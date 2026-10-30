Ο Γιάννης Λάσκος σχεδίασε κόκκινο φόρεμα και στέλνει μήνυμα για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων

Ο καταξιωμένος σχεδιαστής μόδας Γιάννης Λάσκος συμμετείχε ενεργά στην εκδήλωση «Red Dress–Η Αλήθεια της Καρδιάς», η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον περασμένο μήνα. Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η ενημέρωση των γυναικών σχετικά με τα καρδιαγγειακά νοσήματα, αναδεικνύοντας τη μόδα ως ένα ισχυρό μέσο ευαισθητοποίησης για την πρόληψη της υγείας.

Ο Γιάννης Λάσκος, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), αναφέρθηκε στη δύναμη της δημιουργίας, τη σημασία της πρόληψης και την προσωπική του έμπνευση πίσω από το κόκκινο φόρεμα που σχεδίασε.

Η μόδα ως μέσο ευαισθητοποίησης

Ο Γιάννης Λάσκος τόνισε ότι η μόδα δεν περιορίζεται μόνο στην αισθητική και τις τάσεις της εποχής, αλλά μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάδειξη σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων, όπως η πρόληψη της υγείας. Όπως εξήγησε, η σύνδεση της μόδας με κοινωνικά θέματα και ζητήματα υγείας προκύπτει αβίαστα μέσα από την ίδια την τέχνη της δημιουργίας.

«Ένας σχεδιαστής μόδας δεν μπορεί να μην διαθέτει ευαισθησίες», σημείωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε πως μέσω του χρώματος, του σχεδίου, της δημιουργικότητας και της προσωπικής έκφρασης, η μόδα ασκεί μεγάλη κοινωνική επιρροή. Ο σχεδιαστής συμπλήρωσε ότι η ενέργεια ενός ρούχου προέρχεται από τα βιώματα του δημιουργού, κάτι που τελικά αγγίζει το κοινό. «Ένα ρούχο ή ένα αξεσουάρ που δημιουργείται μέσα από αληθινά βιώματα αποκτά τεράστια δυναμική και αρέσει αμέσως στο κοινό γιατί έχει τη δύναμη της προσωπικότητάς του. Αν συνδυάσεις θέματα υγείας σε ένα κόνσεπτ μόδας, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επηρεάσεις θετικά τις γυναίκες», υπογράμμισε ο Γιάννης Λάσκος.

Η πρωτοβουλία «Red Dress – Η Αλήθεια της Καρδιάς»

Η εκδήλωση «Red Dress–Η Αλήθεια της Καρδιάς» αποτελεί πρωτοβουλία της Αιμιλίας Παπαθανασοπούλου και της Αναστασίας Περάκη. Η ιδέα αντλήθηκε από την καμπάνια «Red Dress» της Νέας Υόρκης και το διεθνές κίνημα «Go Red for Women», με στόχο την ευαισθητοποίηση για τα καρδιαγγειακά νοσήματα στις γυναίκες.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, 18 Έλληνες σχεδιαστές ένωσαν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας ο καθένας ένα μοναδικό κόκκινο φόρεμα. Τα έσοδα που προέκυψαν από την πώληση αυτών των φορεμάτων διατέθηκαν για την υποστήριξη προγραμμάτων ενημέρωσης, πρόληψης και έρευνας, τα οποία αφορούν τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Η θλιβερή πρωτιά των καρδιακών νοσημάτων

Ο Γιάννης Λάσκος αναφέρθηκε σε μια σημαντική διαπίστωση που τον συγκλόνισε. «Μέχρι πρότινος πίστευα κι εγώ ότι η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως είναι ο καρκίνος, όμως η θλιβερή πρωτιά ανήκει στα καρδιακά νοσήματα», επεσήμανε ο σχεδιαστής. Αυτή η πληροφορία ενίσχυσε την πεποίθησή του για την αναγκαιότητα της πρόληψης και της ενημέρωσης.

Η προσωπική ιστορία πίσω από το κόκκινο φόρεμα

Πίσω από το κόκκινο φόρεμα που παρουσίασε ο Γιάννης Λάσκος, κρύβεται μια συγκινητική προσωπική ιστορία. Το φόρεμα δημιουργήθηκε στη μνήμη της στενής του φίλης, Τίνας, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 45 ετών. Ο σχεδιαστής περιέγραψε την Τίνα ως «τον άνθρωπο που θα έπαιρνα τηλέφωνο καθημερινά, το πρόσωπο που με στήριζε ψυχολογικά σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο».

Το συγκλονιστικό στην περίπτωση της φίλης του ήταν ότι δεν είχε κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας. Το κόκκινο ήταν το αγαπημένο της χρώμα, και ο Έλληνας δημιουργός αποτύπωσε στο φόρεμα στοιχεία της προσωπικότητάς της, συνδυάζοντας τη θηλυκότητα και τον δυναμισμό της με στοιχεία υψηλής ραπτικής.

Με πληροφορίες από: Newsit