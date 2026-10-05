Η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε με το βραβείο του Τάγματος της Αξίας στη Γερμανία

Με το βραβείο του Τάγματος της Αξίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας τιμήθηκαν πρόσφατα 21 προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα ερμηνεύτρια Νάνα Μούσχουρη. Η απονομή πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη φετινή Ημέρα της Γερμανικής Ενότητας. Ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ο οποίος προέβη στις βραβεύσεις, αναφέρθηκε εκτενώς στην προσφορά των τιμώμενων προσώπων στη διατήρηση και την άνθιση της δημοκρατίας.

Η βράβευση και η σημασία της

Η Νάνα Μούσχουρη, μαζί με άλλες 20 προσωπικότητες, τιμήθηκε για τη «συμβολή τους στη διασφάλιση ότι η δημοκρατία στη χώρα μας μπόρεσε να ακμάσει, να είναι και να παραμείνει ζωντανή». Αυτή η τελετή απονομής ήταν η τελευταία για τον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, καθώς η δεύτερη θητεία του εκπνέει σε λίγους μήνες.

Ο κ. Σταϊνμάιερ υπογράμμισε τη σημασία της αναγνώρισης αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι με το έργο και τη στάση τους συνέβαλαν ενεργά στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και αξιών. Η επιλογή της Ημέρας της Γερμανικής Ενότητας για την απονομή του βραβείου προσδίδει επιπλέον συμβολικό βάρος στην εκδήλωση, τονίζοντας την ενότητα και τις κοινές αξίες.

Η προσφορά της Νάνας Μούσχουρη

Στην αιτιολόγηση της βράβευσης της Νάνας Μούσχουρη, ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος αναφέρθηκε ειδικότερα στο γεγονός ότι, παρά τις τραυματικές παιδικές της αναμνήσεις από τη γερμανική κατοχή στην Αθήνα, η Ελληνίδα ερμηνεύτρια βοήθησε στην έναρξη μιας διαδικασίας συμφιλίωσης μόλις λίγα χρόνια μετά το τέλος του πολέμου. Αυτή η στάση, όπως τόνισε ο κ. Σταϊνμάιερ, συνεχίζει να διαμορφώνει τη γερμανική αντίληψη για την Ελλάδα.

Η Νάνα Μούσχουρη, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής και της καριέρας της, υποστήριζε πάντα την ειρήνη και την ελευθερία. Η προσήλωσή της σε αυτές τις αξίες δεν περιορίστηκε μόνο στο καλλιτεχνικό της έργο, αλλά επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς, αναδεικνύοντας την ευρύτερη κοινωνική της δράση.

Η δράση της πέρα από την τέχνη

Η σημασία των αξιών της ειρήνης και της ελευθερίας αποδεικνύεται και από την εκτεταμένη προσήλωση της Νάνας Μούσχουρη πέρα από το καλλιτεχνικό της έργο. Συγκεκριμένα, από το 1994 έως το 1999, διετέλεσε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμβάλλοντας ενεργά στα κοινά της Ευρώπης.

Επιπλέον, από το 1993, η Νάνα Μούσχουρη έχει αναλάβει τον ρόλο της πρέσβειρας Καλής Θέλησης της UNICEF, μέσω του οποίου έχει προσφέρει σημαντικό έργο για την προστασία και την ευημερία των παιδιών παγκοσμίως. Αυτές οι δράσεις της αναδεικνύουν την πολυδιάστατη προσωπικότητά της και την αφοσίωσή της σε πανανθρώπινες αξίες.

Το μήνυμα του Ομοσπονδιακού Προέδρου για τη δημοκρατία

Ο κ. Σταϊνμάιερ, στην ομιλία του, αναφέρθηκε και στην ιστορική διαίρεση της Γερμανίας, τονίζοντας ότι αυτή δεν συνίστατο απλώς σε δύο κάπως ξεχωριστά μισά της χώρας. Αντίθετα, όπως επισήμανε, η διαίρεση εμπεδώθηκε από ένα τείχος που χώριζε τη δημοκρατία από τη δικτατορία, την ελευθερία από την καταπίεση και το κράτος δικαίου από την αυθαιρεσία.

Αυτή η πολιτική διαίρεση ήταν που δίχασε τη χώρα της Γερμανίας, καθώς και ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος επισήμανε ότι αυτό που ενώνει τους βραβευθέντες είναι «η επίγνωσή τους αυτής της ιστορίας, της ελευθερίας που κερδήθηκε με κόπο, της δημοκρατίας που κερδήθηκε με κόπο».

Η διατήρηση και υπεράσπιση των αξιών

Ο Γερμανός Πρόεδρος προσέθεσε ότι η ελευθερία και η δημοκρατία «δεν έρχονται από μόνες τους – και δεν παραμένουν έτσι». Όπως ακριβώς έπρεπε να αγωνιστούν και να κερδηθούν, έτσι πρέπει επίσης να διατηρηθούν και να υπερασπιστούν με αποφασιστικότητα. Αυτό το μήνυμα υπογραμμίζει τη συνεχή προσπάθεια που απαιτείται για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών ιδεωδών.

Ο κ. Σταϊνμάιερ ανέφερε επίσης ότι, παρά τις αρετές τους, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι παραμένουν ταπεινοί και έχουν στο μυαλό τους το «εμείς» και όχι το «εγώ», χαρακτηρίζοντας το ως βασικό στοιχείο της δημοκρατίας. Τέλος, ανέδειξε το γεγονός ότι όταν θεσπίστηκε το βραβείο, από τον Πρόεδρο Τέοντορ Χόις, ήταν αδιανόητο ότι κάποτε θα βραβευόταν ένας γιος Ιρανών γονέων, όπως και ότι υπαρχηγός του Ναυτικού της Γερμανίας θα ήταν μια γυναίκα, κόρη Μαροκινού.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit