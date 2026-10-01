Ο Alessandro Squarzi και η Fortela: Ένα brand γεννημένο από την αγάπη για το vintage

Ο Alessandro Squarzi, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες φιγούρες στον χώρο της διεθνούς ανδρικής μόδας, ίδρυσε το 2015 την ιταλική μάρκα Fortela. Η δημιουργία της Fortela δεν προέκυψε από κάποια τάση της αγοράς ή από μια στρατηγική μάρκετινγκ βασισμένη στη νοσταλγία, αλλά αποτελεί την οργανωμένη εκδοχή μιας βαθιά προσωπικής εμμονής του Squarzi με τα παλιά ρούχα. Αυτή η εμμονή, την οποία καλλιεργεί από νεαρή ηλικία, αφορά στην αναζήτηση, την κατανόηση της κατασκευής και την ανάλυση της διαχρονικής αξίας συγκεκριμένων ενδυμάτων.

Η φιλοσοφία πίσω από τη Fortela

Η Fortela αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό το προσωπικό στυλ του Alessandro Squarzi, το οποίο είναι άμεσα αναγνωρίσιμο. Το στυλ του περιλαμβάνει συχνά λευκό ή ξεθωριασμένο τζιν, ένα καλοραμμένο σακάκι, σουέτ μπουφάν, παλτό σε χρώμα καμηλό, μοκασίνια, και ένα vintage ρολόι στον καρπό. Όπως ο ίδιος δήλωσε το 2025 στη Vogue Italia, «Η Fortela δεν είναι τίποτε άλλο από μια σύνοψη του τρόπου που ντύνομαι και σκέφτομαι».

Η βασική ιδέα πίσω από τη μάρκα είναι η διαχρονική αξία και η ποιότητα. Ο Squarzi έχει αφιερώσει δεκαετίες συλλέγοντας παλιά Levi’s, στρατιωτικά μπουφάν, ιταλικά παλτά, αμερικανικά ρούχα εργασίας και υφάσματα από την Ιαπωνία. Η Fortela αποτελεί την ενσάρκωση αυτής της συλλεκτικής προσπάθειας, φέρνοντας στο προσκήνιο κομμάτια που αντέχουν στον χρόνο και διατηρούν την αισθητική τους αξία.

Από τα παζάρια της Μπολόνια

Ο Alessandro Squarzi γεννήθηκε το 1965 στο Φορλί της Εμίλια-Ρομάνια. Η σχέση του με το παλιό ρούχο ξεκίνησε από ανάγκη και όχι ως μια πολυτελής συλλεκτική δραστηριότητα. Μεγάλωσε σε μια οικογένεια όπου υπήρχαν τα απαραίτητα, αλλά δεν υπήρχε η δυνατότητα για περιττές αγορές. Έτσι, ενώ οι φίλοι του αγόραζαν ακριβά επώνυμα ρούχα, εκείνος αναζητούσε τα δικά του στο παζάρι Montagnola της Μπολόνια.

Σε αυτό το παζάρι, ο Squarzi απέκτησε ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της συλλογής του: ένα Levi’s Big E της δεκαετίας του 1950, το οποίο τότε ήταν αφόρετο. Το συγκεκριμένο τζιν το φόρεσε τόσο πολύ που σήμερα είναι γεμάτο φθορές και επιδιορθώσεις, και ο ίδιος το θεωρεί την ουσιαστική αφετηρία του προσωπικού του αρχείου. Αυτή η εμπειρία διαμόρφωσε την προσέγγισή του στην ένδυση και τη συλλογή.

Η επαγγελματική του πορεία και η συλλογή

Παράλληλα με την ανάπτυξη της προσωπικής του συλλογής, ο Squarzi ακολούθησε μια επιτυχημένη καριέρα στον χώρο της μόδας. Ξεκίνησε από ένα κατάστημα ρούχων στο Forlì και στη συνέχεια ασχολήθηκε με τις πωλήσεις, τα showrooms και την ανάπτυξη εμπορικών σημάτων. Καθ' όλη αυτή την πορεία, η συλλεκτική του μανία δεν σταμάτησε.

Συνέχισε να αγοράζει και να συγκεντρώνει διάφορα αντικείμενα, όπως στρατιωτικές στολές, αμερικανικά ρούχα εργασίας, τζιν, παλιά σακάκια, παλτά, αξεσουάρ, ρολόγια, μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα. Αυτή η εκτεταμένη συλλογή αποτελεί τη βάση της γνώσης του για την κατασκευή και την ποιότητα των ενδυμάτων, στοιχεία που αργότερα ενσωμάτωσε στη Fortela.

Η αναγνώριση στον χώρο της μόδας

Με τον καιρό, ο Alessandro Squarzi αναδείχθηκε σε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες φιγούρες του Pitti Uomo, της σημαντικής έκθεσης ανδρικής μόδας, και γενικότερα της διεθνούς ανδρικής μόδας. Σε μια εποχή που οι φωτογράφοι του δρόμου άρχισαν να κάνουν ορισμένους επισκέπτες των εκθέσεων σχεδόν εξίσου γνωστούς με τους ίδιους τους σχεδιαστές, ο Squarzi ξεχώρισε.

Στην περίπτωσή του, ωστόσο, η αναγνώριση δεν οφειλόταν μόνο στην εικόνα του. Πίσω από αυτήν υπήρχε ήδη μια μακρά επαγγελματική πορεία και, κυρίως, μια πραγματική και βαθιά γνώση του προϊόντος. Αυτή η γνώση τον καθιέρωσε ως αυθεντία στον χώρο, επιτρέποντάς του να δημιουργήσει κάτι ουσιαστικό.

Η γέννηση της Fortela από το προσωπικό αρχείο

Η ιδέα για τη Fortela γεννήθηκε όταν ο Squarzi διαπίστωσε ότι πολλά από τα ρούχα που αναζητούσε και θαύμαζε δεν κατασκευάζονταν πλέον με τις ίδιες αναλογίες, τα ίδια υφάσματα και τις ίδιες λεπτομέρειες που έβρισκε στα παλιά κομμάτια της συλλογής του. Αυτή η διαπίστωση τον οδήγησε στην απόφαση να δημιουργήσει κάτι δικό του.

Αντί να επινοήσει μια εντελώς νέα αισθητική από την αρχή, ο Squarzi στράφηκε στο εκτεταμένο προσωπικό του αρχείο. Ένα στρατιωτικό παντελόνι, για παράδειγμα, μπορούσε να δώσει την έμπνευση για ένα νέο σχέδιο, διατηρώντας την αυθεντικότητα και την ποιότητα των vintage κομματιών. Έτσι, η Fortela δημιουργήθηκε ως μια σύγχρονη έκφραση της διαχρονικής αξίας και της αυθεντικής κατασκευής που ο ίδιος αγαπούσε και αναζητούσε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta