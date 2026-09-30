Ο TikToker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν» καταγγέλλει αστυνομικούς μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη

Σκηνές που θύμιζαν αστυνομική ταινία εκτυλίχθηκαν την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026, στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, όταν αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του γνωστού TikToker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν» μετά από καταδίωξη. Ο influencer κρατήθηκε με την κατηγορία της απείθειας και της επικίνδυνης οδήγησης, ωστόσο ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και έχει προβεί σε μήνυση κατά των αστυνομικών, υποστηρίζοντας ότι προκάλεσαν φθορές στο όχημά του.

Η έναρξη της καταδίωξης και η αστυνομική εκδοχή

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, το περιστατικό ξεκίνησε στα διόδια της Ανάληψης, όπου αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν ελέγχους εντόπισαν ένα όχημα να κινείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η καταδίωξη ξεκίνησε από την είσοδο της πόλης, στην οδό Λαγκαδά προς το κέντρο, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αλλοδαπών που περιπολούσαν για τον εντοπισμό διακινητών μεταναστών.

Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό, ο οποίος είναι γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ψευδώνυμο «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν», να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις τους, ανέπτυξε ταχύτητα και δεν υπάκουσε στο σήμα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη σε δρόμους της Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκειά της, το όχημα του TikToker κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και, στην προσπάθεια του οδηγού να διαφύγει, προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Οι κατηγορίες και οι φθορές στο όχημα

Ο «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν» συνελήφθη τελικά και του αποδόθηκαν κατηγορίες για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Αναφορικά με τις φθορές που υπέστη το όχημα του influencer, οι αστυνομικές πηγές υποστηρίζουν ότι έσπασαν το τζάμι της θέσης του συνοδηγού, καθώς και το πίσω δεξιά τζάμι, καθώς ο οδηγός είχε κλειδωθεί μέσα στο αυτοκίνητο και δεν συνεργαζόταν.

Οι καταγγελίες του «Τέο Βασιλιά Τζουντάσιαν»

Από την πλευρά του, ο γνωστός influencer αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Σε βίντεο που «ανέβασε» στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, ο «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν» καταγγέλλει ότι οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν χωρίς να ανάψουν φάρο και χωρίς να του κάνουν ηχητικό σήμα. Υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί, οι οποίοι επέβαιναν σε συμβατικό όχημα, φόρεσαν γάντια και του έσπασαν τα παράθυρα του αυτοκινήτου του με λοστούς, τρομοκρατώντας τον.

Σύμφωνα με τη δική του περιγραφή, στην προσπάθειά του να συνεχίσει την πορεία του, προσέκρουσε σε άλλο όχημα. Στη συνέχεια, όπως αναφέρει, οι αστυνομικοί κατέβηκαν από το αυτοκίνητό τους, φόρεσαν γάντια και έσπασαν τα τζάμια του οχήματός του, συγκεκριμένα το τζάμι του συνοδηγού και το πίσω δεξιά. Ο ίδιος έχει δημοσιεύσει βίντεο στα social media που εμφανίζουν το όχημα με σπασμένα τζάμια, ενισχύοντας τους ισχυρισμούς του.

Μηνύσεις και διερεύνηση

Ο «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν» ανακοίνωσε μέσω των βίντεο του στο TikTok ότι προχώρησε σε μήνυση κατά των αστυνομικών για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Επιπλέον, δήλωσε ότι θα καταθέσει μηνύσεις και για ψυχική οδύνη. Τελικά, και οι δύο πλευρές, δηλαδή ο influencer και οι αστυνομικοί, κατέθεσαν μηνύσεις στο αστυνομικό τμήμα όπου κατέληξαν.

Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση, καθώς οι δύο πλευρές δίνουν διαφορετικές περιγραφές για τις συνθήκες της καταδίωξης και της σύλληψης. Η υπόθεση αναμένεται να λάβει τη δικαστική οδό, με τον TikToker να οδηγείται στον εισαγγελέα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Topontiki