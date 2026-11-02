Η ταινία «Hold onto me» της Μυρσίνης Αριστείδου υποψήφια για το European Young Audience Award 2027

Η ταινία «HOLD ONTO ME» της Μυρσίνης Αριστείδου, μια συμπαραγωγή Κύπρου, Ελλάδας και Δανίας, συγκαταλέγεται στις υποψηφιότητες για το European Young Audience Award 2027. Μαζί της, υποψήφιες είναι επίσης οι ταινίες «I MATTER» της Alina Șerban από Ρουμανία, Γερμανία και Βέλγιο, καθώς και το «IRON BOY» του Louis Clichy, μια παραγωγή Γαλλίας και Βελγίου. Ο νικητής του βραβείου θα ανακοινωθεί στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια της 39ης τελετής απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, στις 16 Ιανουαρίου 2027.

Οι υποψηφιότητες και η διαδικασία επιλογής

Τρεις ταινίες διεκδικούν το European Young Audience Award 2027, με την ελληνική συμπαραγωγή «HOLD ONTO ME» να βρίσκεται ανάμεσά τους. Οι άλλες δύο υποψηφιότητες είναι το «I MATTER» της Alina Șerban, μια ταινία από Ρουμανία, Γερμανία και Βέλγιο, και το «IRON BOY» του Louis Clichy, που αποτελεί συμπαραγωγή Γαλλίας και Βελγίου. Η ανακοίνωση του νικητή θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 16 Ιανουαρίου 2027, στο πλαίσιο της 39ης τελετής απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου.

Την τελική επιλογή της νικήτριας ταινίας θα πραγματοποιήσουν νέοι και νέες ηλικίας 12-19 ετών από διάφορες χώρες της Ευρώπης, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τις υποψήφιες ταινίες και θα ψηφίσουν. Η τελετή απονομής θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας europeanfilmawards.eu, προσφέροντας τη δυνατότητα σε ένα ευρύ κοινό να παρακολουθήσει την εκδήλωση.

Η συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Γλασκώβης

Για πρώτη φορά, το European Young Audience Award συνεργάζεται με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Γλασκώβης (International Film Festival Glasgow – IFFG). Το φεστιβάλ ανέλαβε τη φιλοξενία της ανακοίνωσης των τριών υποψηφίων ταινιών για τη φετινή διοργάνωση. Η τελετή ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων έλαβε χώρα την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, στον κινηματογράφο Grosvenor Picture Theatre στη Γλασκώβη.

Μετά την ανακοίνωση, ακολούθησε η προβολή μίας εκ των υποψηφίων ταινιών, της «HOLD ON TO ME». Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα νέο βήμα για το βραβείο, ενισχύοντας την προβολή του και την προσέγγιση του νεανικού κοινού σε συνεργασία με σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς.

Προβολές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Γλασκώβη

Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Γλασκώβης συνέχισε τις δράσεις του, προβάλλοντας τις άλλες δύο υποψήφιες ταινίες σε σχολεία της περιοχής. Οι προβολές αυτές εντάχθηκαν στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος που διοργανώνει το φεστιβάλ, προσφέροντας στους μαθητές την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου και το IFFG επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια αυθεντική ευρωπαϊκή εμπειρία για το νεανικό κοινό. Η επιλογή της Γλασκώβης για την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων και τις παράλληλες εκδηλώσεις συμβάλλει στην επίτευξη αυτού του στόχου, φέρνοντας τον κινηματογράφο πιο κοντά στους νέους.

Η ιστορία και ο ρόλος των νέων στο βραβείο

Το European Young Audience Award καθιερώθηκε το 2012 και από τότε τιμά εξαιρετικές ευρωπαϊκές ταινίες που απευθύνονται σε νέες και νέους ηλικίας 12 ετών και άνω. Η ιδιαιτερότητα του βραβείου έγκειται στην ενεργό συμμετοχή του νεανικού κοινού σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Οι ίδιοι οι νέοι αξιολογούν τις ταινίες που υποβάλλονται, επιλέγουν τις τρεις υποψήφιες και, εν τέλει, αναδεικνύουν τον νικητή. Αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει ότι το βραβείο αντανακλά πραγματικά τις προτιμήσεις και την κρίση του κοινού στο οποίο απευθύνεται.

Η Ευρωπαϊκή Περίοδος Βραβείων και η τελική εκδήλωση

Η Ευρωπαϊκή Περίοδος Βραβείων εκτείνεται από τον Νοέμβριο έως τον Ιανουάριο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συνεργαζόμενοι φορείς σε ολόκληρη την Ευρώπη διοργανώνουν προβολές για τις κριτικές επιτροπές, στις οποίες το νεανικό κοινό παρακολουθεί και αξιολογεί τις υποψήφιες ταινίες. Αυτές οι προβολές αποτελούν ένα κρίσιμο μέρος της διαδικασίας επιλογής.

Η διαδικασία κορυφώνεται με την τελική εκδήλωση των κριτικών επιτροπών, η οποία θα λάβει χώρα στις 16 Ιανουαρίου 2027. Την ημέρα αυτή, πόλεις-εταίροι σε όλη την Ευρώπη θα διοργανώσουν ταυτόχρονα μια ολοήμερη εκδήλωση. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει προβολές, συζητήσεις και εργαστήρια για τις νέες και τους νέους που έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στις επιτροπές. Μέσω ζωντανής σύνδεσης με βίντεο, οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν μια κοινή πανευρωπαϊκή εμπειρία, ενώ η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί εκείνη την ημέρα.

Με πληροφορίες από: Newsit