για μελλοντική μεταστροφή ήταν, όπως τόνισε, η κύρια πηγή του προσωπικού του πόνου.

Με πληροφορίες από: Newsit