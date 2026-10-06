Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι γιόρτασαν τα γενέθλια του αστέρα του NFL στη Νέα Υόρκη

Ο αστέρας του NFL, Τράβις Κέλσι, γιόρτασε τα 37α γενέθλιά του έχοντας στο πλευρό του την Τέιλορ Σουίφτ. Το ζευγάρι εντοπίστηκε από τον φωτογραφικό φακό το βράδυ της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου 2026, έξω από το πολυτελές εστιατόριο Torrisi, το οποίο βρίσκεται κοντά στη δημοφιλή συνοικία Σόχο της Νέας Υόρκης.

Η γιορτή των γενεθλίων στη Νέα Υόρκη

Ο Τράβις Κέλσι, παίκτης των Kansas City Chiefs, επέλεξε την πόλη της Νέας Υόρκης για να γιορτάσει τα 37α γενέθλιά του. Η βραδινή έξοδος πραγματοποιήθηκε σε ένα διάσημο εστιατόριο, το Torrisi, το οποίο έχει τιμηθεί με αστέρι Michelin το 2023. Το εστιατόριο αυτό συνιδρύθηκε από τον Μάριο Καρμπόνε και είναι γνωστό για τον πολυτελή του χαρακτήρα.

Η παρουσία της Τέιλορ Σουίφτ στο πλευρό του Κέλσι προσέλκυσε τα βλέμματα, καθώς το ζευγάρι απαθανατίστηκε από τον φωτογραφικό φακό κατά την έξοδό του από το εστιατόριο. Η συγκεκριμένη εμφάνιση σηματοδότησε μια προσωπική στιγμή για τον αθλητή, ο οποίος απολαμβάνει μια μικρή ανάπαυλα από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Οι ενδυματολογικές επιλογές του ζευγαριού

Για την περίσταση των γενεθλίων, ο Τράβις Κέλσι επέλεξε ένα κομψό σύνολο που περιλάμβανε μία πλεκτή ζακέτα, ένα λευκό t-shirt και ένα μαύρο παντελόνι. Η εμφάνισή του ήταν διακριτική αλλά στιλάτη, ταιριάζοντας με το ύφος της βραδιάς.

Από την πλευρά της, η διάσημη ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα, το οποίο συνδύασε με ένα δερμάτινο τζάκετ. Οι ενδυματολογικές τους επιλογές ήταν συντονισμένες, δημιουργώντας μια αρμονική εικόνα κατά την έξοδό τους από το εστιατόριο.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Τράβις Κέλσι

Μόλις μία ημέρα πριν από τη γιορτή των γενεθλίων του, ο Τράβις Κέλσι βρισκόταν στο Λας Βέγκας. Εκεί, συμμετείχε σε μία αναμέτρηση των Kansas City Chiefs απέναντι στους Las Vegas Raiders. Η ομάδα του Κέλσι επικράτησε με σκορ 30-27, σημειώνοντας μια σημαντική νίκη.

Κατά τη διάρκεια αυτής της αναμέτρησης, ο Αμερικανός αθλητής τράβηξε τα βλέμματα όχι μόνο για την απόδοσή του, αλλά και για την εμφάνισή του, καθώς φορούσε ρούχα αξίας 94.000 δολαρίων. Αυτή τη στιγμή, ο Κέλσι απολαμβάνει μια σύντομη ανάπαυλα από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, με τον επόμενο αγώνα του να είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Πρόκειται για μία εντός έδρας αναμέτρηση στο Κάνσας Σίτι, όπου θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως η Τέιλορ Σουίφτ θα δώσει ξανά το παρών.

Οι μουσικές επιτυχίες της Τέιλορ Σουίφτ

Παράλληλα με τις προσωπικές της στιγμές, η Τέιλορ Σουίφτ συνεχίζει να σημειώνει ιστορικές επιτυχίες στη μουσική βιομηχανία. Το νέο της τραγούδι, με τίτλο «Patient Zero», έκανε απευθείας ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard Hot 100, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στα charts.

Η επιτυχία αυτή δεν ήταν η μοναδική, καθώς και άλλα τρία νέα τραγούδια από την κυκλοφορία «The Life of a Showgirl: The Encore» κατέκλυσαν το Top 5 του chart. Συγκεκριμένα, το «Cleveland!» κατέλαβε την 3η θέση με 19,3 εκατομμύρια streams, το «Babylon» βρέθηκε στο No. 4 με 19 εκατομμύρια streams, ενώ το «Pink Clouding» κατέκτησε την 5η θέση με 18,4 εκατομμύρια streams. Με αυτές τις διακρίσεις, η Σουίφτ φτάνει τα 16 τραγούδια που έχουν σκαρφαλώσει στο No. 1 του αμερικανικού chart, ενώ το «Patient Zero» αποτελεί το τέταρτο single της που κατακτά την κορυφή μέσα στο τρέχον έτος.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit