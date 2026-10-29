Ο Νίκος Παπαθανάσης ενέκρινε 39,9 εκατ. ευρώ για νέο σωφρονιστικό κατάστημα στη Μεγαλόπολη

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, πρόκειται να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή ενός νέου σωφρονιστικού καταστήματος στην περιοχή της Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 39,9 εκατομμύρια ευρώ. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025.

Η απόφαση για τη χρηματοδότηση

Ο Νίκος Παπαθανάσης, ασκώντας τα καθήκοντά του ως Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έλαβε την απόφαση για την ένταξη του συγκεκριμένου έργου στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Το έργο φέρει τον τίτλο «Κατασκευή νέου Σωφρονιστικού Καταστήματος στον Δήμο Μεγαλόπολης» και η υλοποίησή του αναμένεται να συμβάλει σε πολλαπλά επίπεδα.

Η χρηματοδότηση των 39,9 εκατομμυρίων ευρώ έχει καθοριστεί για να καλύψει το σύνολο των απαιτούμενων δαπανών που αφορούν την κατασκευή του νέου σωφρονιστικού καταστήματος. Η επιλογή της Μεγαλόπολης Αρκαδίας ως τόπου εγκατάστασης του νέου αυτού κτιρίου αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την αναβάθμιση των υποδομών της χώρας.

Χαρακτηριστικά του νέου καταστήματος

Το προγραμματισμένο σωφρονιστικό κατάστημα στη Μεγαλόπολη έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι σύγχρονο και λειτουργικό, ενσωματώνοντας καινοτόμες προσεγγίσεις στον τομέα της σωφρονιστικής πολιτικής. Θα διαθέτει υποδομές που θα μπορούν να εξυπηρετούν διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των κρατουμένων και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας.

Επιπρόσθετα, το νέο αυτό κατάστημα θα περιλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένα τμήματα με παραγωγικό, εκπαιδευτικό και βιοτεχνικό/αγροτικό χαρακτήρα. Αυτές οι δομές έχουν ως πρωταρχικό στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων, προσφέροντάς τους ευκαιρίες για εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.

Το εύρος του προϋπολογισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός των 39,9 εκατομμυρίων ευρώ έχει κατανεμηθεί με τρόπο που να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών για την ολοκλήρωση του έργου. Συγκεκριμένα, το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του συνόλου του κόστους κατασκευής των κτιριακών υποδομών, από τα θεμέλια έως την τελική παράδοση.

Πέραν των οικοδομικών εργασιών, ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει επίσης τις δαπάνες για τις απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι κρίσιμες για τη λειτουργικότητα του κτιρίου. Παράλληλα, καλύπτονται τα συστήματα ασφάλειας, τα οποία αποτελούν θεμελιώδη παράμετρο για ένα σωφρονιστικό κατάστημα, καθώς και το κόστος των ενεργειών ωρίμανσης που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση της πράξης.

Οφέλη για την κοινωνία και την ανάπτυξη

Η δημιουργία του σύγχρονου σωφρονιστικού καταστήματος στη Μεγαλόπολη αναμένεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε αναπτυξιακό επίπεδο. Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που στοχεύει να αντιμετωπίσει είναι ο διαχρονικός υπερπληθυσμός των φυλακών σε όλη τη χώρα, ένα ζήτημα που επιβαρύνει το σωφρονιστικό σύστημα για πολλά χρόνια.

Ταυτόχρονα με την επίλυση του προβλήματος του υπερπληθυσμού, το έργο θα δημιουργήσει νέες προοπτικές απασχόλησης. Αυτές οι ευκαιρίες εργασίας θα προκύψουν τόσο κατά την περίοδο της κατασκευής της υποδομής, προσφέροντας θέσεις σε διάφορες ειδικότητες, όσο και κατά τη φάση της λειτουργίας του καταστήματος, με μόνιμες θέσεις εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο συνδυάζει την κοινωνική αποδοτικότητα με ένα σαφές αναπτυξιακό όφελος για την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη περιοχή.

Με πληροφορίες από: Newsit