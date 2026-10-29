Η Βανέσα Αδαμοπούλου μίλησε για τον πατέρα της, τον Λυκειάρχη που έγινε καθηγητής πανεπιστημίου

Η Βανέσα Αδαμοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην τηλεοπτική εκπομπή «Στούντιο 4» το απόγευμα της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, όπου μίλησε για τον πατέρα της. Η καλλιτέχνις μοιράστηκε με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο λεπτομέρειες για την πορεία του πατέρα της ως εκπαιδευτικού και την προσωπική της εμπειρία ως κόρη Λυκειάρχη.

Ο πατέρας της Βανέσας Αδαμοπούλου υπήρξε Λυκειάρχης στο σχολείο όπου φοιτούσε η ίδια, μία περίσταση που σίγουρα ξεχώριζε. Ωστόσο, η εκπαιδευτική του πορεία δεν σταμάτησε εκεί, καθώς, όπως εξήγησε η ίδια, συνέχισε τις σπουδές του και απέκτησε ντοκτορά.

Ο πατέρας Λυκειάρχης και η ακαδημαϊκή του πορεία

Η Βανέσα Αδαμοπούλου αποκάλυψε πως ο πατέρας της είχε διατελέσει Λυκειάρχης στο σχολείο της, μια θέση που τον έκανε να ξεχωρίζει. Μετά την περίοδο αυτή, ο πατέρας της δεν σταμάτησε την εκπαιδευτική του εξέλιξη, αλλά προχώρησε σε περαιτέρω σπουδές.

Συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε το ντοκτορά του και στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα καθηγητή πανεπιστημίου. Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή της: «Είχα τον πατέρα μου Λυκειάρχη, αλλά μετά συνέχισε τις σπουδές του, πήρε ντοκτορά και έγινε καθηγητής πανεπιστημίου».

Η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού

Η καλλιτέχνις περιέγραψε τον πατέρα της ως έναν «πολύ ωραίο τύπο γενικά», τον οποίο «λατρεύουν όλοι». Τόνισε ότι ήταν ένας εξαιρετικός δάσκαλος, γεννημένος για αυτό το επάγγελμα, ένας από αυτούς τους εκπαιδευτικούς που μένουν αξέχαστοι στους μαθητές τους.

«Ήταν από αυτούς που ήταν γεννημένος για δάσκαλος. Ήταν αυτός ο δάσκαλος που τον θυμάσαι», ανέφερε η Βανέσα Αδαμοπούλου, προσθέτοντας πως οι μαθητές του τον «γούσταραν». Αυτή η αγάπη και ο σεβασμός που έτρεφαν οι μαθητές προς τον πατέρα της, συνέβαλαν στο να μην αισθάνεται η ίδια το βάρος της θέσης του.

Το «βάρος» της κόρης Λυκειάρχη

Παρόλο που η Βανέσα Αδαμοπούλου αναγνώρισε ότι το να είσαι «η κόρη του Λυκειάρχη» φέρει ένα «βάρος», δήλωσε πως ο πατέρας της την είχε απαλλάξει από αυτό. Η εξαιρετική του διδακτική ικανότητα και η αγάπη που του έδειχναν οι μαθητές, μετέτρεψαν αυτό το πιθανό βάρος σε χαρά.

«Οπότε μόνο χαρά αισθανόμουν. Δεν μου έδινε βάρος», εξήγησε η ίδια, υπογραμμίζοντας την ευγνωμοσύνη της για τον τρόπο που ο πατέρας της διαχειρίστηκε την κατάσταση. Η δημοφιλία του πατέρα της στο σχολικό περιβάλλον έκανε την εμπειρία της θετική.

Μαθητικές αταξίες και η εμπιστοσύνη των συμμαθητών

Η Βανέσα Αδαμοπούλου δεν δίστασε να αναφερθεί και στις μαθητικές της αταξίες, παρά το γεγονός ότι ο πατέρας της ήταν Λυκειάρχης. Είχε κάνει κοπάνες και είχε συμμετάσχει σε καταλήψεις, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή.

Μάλιστα, οι συμμαθητές της είχαν εμπιστοσύνη σε εκείνη, καθώς της έλεγαν για τις κοπάνες και τις καταλήψεις, γνωρίζοντας ότι δεν θα αποκάλυπτε τίποτα στον πατέρα της. «Και μου τα έλεγαν κιόλας γιατί ήξεραν ότι δεν θα πω τίποτα στον πατέρα μου. Ήμουν πολύ τυχερή να έχω αυτόν τον μπαμπά», δήλωσε η καλλιτέχνις.

Η σημερινή κατάσταση του πατέρα της

Ο πατέρας της Βανέσας Αδαμοπούλου, αν και δεν εργάζεται πλέον, είναι εν ζωή. Η καλλιτέχνις αναφέρθηκε στην τρέχουσα κατάστασή του, λέγοντας: «Είναι ακόμα, ζει, απλά δεν εργάζεται πια». Αυτή η δήλωση ολοκλήρωσε την προσωπική της αφήγηση για έναν άνθρωπο που υπήρξε καθοριστικός τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην προσωπική της ζωή.

Με πληροφορίες από: Enikos