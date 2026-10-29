Ο Κάρλος Τέβες αποκαλύπτει τον λόγο της μεταγραφής του στη Σίτι: «Ήταν εκδίκηση για τον Φέργκιουσον»

Ο Κάρλος Τέβες προχώρησε σε μια σημαντική αποκάλυψη σχετικά με τη μεταγραφή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Αργεντινός επιθετικός δήλωσε πως η επιλογή του να ενταχθεί στην αντίπαλη ομάδα της πόλης αποτελούσε μια μορφή εκδίκησης προς τον Άλεξ Φέργκιουσον, τον τότε προπονητή της Γιουνάιτεντ. Ο λόγος, όπως ανέφερε, ήταν η αθέτηση μιας βασικής συμφωνίας που είχαν μεταξύ τους.

Η αρχική συμφωνία και ο δανεισμός στη Γιουνάιτεντ

Ο Κάρλος Τέβες μεταγράφηκε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι του 2007, ως δανεικός από τη Γουέστ Χαμ. Πριν από τον διετή δανεισμό, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, υπήρξε μια συζήτηση στην οποία του είχε ειπωθεί: «Αν παίξεις καλά, θα καλύψουμε το συμβόλαιό σου μετά από έναν χρόνο».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Τέβες συνέβαλε σημαντικά στις επιτυχίες της ομάδας. Με τη φανέλα των «Κόκκινων Διαβόλων» κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα Champions League, αφήνοντας το δικό του στίγμα στην ιστορία του συλλόγου.

Η υπόσχεση του Φέργκιουσον και η ρήξη

Ο Τέβες αναφέρθηκε σε μια συγκεκριμένη συζήτηση που είχε με τον Άλεξ Φέργκιουσον, στην οποία ο Σκωτσέζος τεχνικός του είχε δώσει μια ξεκάθαρη υπόσχεση. «Ο Φέργκι μου είπε: “Κάρλος, τώρα θα καλύψω το συμβόλαιό σου και θα μείνεις στο Μάντσεστερ”», δήλωσε ο Αργεντινός.

Η συζήτηση αυτή έλαβε χώρα πριν η ομάδα αναχωρήσει για την προετοιμασία της. Ο Φέργκιουσον, σύμφωνα με τον Τέβες, του είχε πει: «Θα πληρώσω για τον Μπερμπάτοφ, αλλά εσύ μην ανησυχείς, θα σε αγοράσω εγώ και θα φτιάξουμε το συμβόλαιό σου». Ο Τέβες πίστευε ότι ο Φέργκιουσον είχε περιθώριο έξι μηνών, από τη μέρα της συζήτησής τους, για να τηρήσει τον λόγο του.

Η αθέτηση και η απογοήτευση

Ωστόσο, ο Άλεξ Φέργκιουσον δεν τήρησε την υπόσχεσή του. Αντιθέτως, ο Τέβες άρχισε να μένει στον πάγκο, μια κίνηση που ο ίδιος ερμήνευσε ως προσπάθεια να μειωθεί η αξία του. «Κι αυτό ήταν που με πλήγωσε περισσότερο», τόνισε ο Τέβες, εκφράζοντας την απογοήτευσή του.

Ο Αργεντινός ένιωθε ότι είχε δώσει την καρδιά του στη Γιουνάιτεντ, αλλά δεν υπήρχε ανταπόδοση από την πλευρά του συλλόγου. «Ήταν δύσκολο, γιατί ένιωθα ότι είχα δώσει την καρδιά μου στη Γιουνάιτεντ. Αλλά δεν ένιωσα να υπάρχει ανταπόδοση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης ότι, μετά την κατάκτηση του Champions League και του πρωταθλήματος, η ομάδα έφερε έναν άλλον παίκτη, προκειμένου να ρίξει την τιμή του.

Παρά την κατάσταση, ο Τέβες συνέχισε να αποδίδει το ίδιο κατά τους πρώτους μήνες της δεύτερης χρονιάς του. Ωστόσο, φτάνοντας στον δεύτερο μήνα, η επιθυμία του να έχει οποιαδήποτε σχέση με την ομάδα είχε εκλείψει.

Η μεταγραφή στη Σίτι ως «εκδίκηση»

Μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Κάρλος Τέβες φόρεσε τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι το 2009. Η μετακίνησή του στην άλλη ομάδα του Μάντσεστερ, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, είχε έναν ξεκάθαρο χαρακτήρα.

«Η άλλη ομάδα, η Σίτι, για μένα ήταν μια μορφή εκδίκησης. Δεν πήρα πίσω όσα έδωσα», δήλωσε ο Τέβες, εξηγώντας τους βαθύτερους λόγους πίσω από την απόφασή του. Στη Σίτι αγωνίστηκε για τέσσερις σεζόν, αποτελώντας βασικό στέλεχος στην κατάκτηση της Premier League την αγωνιστική περίοδο 2011/2012.

Ο Τέβες πιστεύει ότι οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ κατανοούν τα συναισθήματά του, αλλά δεν γνωρίζουν τι συνέβη «πίσω από τις κουρτίνες» μεταξύ εκείνου και του Φέργκιουσον. «Αυτό που συνέβη μεταξύ του Φέργκι και εμένα, νομίζω ότι ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει», κατέληξε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta