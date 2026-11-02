Η Τζένη Μπαλατσινού έχει γενέθλια: Οι τρυφερές ευχές του Βασίλη Κικίλια και οι εξομολογήσεις για τη σχέση τους

Τα γενέθλιά της γιόρτασε την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου η Τζένη Μπαλατσινού, με τον σύζυγό της, Βασίλη Κικίλια, να της εύχεται δημόσια μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η γνωστή παρουσιάστρια συμπλήρωσε τα 56 της χρόνια, ενώ ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προχώρησε σε μία τρυφερή ανάρτηση, εκφράζοντας την αγάπη του για τη σύζυγό του.

Η δημόσια ευχή του Βασίλη Κικίλια

Ο Βασίλης Κικίλιας, γνωστός πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας, επέλεξε το απόγευμα της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου να δημοσιεύσει μία φωτογραφία της Τζένης Μπαλατσινού στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Στο στιγμιότυπο, η εορτάζουσα απεικονίζεται χαμογελαστή, ενώ δίπλα της φαίνεται να βρίσκεται ο μικρότερος γιος τους, Παναγιώτης-Αντώνιος, ο οποίος γεννήθηκε το 2020.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έγραψε: «Χρόνια πολλά στην ψυχή της οικογένειάς μας, στη φανταστική μαμά μας, στη γυναίκα μου!». Η κίνηση αυτή αποτελεί μία ακόμη ένδειξη της τρυφερότητας και του θαυμασμού που τρέφει για τη σύζυγό του.

Οι δηλώσεις του Βασίλη Κικίλια για την Τζένη Μπαλατσινού

Ο Βασίλης Κικίλιας έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη σημασία της Τζένης Μπαλατσινού στη ζωή του. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον περασμένο Ιούλιο στη Ναταλία Γερμανού, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το σπίτι μου, η γυναίκα μου, το παιδί μου, τα παιδιά μας, είναι η Ιθάκη μου. Είναι ασφάλεια για εμένα, είναι αίσθηση ηρεμίας, γαλήνης, και συντροφικότητας, αυτό που μου προσφέρουν οι άνθρωποί μου».

Συνεχίζοντας, είχε περιγράψει την Τζένη Μπαλατσινού ως «ήρεμη δύναμη» και έναν άνθρωπο που «έχει παλέψει πολύ στη ζωή του». Είχε τονίσει τη χαρά του που διανύουν τον έβδομο χρόνο του γάμου τους και τον ένατο χρόνο της σχέσης τους, δηλώνοντας πως «αγαπιόμαστε και είμαστε ερωτευμένοι». Ο ίδιος είχε προσθέσει πως η σύζυγός του τον βλέπει ως Βασίλη και όχι ως κάτι άλλο, λέγοντάς του τα πράγματα με το όνομά τους, κάτι που τον βοηθά να είναι σε ισορροπία και γειωμένος. «Είναι γλυκός άνθρωπος, είναι κοντά στα παιδιά της, είναι πολύ κοντά σε εμένα. Δημιουργεί ένα περιβάλλον τέτοιο που θέλεις να γυρίσεις σπίτι», είχε συμπληρώσει.

Η Τζένη Μπαλατσινού μιλά για τον σύντροφό της

Και η Τζένη Μπαλατσινού, από την πλευρά της, έχει εκφραστεί με λόγια αγάπης και θαυμασμού για τον Βασίλη Κικίλια. Πριν από λίγο καιρό, είχε εξομολογηθεί πως «ο Βασίλης με έκανε να αναθεωρήσω πολλά. Μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, και αυτό είναι η βάση της σχέσης μας». Είχε επισημάνει ότι ο κόσμος γνωρίζει τον δημόσιο άνθρωπο, αλλά η ίδια γνωρίζει «τον σύντροφο, τον τρυφερό πατέρα, τον φίλο».

Η παρουσιάστρια είχε αναδείξει την αφοσίωση του συζύγου της στην οικογένεια, την έντονη αίσθηση ευθύνης του και μία ευαισθησία που σπάνια αφήνει να φανεί δημόσια. «Δεν εγκαταλείπει ποτέ τους ανθρώπους του, και αυτό είναι ίσως το χαρακτηριστικό που θαυμάζω περισσότερο σε εκείνον», είχε δηλώσει.

Η καθημερινότητα και οι κοινές αξίες του ζευγαριού

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε στις 16 Ιουνίου του 2019, μοιράζεται συχνά στιγμές από την κοινή τους ζωή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε από τα ταξίδια τους στην Πάτμο είτε από άλλες προσωπικές τους στιγμές. Όπως είχε αναφέρει η Τζένη Μπαλατσινού, τους αρέσει πολύ να είναι στο σπίτι τους και δεν είναι άνθρωποι των συνεχών εξόδων, αλλά απολαμβάνουν τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας.

Παράλληλα, είχε τονίσει πως, αν και δεν συμφωνούν σε όλα, κάτι που θεωρεί υγιές, πάντα βρίσκουν τον ρυθμό τους. «Έχουμε διαφορετικά γούστα, ακόμη και στη μουσική που ακούμε στο αυτοκίνητο. Κάθε διαδρομή είναι μια μικρή διαπραγμάτευση… αλλά τελικά, πάντα βρίσκουμε τον ρυθμό μας…», είχε πει η Τζένη Μπαλατσινού, σκιαγραφώντας μία εικόνα μιας ισορροπημένης και γεμάτης αγάπη σχέσης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit