Ο Ηλίας Ψινάκης ντύθηκε Νίκος Καρβέλας δίπλα στην Άννα Βίσση για το Halloween

Με μια άκρως ευρηματική μεταμφίεση γιόρτασε το Halloween ο Ηλίας Ψινάκης, επιλέγοντας να υποδυθεί τον Νίκο Καρβέλα. Το στιγμιότυπο τον βρήκε δίπλα στην Άννα Βίσση, η οποία επέλεξε μια διαφορετική προσέγγιση για την περίσταση. Οι σχετικές «αποδείξεις» της μεταμφίεσης αναρτήθηκαν από τον ίδιο τον Ηλία Ψινάκη στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Η δημοσίευση αυτή έρχεται στο προσκήνιο μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη ρήξη που σημειώθηκε ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, προσθέτοντας ένα ενδιαφέρον στοιχείο στην επικαιρότητα. Η υπόθεση αυτή παραμένει ανοιχτή, με τη δημοφιλή ερμηνεύτρια να έχει περιοριστεί σε επίσημη ανακοίνωση στις αρχές Οκτωβρίου.

Η ευρηματική μεταμφίεση του Ηλία Ψινάκη

Ο Ηλίας Ψινάκης επέδειξε ιδιαίτερη δημιουργικότητα για τον εορτασμό του Halloween, επιλέγοντας να ενσαρκώσει τον Νίκο Καρβέλα. Η μεταμφίεσή του μαγνήτισε τα βλέμματα, καθώς περιλάμβανε μια λευκή περούκα, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της εμφάνισης του γνωστού μουσικοσυνθέτη. Επιπλέον, φορούσε μια κάπα, παραπέμποντας ευθέως στη χαρακτηριστική φιγούρα του Καρβέλα.

Ο ίδιος ο Ηλίας Ψινάκης εξήγησε στη λεζάντα της ανάρτησής του ότι η επιλογή του ήταν να υποδυθεί τον Νίκο Καρβέλα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα που σχολιάστηκε από τους διαδικτυακούς του φίλους. Η προσοχή στη λεπτομέρεια ήταν εμφανής, με την περούκα και την κάπα να συνθέτουν μια πιστή αναπαράσταση.

Η εμφάνιση της Άννας Βίσση

Σε αντίθεση με την ευρηματική μεταμφίεση του Ηλία Ψινάκη, η Άννα Βίσση επέλεξε μια πιο προσωπική προσέγγιση για την εμφάνισή της στο Halloween. Όπως ανέφερε ο Ηλίας Ψινάκης στη λεζάντα της ανάρτησης, η απόλυτη Ελληνίδα σταρ προτίμησε να ντυθεί απλώς «ο εαυτός της».

Η εμφάνισή της περιλάμβανε ένα ολοκόκκινο σύνολο, το οποίο συνδύασε με μια ασορτί γούνα, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στο ντύσιμό της. Το look ολοκληρώθηκε με ψηλοτάκουνα μποτάκια, αναδεικνύοντας το προσωπικό της στυλ και την επιλογή της να παραμείνει πιστή στην εικόνα της.

Η ανάρτηση στο Instagram και το μήνυμα

Το στιγμιότυπο της Halloween βραδιάς κοινοποιήθηκε από τον Ηλία Ψινάκη στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου ανέβασε τη σχετική φωτογραφία. Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Ηλίας Ψινάκης έγραψε χαρακτηριστικά: «Βίσση- Καρβέλας. Ο Καρβέλας δεν είναι ο Καρβέλας, η Βίσση είναι αληθινή… !!! Happy Halloween».

Η ανάρτηση αυτή προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού, καθώς συνδύαζε το χιούμορ της μεταμφίεσης με την παρουσία δύο γνωστών προσώπων της ελληνικής showbiz. Η πλατφόρμα του Instagram χρησιμοποιήθηκε για τη διάδοση του στιγμιότυπου, επιτρέποντας στους ακόλουθους να δουν τις ευρηματικές επιλογές των δύο καλλιτεχνών.

Το χρονικό της ρήξης Βίσση-Καρβέλα

Η δημοσίευση του συγκεκριμένου στιγμιότυπου από τον Ηλία Ψινάκη έρχεται στη δημοσιότητα μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη ρήξη που σημειώθηκε ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Αυτή η εξέλιξη είχε απασχολήσει έντονα τα φώτα της δημοσιότητας, δημιουργώντας συζητήσεις γύρω από τη σχέση των δύο καλλιτεχνών.

Σε όλο αυτό το διάστημα, η δημοφιλής ερμηνεύτρια έχει επιλέξει να μην προχωρήσει σε περαιτέρω δηλώσεις σχετικά με το θέμα. Η Άννα Βίσση έχει περιοριστεί αποκλειστικά στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε στις αρχές Οκτωβρίου, διατηρώντας μια στάση διακριτικότητας, την ώρα που η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και απασχολεί το κοινό.

Με πληροφορίες από: Enikos