Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θυμήθηκε το ιστορικό τρίποντο του Πέτζα Στογιάκοβιτς στο ΣΕΦ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω ζωντανής μετάδοσης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναφέρθηκε στον Πέτζα Στογιάκοβιτς, θυμίζοντας μια ιστορική στιγμή του Σέρβου παίκτη. Η αναφορά αυτή έγινε με αφορμή τον πρόσφατο ημιτελικό του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, στον οποίο η ομάδα του Παναθηναϊκού ηττήθηκε. Ο κ. Γιαννακόπουλος συνεχάρη τον αντίπαλο για τη μεγάλη πρόκριση, στρέφοντας παράλληλα το βλέμμα στο παρελθόν του ελληνικού μπάσκετ.

Η αναφορά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Στο πλαίσιο του live που πραγματοποίησε στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στάθηκε στον ημιτελικό αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη πρόκριση του αντιπάλου. Σε αυτό το πλαίσιο, επέλεξε να κάνει μια ειδική αναφορά στον Πέτζα Στογιάκοβιτς, έναν παίκτη που έχει αφήσει το δικό του στίγμα στο ελληνικό και διεθνές μπάσκετ.

Ο Πέτζα Στογιάκοβιτς είναι γνωστός ως ο άλλοτε ηγέτης και θρύλος του ΠΑΟΚ, ο οποίος στη συνέχεια διέπρεψε στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Εκεί, ξεχώρισε ιδιαίτερα με τους Κινγκς και κατέκτησε πρωτάθλημα με τους Μάβερικς, εδραιώνοντας τη φήμη του ως ένας από τους κορυφαίους σουτέρ.

Η υπέροχη παράσταση στο ΣΕΦ το 1998

Η συγκεκριμένη στιγμή στην οποία αναφέρθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μας μεταφέρει πίσω στον χρόνο, στις 6 Μαΐου του 1998. Τότε, ο Πέτζα Στογιάκοβιτς είχε προσφέρει μια υπέροχη παράσταση στο ΣΕΦ, σε έναν αγώνα του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο των playoffs της Α1.

Σε εκείνον τον 3ο ημιτελικό της Α1, ο Στογιάκοβιτς σημείωσε ένα απίθανο buzzer beater τρίποντο, μέσα στην έδρα του αντιπάλου. Με αυτό το σουτ, διαμόρφωσε το τελικό σκορ σε 55-58 υπέρ του ΠΑΟΚ, ένα αποτέλεσμα που έμελλε να έχει σημαντικές συνέπειες.

Ο αντίκτυπος του ιστορικού σουτ

Το καθοριστικό τρίποντο του Πέτζα Στογιάκοβιτς στο ΣΕΦ υπέγραψε τον πρώτο αποκλεισμό των «ερυθρόλευκων» από τους τελικούς του πρωταθλήματος, σε όλη την ιστορία του ΕΣΑΚΕ. Αυτή η εξέλιξη σηματοδότησε επίσης την πρώτη απώλεια τίτλου για τον Ολυμπιακό, μετά από μια περίοδο πέντε συνεχόμενων κατακτήσεων.

Το σουτ αυτό περιγράφεται ως ένα γεγονός που ήταν γραφτό να αλλάξει τη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Μετά από αυτόν τον αγώνα και τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού, άρχισε μια νέα εποχή, η οποία χαρακτηρίστηκε από την κυριαρχία του Παναθηναϊκού στα ελληνικά γήπεδα.

Η σπουδαία καριέρα του Σέρβου θρύλου

Η εμφάνιση του Πέτζα Στογιάκοβιτς στον ημιτελικό του 1998, με αποκορύφωμα το νικητήριο τρίποντο, αποτέλεσε το κερασάκι στην τούρτα μιας ήδη σπουδαίας καριέρας που είχε χτίσει με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Λίγο μετά, ο Σέρβος φόργουορντ άνοιξε τα φτερά του για το ΝΒΑ, όπου συνέχισε να γράφει ιστορία.

Ο Στογιάκοβιτς αναγνωρίζεται ευρέως ως ένας από τους σπουδαιότερους σουτέρ στην ιστορία τόσο του ευρωπαϊκού μπάσκετ όσο και του ΝΒΑ. Η πορεία του περιλαμβάνει διακρίσεις με τους Κινγκς και την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος με τους Μάβερικς, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους.

Οι συνθέσεις και οι πόντοι του ημιτελικού

Στον 3ο ημιτελικό της Α1, που διεξήχθη στις 6 Μαΐου 1998, η σύνθεση και οι πόντοι των παικτών του Ολυμπιακού ήταν οι εξής: Μπακατσιάς, Χόκινς με 10 πόντους (με 1 τρίποντο), Παπανικολάου, Νάκιτς με 2 πόντους, Φασούλας, Τόμιτς, Τάρλατς με 8 πόντους, Καρνισόβας με 13 πόντους (με 1 τρίποντο), και Ρότζερς με 17 πόντους (με 3 τρίποντα).

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, οι παίκτες που αγωνίστηκαν και οι πόντοι που σημείωσαν ήταν: Νικολαΐδης με 2 πόντους, Μπουντούρης με 11 πόντους (με 3 τρίποντα), Στογιάκοβιτς με 19 πόντους (με 1 τρίποντο), Μπαλογιάννης, Περάλ, Ρόουαν με 8 πόντους, Μοράλες με 2 πόντους, ΜακΡέι με 2 πόντους, Σάκλφορντ με 14 πόντους, και Γιαννούλης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Reader