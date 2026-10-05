Περιστατικό στις αγροτικές φυλακές Τίρυνθας: Κρατούμενος μεταφέρθηκε ασυνόδευτος σε νοσοκομείο

Ένα σοβαρό περιστατικό στις αγροτικές φυλακές Τίρυνθας προκαλεί ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που πραγματοποιούνται οι μεταγωγές κρατουμένων σε νοσοκομεία. Κρατούμενος τουρκικής υπηκοότητας, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα, μεταφέρθηκε ασυνόδευτος στο νοσοκομείο Άργους, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο.

Η διακομιδή του κρατουμένου έγινε χωρίς τη συνοδεία σωφρονιστικών υπαλλήλων ή αστυνομικών, με αποτέλεσμα το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να αγνοεί αρχικά ότι επρόκειτο για άτομο που χρήζει ειδικών μέτρων ασφαλείας. Η απουσία συνοδείας έγινε αντιληπτή περίπου 10 λεπτά αφότου ο κρατούμενος είχε ήδη αναχωρήσει, γεγονός που οδήγησε σε άμεσο συναγερμό.

Το περιστατικό στις αγροτικές φυλακές Τίρυνθας

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 27 Σεπτεμβρίου, όταν ένας κρατούμενος τουρκικής υπηκοότητας, ο οποίος φέρεται να έχει διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα, υπέστη ένα λιποθυμικό επεισόδιο εντός των αγροτικών φυλακών Τίρυνθας. Κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

Για τον λόγο αυτό, κλήθηκε το ΕΚΑΒ προκειμένου να διακομιστεί ο κρατούμενος στο νοσοκομείο Άργους. Ωστόσο, η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία σωφρονιστικών υπαλλήλων ή αστυνομικών δυνάμεων, όπως απαιτείται για κρατούμενους, ειδικά για όσους θεωρείται ότι συνδέονται με σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες.

Η απουσία συνοδείας και ο συναγερμός

Παρά το γεγονός ότι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι ήταν εκείνοι που κάλεσαν το ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του κρατουμένου και ο υπαρχιφύλακας της βάρδιας είχε ενημερωθεί, η συνοδεία του κρατουμένου παραλείφθηκε. Αυτό είχε ως συνέπεια το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να μεταφέρει τον κρατούμενο χωρίς να γνωρίζει εξαρχής την ιδιότητά του και την ανάγκη για ειδικά μέτρα ασφαλείας.

Η απουσία συνοδείας έγινε αντιληπτή περίπου 10 λεπτά αφότου ο κρατούμενος είχε ήδη αναχωρήσει με το ασθενοφόρο. Αμέσως σήμανε συναγερμός στις αρχές των φυλακών. Κλούβα μεταγωγών, συνοδευόμενη από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, κατευθύνθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Άργους με σκοπό να παραλάβει τον κρατούμενο και να τον επιστρέψει στις αγροτικές φυλακές Τίρυνθας.

Προηγούμενο περιστατικό και ερωτήματα

Το περιστατικό στις φυλακές Τίρυνθας έρχεται να προστεθεί σε ένα πρόσφατο ανάλογο γεγονός που είχε δημιουργήσει προβληματισμό. Πιο συγκεκριμένα, ένας άλλος κρατούμενος, ο οποίος είχε μεταφερθεί από τις φυλακές Νιγρίτας στο νοσοκομείο Σερρών, είχε καταφέρει να διαφύγει.

Αυτά τα περιστατικά εγείρουν πολλά ερωτήματα σχετικά με την καταλληλότητα των διαδικασιών ασφαλείας και τη γενικότερη λειτουργία των σωφρονιστικών καταστημάτων στην Ελλάδα. Οι επαναλαμβανόμενες αστοχίες στις μεταγωγές κρατουμένων υπογραμμίζουν την ανάγκη για άμεση επανεξέταση και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Η παρέμβαση της Ένωσης Υπαλλήλων Νιγρίτας

Την ίδια ώρα που εκτυλίσσονται αυτά τα γεγονότα, η Ένωση Υπαλλήλων του Σωφρονιστικού Καταστήματος Νιγρίτας έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου. Με επίσημη ανακοίνωσή της, η Ένωση ζητά την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που επικρατούν στις φυλακές.

Στην ανακοίνωσή τους, οι υπάλληλοι επισημαίνουν τις σημαντικές ελλείψεις τόσο σε προσωπικό όσο και σε υποδομές, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία του σωφρονιστικού καταστήματος. Οι εκκλήσεις αυτές αναδεικνύουν ένα ευρύτερο πρόβλημα που απασχολεί το σύστημα σωφρονισμού της χώρας.

Οι συνθήκες στο σωφρονιστικό κατάστημα Νιγρίτας

Η Ένωση Υπαλλήλων του Σωφρονιστικού Καταστήματος Νιγρίτας παρέχει συγκεκριμένα στοιχεία που καταδεικνύουν τις δυσχερείς συνθήκες που επικρατούν. Σύμφωνα με την Ένωση, οι εγκαταστάσεις του σωφρονιστικού καταστήματος έχουν δυναμικότητα φιλοξενίας 600 κρατουμένων.

Ωστόσο, αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται περίπου 840 κρατούμενοι, γεγονός που οδηγεί σε υπερπληθυσμό και επιβαρύνει σημαντικά τις συνθήκες διαβίωσης και ασφάλειας. Παράλληλα, οι διαθέσιμοι υπάλληλοι φύλαξης ανέρχονται περίπου στους 40, αριθμός που θεωρείται ανεπαρκής για την αποτελεσματική διαχείριση και φύλαξη ενός τόσο μεγάλου αριθμού κρατουμένων.

Με πληροφορίες από: Topontiki