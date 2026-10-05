Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου, στην Πετρούπολη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 24χρονου άνδρα. Από τη σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσικλετών τραυματίστηκαν επίσης δύο 17χρονοι, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό συμβάν παραμένουν αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο ενδελεχούς έρευνας από τις αρμόδιες αρχές.

Το χρονικό και ο τόπος του δυστυχήματος

Το θανατηφόρο τροχαίο έλαβε χώρα στην περιοχή της Πετρούπολης, επί της οδού 25ης Μαρτίου. Συγκεκριμένα, το συμβάν σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Ολυμπίας, στο ύψος της οδού Κωστή Παλαμά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύγκρουση των δύο μοτοσικλετών συνέβη περί τη 01:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου. Άλλες πηγές αναφέρουν ότι η τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, γεγονός που υποδηλώνει ότι το δυστύχημα έλαβε χώρα στις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί πλήρως, οι δύο μοτοσικλέτες, στις οποίες επέβαιναν συνολικά τρία άτομα, συγκρούστηκαν μεταξύ τους με σφοδρότητα. Η μία μοτοσικλέτα οδηγούνταν από τον 24χρονο άνδρα, ενώ στη δεύτερη μοτοσικλέτα επέβαιναν οι δύο 17χρονοι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Ο θανάσιμος τραυματισμός του 24χρονου

Ο 24χρονος άνδρας, ο οποίος οδηγούσε τη μία από τις εμπλεκόμενες μοτοσικλέτες, υπέστη σοβαρά και κρίσιμα τραύματα από τη σύγκρουση. Αμέσως μετά το δυστύχημα, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αττικόν. Εκεί, παρά τις επίμονες και εντατικές προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή και να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά τραύματά του, ο νεαρός άνδρας υπέκυψε τελικά.

Ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος περιλαμβάνει τον θάνατο του 24χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην περιοχή της Πετρούπολης. Οι πληροφορίες τονίζουν ότι ο θάνατός του επήλθε μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον σώσουν, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν.

Οι τραυματίες 17χρονοι επιβάτες

Στη δεύτερη μοτοσικλέτα επέβαιναν δύο ανήλικοι, ηλικίας 17 ετών, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες. Και οι δύο τραυματίστηκαν από τη σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων. Ωστόσο, τα τραύματά τους χαρακτηρίζονται ως ελαφρύτερα σε σύγκριση με αυτά που υπέστη ο 24χρονος οδηγός της άλλης μοτοσικλέτας.

Οι δύο 17χρονοι διακομίστηκαν επίσης σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την περαιτέρω ιατρική τους περίθαλψη. Συγκεκριμένα, μεταφέρθηκαν με ελαφρύτερα τραύματα στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου και νοσηλεύονται, λαμβάνοντας την απαραίτητη φροντίδα.

Διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση των δύο μοτοσικλετών παραμένουν μέχρι στιγμής εντελώς αδιευκρίνιστες. Δεν έχει προσδιοριστεί η αιτία που οδήγησε στο θανατηφόρο αυτό τροχαίο δυστύχημα. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει μια ενδελεχή έρευνα για τη διαλεύκανση του συμβάντος και την πλήρη αποσαφήνιση των γεγονότων.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, αναμένεται να εξεταστούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να διασαφηνιστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία στην Πετρούπολη, με τον θάνατο του 24χρονου και τον τραυματισμό των δύο 17χρονων. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader, Topontiki