Σταμάτης Ζαχαρός: «Αιφνιδίως και αναιτιολόγητα» το τέλος της συνεργασίας με το One Channel

Ο δημοσιογράφος Σταμάτης Ζαχαρός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με το One Channel, έπειτα από μια εξέλιξη που του ανακοινώθηκε «αιφνιδίως και αναιτιολόγητα». Ο ίδιος γνωστοποίησε την απόφαση μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την έκπληξή του για τον τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκε.

Η διακοπή της συνεργασίας του με τον τηλεοπτικό σταθμό έλαβε χώρα χθες αργά το βράδυ, όπως ο ίδιος ανέφερε. Το γεγονός αυτό ολοκληρώνει μια πορεία με εκατοντάδες εκπομπές και συνεντεύξεις, κατά τη διάρκεια της οποίας ο δημοσιογράφος είχε την ευκαιρία να επικοινωνεί καθημερινά με το τηλεοπτικό κοινό.

Η αιφνίδια διακοπή της συνεργασίας

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Σταμάτη Ζαχαρού, η απόφαση για τη διακοπή της συνεργασίας του με το One Channel του ανακοινώθηκε αιφνιδίως και χωρίς καμία αιτιολόγηση. Αυτή η εξέλιξη ήρθε μετά από συνάντηση που είχε ο δημοσιογράφος με τη διοίκηση του σταθμού.

Στην ανάρτησή του, ο Σταμάτης Ζαχαρός σημείωσε ότι η συνεργασία του με το ONE Channel έφτασε στο τέλος της με έναν τρόπο που τον εξέπληξε. Ο ίδιος έκανε λόγο για μια εξέλιξη που δεν του αιτιολογήθηκε, υπογραμμίζοντας το αιφνίδιο της απόφασης.

Ευχαριστίες προς τη διοίκηση και τον ιδιοκτήτη

Παρά την αιφνίδια διακοπή, ο Σταμάτης Ζαχαρός εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τη διοίκηση του σταθμού. Συγκεκριμένα, ευχαρίστησε προσωπικά τον ιδιοκτήτη, Διονύση Παναγιωτάκη, για την ευκαιρία που του δόθηκε να παρουσιάζει την εκπομπή του.

Ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι ο κ. Παναγιωτάκης του επέτρεψε να επικοινωνεί καθημερινά με τους τηλεθεατές μέσα από μια εκπομπή που χαρακτήρισε ως «hard talk». Τόνισε επίσης ότι ο χαρακτήρας της εκπομπής του ήταν «ασυνήθιστος για τα ελληνικά δεδομένα», κάτι που του επέτρεψε να έχει μια ιδιαίτερη προσέγγιση στα θέματα.

Η συμβολή των συνεργατών και των καλεσμένων

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο Σταμάτης Ζαχαρός δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τους συνεργάτες του στο κανάλι. Όπως δήλωσε, οι συνεργάτες του, παρά τις αντιξοότητες, κατάφεραν με επαγγελματισμό και ήθος να δημιουργήσουν ένα «εξαιρετικά ελκυστικό τηλεοπτικό προϊόν».

Επιπλέον, ο δημοσιογράφος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους εκατοντάδες καλεσμένους που φιλοξενήθηκαν στην εκπομπή του. Αυτοί οι καλεσμένοι προέρχονταν, όπως είπε, κυριολεκτικά από όλο το φάσμα της πολιτικής, της οικονομίας και της κοινωνίας, προσφέροντας ποικιλία και βάθος στη θεματολογία.

Η αναγνώριση του τηλεοπτικού κοινού

Ένα ιδιαίτερο κομμάτι των ευχαριστιών του Σταμάτη Ζαχαρού απευθύνθηκε στο τηλεοπτικό κοινό. Ευχαρίστησε πρωτίστως όλους τους τηλεθεατές που καθημερινά τιμούσαν την εκπομπή του με την επιλογή τους να την παρακολουθούν.

Αυτή η επιλογή των τηλεθεατών αντικατοπτριζόταν, σύμφωνα με τον ίδιο, τόσο στις μετρήσεις τηλεθέασης όσο και στη συζήτηση που ακολουθούσε καθημερινά για όσα συνέβαιναν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Η αλληλεπίδραση και η ανταπόκριση του κοινού ήταν σημαντικά στοιχεία της πορείας του.

Ο απολογισμός μιας πορείας

Ο δημοσιογράφος έκανε έναν απολογισμό της πορείας του στο One Channel, αναφέροντας ότι το ταξίδι του έφτασε στο τέλος του. Η συνεργασία του περιλάμβανε εκατοντάδες εκπομπές, αμέτρητες συνεντεύξεις και ρεπορτάζ, καθώς και χιλιάδες καλεσμένους.

Ο Σταμάτης Ζαχαρός αποχαιρέτησε την εκπομπή του, η οποία ονομαζόταν «ΕΔΩ*», κάνοντας έναν συνολικό απολογισμό της πορείας του. Μέσα από την ανάρτησή του, εξέφρασε την ολοκλήρωση ενός κύκλου, ευχαριστώντας όλους όσοι τον συνόδευσαν σε αυτό το τηλεοπτικό ταξίδι.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader