Ανακατατάξεις στον οίκο μόδας Balenciaga: Αποχώρησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής Pierpaolo Piccioli

Ο γαλλικός όμιλος ειδών πολυτελείας Kering ανακοίνωσε την αποχώρηση του καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου μόδας Balenciaga, Pierpaolo Piccioli. Η αποχώρηση αυτή έρχεται έπειτα από λιγότερο από 16 μήνες θητείας του Piccioli στην εν λόγω θέση, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στην καλλιτεχνική διεύθυνση του φημισμένου οίκου. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη αλλαγή στην ηγεσία του ομίλου, στον οποίο ανήκει και ο οίκος μόδας Gucci, καθώς ο Kering επιδιώκει να αναστρέψει την πολυετή πτώση των πωλήσεών του.

Η αποχώρηση του Pierpaolo Piccioli

Ο Pierpaolo Piccioli, μια αναγνωρισμένη προσωπικότητα στον χώρο της μόδας, αποχωρεί από τον οίκο Balenciaga, όπως γνωστοποίησε ο γαλλικός όμιλος Kering. Η θητεία του ως καλλιτεχνικός διευθυντής διήρκεσε λιγότερο από ενάμιση χρόνο, συγκεκριμένα λιγότερο από 16 μήνες, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στην καλλιτεχνική διεύθυνση του φημισμένου οίκου.

Αυτή η εξέλιξη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανακατατάξεων για τον όμιλο Kering, στον οποίο ανήκει και ο οίκος μόδας Gucci. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο όμιλος έχει θέσει ως στόχο την αναστροφή της πολυετούς πτώσης των πωλήσεών του, μια κατάσταση που επιδιώκει να αντιμετωπίσει μέσω αλλαγών στην ηγεσία των οίκων του.

Η θητεία του στον Balenciaga

Ο Pierpaolo Piccioli είχε αναλάβει τα καθήκοντα του καλλιτεχνικού διευθυντή του Balenciaga τον Ιούλιο του περασμένου έτους. Στον ρόλο αυτό, διαδέχθηκε τον Demna, ο οποίος, με τη σειρά του, μετακινήθηκε στον οίκο Gucci, σε μια κίνηση που είχε επίσης προκαλέσει ενδιαφέρον στον κόσμο της μόδας και των ειδών πολυτελείας.

Πριν την ανάληψη των καθηκόντων του στον Balenciaga, ο Piccioli διέθετε μια μακρά και επιτυχημένη προϋπηρεσία 25 ετών στον οίκο Valentino. Η εκτεταμένη εμπειρία του και η αναγνωρισμένη του πορεία στον χώρο της υψηλής ραπτικής θεωρήθηκαν σημαντικά εφόδια για τον ρόλο του στον Balenciaga, όπου προσπάθησε να φέρει τη δική του δημιουργική προσέγγιση και όραμα.

Οι δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Kering

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Kering, Luca de Meo, εξέφρασε τον σεβασμό του προς τον Pierpaolo Piccioli μέσω επίσημης ανακοίνωσης. Ο κ. de Meo τόνισε χαρακτηριστικά: «Ο Pierpaolo είναι ένας εξαιρετικός σχεδιαστής μόδας και δημιουργικό ταλέντο για τον οποίο τρέφουμε τον μεγαλύτερο σεβασμό».

Στην ίδια ανακοίνωση, ο διευθύνων σύμβουλος της Kering σκιαγράφησε τη φιλοδοξία του ομίλου για την περαιτέρω ανάπτυξη του Balenciaga. «Η φιλοδοξία μας είναι να βασιστούμε στο πρωτοποριακό πνεύμα του Balenciaga, να τιμήσουμε την αξιοσημείωτη κληρονομιά του και να συνεχίσουμε να διευρύνουμε τα δημιουργικά όρια, καθιερώνοντας περαιτέρω τον οίκο ως μια ισχυρή και σχετική φωνή», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του ομίλου στην εξέλιξη και την ενίσχυση της θέσης του οίκου στην παγκόσμια αγορά μόδας.

Η ευγνωμοσύνη του Balenciaga

Ο διευθύνων σύμβουλος του οίκου Balenciaga, Gianfranco Gianangeli, ευχαρίστησε επίσης τον Pierpaolo Piccioli για τη σημαντική συνεισφορά του κατά τη διάρκεια της θητείας του. Ο κ. Gianangeli δήλωσε: «Είμαστε βαθιά ευγνώμονες για τη συμβολή του Pierpaolo στον Balenciaga».

Ο Gianfranco Gianangeli επισήμανε περαιτέρω ότι «μέσα από το όραμά του, επιβεβαίωσε τις ρίζες του οίκου, φέρνοντας την προσεγμένη προσέγγισή του στην χειροτεχνία, την κατασκευή και τη δημιουργικότητα». Κλείνοντας, ο κ. Gianangeli ευχαρίστησε ειλικρινά τον Piccioli «για την αφοσίωση, τη γενναιοδωρία και τη συνεργασία του», αναγνωρίζοντας το έργο του και την επιρροή του στον οίκο κατά τη διάρκεια της σύντοφης αλλά σημαντικής θητείας του.

Με πληροφορίες από: Newsit