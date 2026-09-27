Η Toyota Racing θριάμβευσε στις 6 Ώρες Φούτζι με ιδιοφυή στρατηγική

Η Toyota Racing ήταν η μεγάλη νικήτρια στις 6 Ώρες Φούτζι, σε ένα ακόμη συγκλονιστικό φινάλε για το 2026. Η ιαπωνική ομάδα κατάφερε να επικρατήσει κόντρα στα προγνωστικά, εξασφαλίζοντας μια σπουδαία νίκη στον έκτο αγώνα του WEC.

Ένας αγώνας γεμάτος ανατροπές

Οι 6 Ώρες του Φούτζι, ο έκτος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) για το 2026, αποδείχθηκε άκρως ανατρεπτικός από την αρχή μέχρι το τέλος. Τα δεδομένα και οι θέσεις στην κατάταξη άλλαζαν συνεχώς με κάθε ώρα που περνούσε, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών.

Παρά τις συνεχείς εναλλαγές και τον έντονο ανταγωνισμό, η Toyota Racing ήταν αυτή που αναδείχθηκε νικήτρια. Η ομάδα έδειξε αντοχή και προσαρμοστικότητα σε έναν αγώνα όπου τίποτα δεν ήταν δεδομένο.

Η στρατηγική που έφερε τη νίκη

Οι οδηγοί Σεμπαστιέν Μπουεμί, Μπρέντον Χάρτλεϊ και Ρίο Χιρακάβα, με το #8 TR010 Hybrid, κατάφεραν να «κλέψουν» τη νίκη χάρη σε μια ιδιοφυή στρατηγική που εφαρμόστηκε στο φινάλε του αγώνα. Η ιαπωνική ομάδα έκανε μια κίνηση ματ στο τελευταίο pit stop.

Συγκεκριμένα, έβαλε λιγότερα καύσιμα από τον ανταγωνισμό και δεν προχώρησε σε αλλαγή ελαστικών. Αυτή η επιλογή της επέτρεψε να κερδίσει έξι θέσεις στην κατάταξη, θέτοντας τις βάσεις για την τελική επικράτηση.

Δραματικές στιγμές και η εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας

Το Αυτοκίνητο Ασφαλείας έκανε την εμφάνισή του στο ξεκίνημα της τελευταίας ώρας του αγώνα, έπειτα από ένα σφοδρό ατύχημα που είχε η #58 McLaren GT3. Ο οδηγός της, Φιν Γκέρχσιτζ, βγήκε με ασφάλεια από το μονοθέσιο, ωστόσο το συμβάν προκάλεσε την αναγκαία διακοπή.

Την ίδια στιγμή, ξεκίνησε να πέφτει ελαφριά βροχή και ο ουρανός σκοτείνιασε πάρα πολύ, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη αγωνία στον αγώνα. Η πράσινη σημαία κυμάτισε ξανά με μόλις 20 λεπτά να απομένουν για το φινάλε, με τις διαφορές μεταξύ των κορυφαίων μονοθεσίων να έχουν μηδενιστεί.

Η μάχη της κορυφής και η άμυνα του Χιρακάβα

Με την επανεκκίνηση, στην πρώτη θέση βρισκόταν το #8 Toyota, ακολουθούμενο από το #15 BMW. Πιο πίσω, στη μάχη για τη νίκη, βρισκόταν το #36 Alpine, το οποίο διέθετε φρέσκα ελαστικά, ενώ το ψιλόβροχο συνέχιζε να πέφτει. Με 9 λεπτά να απομένουν για το φινάλε, το #36 Alpine κατάφερε να προσπεράσει το #15 BMW και ξεκίνησε το κυνήγι του #8 Toyota για την κορυφή.

Το Hypercar της Alpine έφτασε αμέσως αυτό της Toyota και η μάχη για τη νίκη ξεκίνησε. Ο Μαξίμ Μαρτάν, οδηγώντας το #36, προσπαθούσε να βρει τρόπο να προσπεράσει τον Ρίο Χιρακάβα, αλλά δεν είχε καμία καθαρή ευκαιρία. Μπαίνοντας στον τελευταίο γύρο, η διαφορά στην κορυφή ήταν κάτω από μισό δευτερόλεπτο, όμως ο Χιρακάβα άντεξε στην πίεση και πήρε μια σπουδαία νίκη για την Toyota, σε έναν αγώνα όπου το TR010 Hybrid δεν θεωρούνταν το ταχύτερο Hypercar.

Εξαιρετικές επιδόσεις και στις άλλες κατηγορίες

Πιο πίσω, στην κατηγορία LMGT3, είδαμε ένα εκπληκτικό κρεσέντο του Αγκούστο Φάρφους. Ο Βραζιλιάνος οδηγός της Team WRT κατάφερε να ανεβεί από την 4η θέση στην 1η μέσα σε μόλις 20 λεπτά, εξασφαλίζοντας μια τρομερή νίκη για την ομάδα του.

Ο Φάρφους αμύνθηκε επιτυχώς απέναντι στον Ματία Ντρούντι, ο οποίος οδηγούσε τη #27 Aston Martin, με τη μεταξύ τους διαφορά στον τερματισμό να είναι μόλις 1 δευτερόλεπτο. Ανάλογη στρατηγική με την Toyota ακολούθησε και η BMW την τελευταία ώρα του αγώνα, φέρνοντας τους Κέβιν Μάγκνουσεν, Ραφαέλε Μαρσιέλο και Ντρις Βανθούρ στην 3η θέση και εξασφαλίζοντας πολύ σημαντικούς βαθμούς για τη γερμανική ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta