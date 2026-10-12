Συνεχίζονται σήμερα, Δευτέρα, οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, με 25 προγραμματισμένους μάρτυρες να αναμένεται να καταθέσουν αυτή την εβδομάδα.

Η τελευταία συνεδρίαση της δίκης είχε διακοπεί την προηγούμενη Τετάρτη, όταν ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις Ρούτσι, αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η κατάθεση του Πάνου Ρούτσι πριν την αδιαθεσία

Πριν τη διακοπή της συνεδρίασης, ο κ. Ρούτσι πρόλαβε να καταθέσει για περίπου μία ώρα, περιγράφοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματά του. Εστίασε στο γεγονός ότι «12 λεπτά, δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή και κανένας δεν κατάλαβε ότι σε 12 λεπτά δεν θα υπήρχαν», υπογραμμίζοντας την τραγική αμέλεια που οδήγησε στο δυστύχημα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι συγγενείς «θέλαμε δεν θέλαμε γίναμε και εμείς ερευνητές» στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν την αλήθεια.

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι εξέφρασε τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη, ωστόσο δεν έκρυψε την απογοήτευσή του. «Αυτό που έχω δει μέχρι σήμερα, δεν νομίζω ότι κάποιοι λειτουργούν όπως πρέπει και αυτό με θλίβει πάρα πολύ όταν υπάρχουν τόσοι νεκροί», δήλωσε. Τόνισε πως «η πληγή παραμένει ανοιχτή, δεν έχει κλείσει. Ακόμα θρηνούμε», ενώ υπογράμμισε τη σημασία ενός απλού μέτρου: «Ένα φανάρι να υπήρχε τα παιδιά θα ζούσαν».

Ο αγώνας για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη

Ο κ. Ρούτσι ξεκαθάρισε την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει τον αγώνα του, λέγοντας: «Δεν θα σταματήσω μέχρι να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου». Εξέφρασε την πίστη των συγγενών ότι «η αλήθεια θα βγει και θα βγει γιατί όλοι εμείς οι συγγενείς δεν θα το αφήσουμε έτσι». Απηύθυνε έκκληση για ανεξάρτητη δικαιοσύνη και ζήτησε από την πρόεδρο του δικαστηρίου να λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι, ανεξαρτήτως θέσης.

«Δεν μπορούμε να ζήσουμε αυτό το μαρτύριο που περνάμε τέσσερα χρονιά σχεδόν. Δεν γίνεται άλλο. Δεν μπορούμε να έχουμε μια φυσιολογική ζωή», κατέληξε στην κατάθεσή του, περιγράφοντας την αφόρητη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι οικογένειες των θυμάτων μετά την τραγωδία.

Η απεργία πείνας στο Σύνταγμα

Στην κατάθεσή του, ο κ. Ρούτσι αναφέρθηκε και στην απεργία πείνας που ξεκίνησε στην πλατεία Συντάγματος τον Σεπτέμβριο του 2025. Η απόφασή του αυτή ήρθε μετά την περάτωση της ανάκρισης από τον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη τον Αύγουστο του ίδιου έτους. «Αυτό που δεν άντεξα ήταν όταν ο κ. Μπακαΐμης αποφάσισε να κλείσει τον φάκελο», εξήγησε, προσθέτοντας πως ένιωσε την ανάγκη να κάνει κάτι, να μην το αφήσει έτσι.

Την απόφαση για την απεργία πείνας την πήρε χωρίς να το πει σε κανέναν. Επέλεξε το Σύνταγμα ως σημείο, καθώς πίστευε ότι είναι «πολύ ιερό σημείο». Για τον ίδιο, «τα παιδιά πιστεύω ότι για μένα φύγανε πολύ ηρωικά». Παρόλο που από την πρώτη στιγμή αναρωτιόταν αν ήταν σωστό αυτό που έκανε, τελικά πείστηκε πως ήταν. Ο κόσμος που τον στήριξε του έδωσε τη δύναμη να αντέξει σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία.

Το αίτημα για εκταφή και ειδικές εξετάσεις

Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε επίσης για το αίτημα εκταφής της σορού του γιου του, Ντένις, με σκοπό τη λήψη δείγματος και τη διενέργεια ειδικών εξετάσεων. Αρχικά, όπως περιέγραψε, αντιμετώπισαν ειρωνεία: «Ακόμα και εκεί μας κοροϊδεύουν με αυτές τις εξετάσεις». Ωστόσο, μετά από δύο με τρεις ημέρες, τα αιτήματά τους έγιναν δεκτά.

Η αποδοχή των αιτημάτων αυτών αποτέλεσε για τον ίδιο μια σημαντική δικαίωση. «Εκείνη την στιγμή πίστευα ότι δικαίωσα τον αγώνα για το παιδί μου», κατέληξε, τονίζοντας την επιμονή των συγγενών να αναζητήσουν κάθε πτυχή της αλήθειας για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και να διασφαλίσουν την απόδοση ευθυνών.

Με πληροφορίες από: Reader