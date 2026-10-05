Η Εθνική Ελλάδας ποδοσφαίρου κατάφερε να παραμείνει αήττητη, φέρνοντας ισοπαλία 0-0 με τη Γερμανία στο δεύτερο παιχνίδι τους στην Τούμπα. Ο αγώνας, που διεξήχθη για την 4η αγωνιστική της League A του Nations League, είχε ως πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, ο οποίος με τις επεμβάσεις του διατήρησε ανέπαφη την εστία της «γαλανόλευκης».

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδειξε για μία ακόμη φορά ότι μπορεί να κοιτάζει στα μάτια σπουδαίους αντιπάλους, εξασφαλίζοντας ένα αποτέλεσμα που την καθιστά φαβορί για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο «κέρβερος» Κωνσταντίνος Τζολάκης

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης επιβεβαίωσε την εξαιρετική του φόρμα τη φετινή σεζόν, αποτελώντας τον κύριο λόγο που η Εθνική Ελλάδας δεν δέχθηκε γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Παρά την έντονη πίεση που δέχθηκε η «γαλανόλευκη» από τη Γερμανία, η οποία την είχε κλείσει στα καρέ της και «σφυροκοπούσε» την εστία, ο διεθνής τερματοφύλακας βγήκε μπροστά.

Με σπουδαίες αποκρούσεις, ο Τζολάκης απέτρεψε το γκολ στην ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ. Η ψυχολογία του φαίνεται να έχει ενισχυθεί και από το δυνατό ξεκίνημά του στην Premier League με τη Χαλ, αποδεικνύοντας σε όλα τα τέσσερα ματς με την Εθνική Ομάδα ότι συγκαταλέγεται στους κορυφαίους γκολκίπερ της Ευρώπης. Στο πρώτο ημίχρονο, εκτός από τις αποκρούσεις του, χρειάστηκε και η παρέμβαση του VAR για την ακύρωση ενός γκολ των Γερμανών.

Οι τακτικές αλλαγές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Εθνική Ελλάδας «άντεξε» πολύ πιο εύκολα στην πίεση των «πάντσερ». Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς «διάβασε» καλύτερα το παιχνίδι και προχώρησε σε αλλαγές στο σχήμα της ομάδας του. Συγκεκριμένα, στο 45ο λεπτό, ο προπονητής της «γαλανόλευκης» αντικατέστησε τους Παυλίδη και Κυζερίδη με τους Ανδρούτσο και Καρέτσα.

Με την προσθήκη ενός ακόμη παίκτη στο κέντρο και την παρουσία του τακτικά ικανότερου Καρέτσα, η Εθνική Ελλάδας περιόρισε σημαντικά την επιθετικότητα της Γερμανίας. Οι αλλαγές αυτές επέτρεψαν ελάχιστες «απειλές» για την εστία του Τζολάκη, οδηγώντας σε ένα ακόμη εντυπωσιακό αποτέλεσμα στο Nations League.

Η δήλωση του Γιούργκεν Κλοπ και οι επιπτώσεις του αποτελέσματος

Το 0-0 στην Τούμπα προστέθηκε στην προηγούμενη νίκη της Ελλάδας με 1-0 μέσα στη Γερμανία. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γερμανός τεχνικός Γιούργκεν Κλοπ παραδέχθηκε ότι η Εθνική Ελλάδας τού έχει κάνει τη ζωή δύσκολη. Ερωτηθείς τι θα άλλαζε μετά τους δύο αγώνες χωρίς νίκη απέναντι στη «γαλανόλευκη», απάντησε με χιούμορ: «Δεν θα ήθελα να παίξω και άλλον αγώνα με την Ελλάδα. Έπαιξε καλά, έξυπνα και πειθαρχημένα. Αν σημειώναμε τέρμα, δεν θα μας σταματούσαν».

Ο Κλοπ στάθηκε και συνολικά στην παρουσία της Εθνικής, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τη θεωρεί πλέον μία από τις μικρές ποδοσφαιρικές χώρες. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειώσει η δική του ομάδα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Πορεία στο nations league και προκριματικά euro 2028

Με την ισοπαλία αυτή, η Εθνική Ελλάδας έφτασε τους οκτώ βαθμούς και συνεχίζει να κοιτάζει ψηλά στον Β΄ όμιλο της League A του Nations League. Η ομάδα είναι ακόμη αήττητη και δικαίως «βλέπει» προημιτελικά. Μετά την ήττα της Σερβίας από την Ολλανδία με 2-1, η Ελλάδα εξασφάλισε οριστικά τουλάχιστον την τρίτη θέση του ομίλου.

Το αποτέλεσμα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και για τη συνέχεια, καθώς η Ελλάδα θα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028. Η κλήρωση αυτή είναι προγραμματισμένη για τις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ, δίνοντας στην Εθνική ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την πορεία της.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis