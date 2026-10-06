Αλλαγές στην ΕΡΤ: Ανακοινώθηκαν οι νέοι γενικοί διευθυντές τηλεόρασης και ραδιοφωνίας

Σημαντικές αλλαγές σημειώνονται στη δομή της ΕΡΤ, καθώς ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για δύο κρίσιμες Γενικές Διευθύνσεις της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται στον απόηχο της παραίτησης του Κωνσταντίνου Παπαβασιλείου από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας. Τα ονόματα των νέων προϊσταμένων αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου.

Η παραίτηση του Κωνσταντίνου Παπαβασιλείου

Ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, ένα έμπειρο στέλεχος με μακρά θητεία στην ΕΡΤ, είχε φτάσει στην κορυφαία θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας. Ωστόσο, υπέβαλε την παραίτησή του, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για «προσωπικούς λόγους» ως αιτιολογία της αποχώρησής του από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Πέραν των προσωπικών λόγων, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Παπαβασιλείου φέρεται να έχει δεχθεί πρόταση για επιτελική θέση στη Wide Media, έναν όμιλο στον οποίο ανήκει, μεταξύ άλλων, και ο τηλεοπτικός σταθμός Action 24. Παράλληλα, άλλες πηγές κάνουν λόγο για διάσταση απόψεων του αποχωρούντος διευθύνοντος συμβούλου με άλλα στελέχη της ΕΡΤ, γεγονός που ενδεχομένως τον οδήγησε στην απόφαση της παραίτησης. Αξίζει να σημειωθεί πως η θητεία του στελέχους έληγε το 2027, ενώ οι σοβαρές μισθολογικές διαφορές μεταξύ της ΕΡΤ και των ιδιωτικών δικτύων ενδέχεται να έπαιξαν ρόλο στην τελική του απόφαση.

Νέος γενικός διευθυντής ραδιοφωνίας και μουσικών συνόλων

Τη θέση του προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Ραδιοφωνίας και μουσικών συνόλων της ΕΡΤ αναλαμβάνει ο Τάσος Ρωσόπουλος. Ο κ. Ρωσόπουλος κατείχε μέχρι πρότινος τη θέση του διευθυντή του Τρίτου Προγράμματος της Ραδιοφωνίας, φέρνοντας μαζί του σημαντική εμπειρία στον χώρο του ραδιοφώνου.

Στη διαδικασία επιλογής, ο Τάσος Ρωσόπουλος ήρθε πρώτος στη συνολική κατάταξη και μοριοδότηση, συγκεντρώνοντας 72 βαθμούς. Η επίδοσή του ήταν ελαφρώς καλύτερη από τη δεύτερη υποψηφιότητα, η οποία συγκέντρωσε 70 βαθμούς, εξασφαλίζοντας έτσι την ανάληψη των νέων του καθηκόντων.

Νέος γενικός διευθυντής τηλεόρασης

Για τη θέση του προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεόρασης, επελέγη ο Δημήτρης Τρέχας. Ο κ. Τρέχας διαθέτει προηγούμενες θητείες τόσο στην ΕΡΤ όσο και στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha. Ο πιο πρόσφατος επαγγελματικός του σταθμός ήταν η υβριδική τηλεόραση του Mega, όπου απέκτησε επιπλέον εμπειρία στον σύγχρονο τηλεοπτικό χώρο.

Ο Δημήτρης Τρέχας συγκέντρωσε 64 βαθμούς κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση. Η διαφορά του από τη δεύτερη υποψηφιότητα ήταν σημαντική, καθώς ο δεύτερος υποψήφιος συγκέντρωσε 35 βαθμούς, αναδεικνύοντας έτσι την επικράτηση του κ. Τρέχα για την ανάληψη της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεόρασης.

Το πλαίσιο των αλλαγών

Οι ανακοινώσεις για τους νέους γενικούς διευθυντές έρχονται σε μια περίοδο αναδιοργάνωσης για τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, μετά την αποχώρηση του διευθύνοντος συμβούλου. Η επιλογή των νέων στελεχών σηματοδοτεί μια νέα φάση για την ΕΡΤ, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της.

Τα οριστικά αποτελέσματα για τις δύο Γενικές Διευθύνσεις αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρίας, επιβεβαιώνοντας τις αλλαγές στη διοικητική της δομή. Οι νέοι προϊστάμενοι αναλαμβάνουν άμεσα τα καθήκοντά τους, φέρνοντας νέα πνοή και εμπειρία στους αντίστοιχους τομείς της ΕΡΤ.

Με πληροφορίες από: Reader