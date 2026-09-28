Αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας: 28 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 2026

Οι αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας από 28 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 2026, όπως παρουσιάζονται από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη, δείχνουν έναν αυξημένο ρυθμό και σημαντικές πλανητικές επιρροές. Οι κινήσεις του Άρη, του Ερμή και της Αφροδίτης αναμένεται να επηρεάσουν διάφορους τομείς της ζωής, από την προσωπική ενέργεια και τις σχέσεις μέχρι τα οικονομικά και την καθημερινότητα.

Οι κύριες πλανητικές επιρροές

Από τις 28 Σεπτεμβρίου, ο Άρης περνά στον Λέοντα, γεγονός που ανεβάζει αισθητά τον ρυθμό και ενεργοποιεί τη δημιουργικότητα, τον έρωτα και τη διασκέδαση. Παράλληλα, ενισχύεται η ανάγκη για ανάληψη πρωτοβουλιών και μπορεί να αναζωπυρωθεί ο ενθουσιασμός για κάτι που είχε παραμεληθεί. Στις 30 Σεπτεμβρίου, ο Ερμής εισέρχεται στον Σκορπιό, ευνοώντας συζητήσεις γύρω από οικονομικές υποχρεώσεις και βαθύτερα προσωπικά ζητήματα.

Επιπλέον, από τις 3 Οκτωβρίου, η ανάδρομη Αφροδίτη ενδέχεται να επαναφέρει ερωτικές σκέψεις ή πρόσωπα από το παρελθόν. Χρειάζεται προσοχή στις αντιδράσεις, ειδικά όταν υπάρχει η αίσθηση ότι κάποιος αμφισβητεί τις επιλογές.

Ενδιαφέρον για σπίτι και σχέσεις

Για κάποιους, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στο σπίτι, την οικογένεια και την προσωπική ασφάλεια. Ο Άρης στον Λέοντα μπορεί να φέρει περισσότερη κινητικότητα στον χώρο και να παρακινήσει σε αλλαγές καταστάσεων που έχουν προκαλέσει κούραση. Με τον Ερμή στον Σκορπιό από 30 Σεπτεμβρίου, οι συζητήσεις στις σχέσεις γίνονται πιο ουσιαστικές, με την επιθυμία να γνωρίζεις τι σκέφτεται ο άλλος και να ξεκαθαρίζεις προθέσεις. Η ανάδρομη Αφροδίτη από 3 Οκτωβρίου μπορεί να φέρει πίσω ένα παλιό συναίσθημα. Στον επαγγελματικό τομέα, συνιστώνται χαμηλοί τόνοι, αφήνοντας τις εξελίξεις να ωριμάσουν.

Καθημερινότητα και επαγγελματικές σχέσεις

Η καθημερινότητα χαρακτηρίζεται από έντονη επικοινωνία, καθώς ο Άρης στον Λέοντα αυξάνει τις μετακινήσεις, τις επαφές και τις υποχρεώσεις. Θα υπάρξουν πολλά να ειπωθούν και να γίνουν, γι’ αυτό είναι σημαντικό να αποφευχθούν οι βιαστικές αντιδράσεις. Από τις 30 Σεπτεμβρίου, ο Ερμής στον Σκορπιό βοηθά στην καλύτερη οργάνωση της εργασίας και του προγράμματος, ενώ παράλληλα ενισχύει την παρατηρητικότητα απέναντι στους γύρω. Η ανάδρομη Αφροδίτη επηρεάζει θέματα καθημερινότητας και εργασίας, με κάποιες σχέσεις στον επαγγελματικό χώρο να χρειάζονται ενδεχομένως επαναπροσδιορισμό.

Οικονομική προσοχή και έκφραση

Τα οικονομικά χρειάζονται περισσότερη προσοχή, καθώς ο Άρης στον Λέοντα, από τις 28 Σεπτεμβρίου, ωθεί στην αναζήτηση μεγαλύτερης σταθερότητας και τη διεκδίκηση όσων αναλογούν. Ωστόσο, πρέπει να αποφευχθούν οι παρορμητικές αγορές ή αποφάσεις. Ο Ερμής στον Σκορπιό ανοίγει έναν πιο δημιουργικό και συναισθηματικό κύκλο, ενισχύοντας τον έρωτα, τη φαντασία και την ανάγκη για έκφραση. Η ανάδρομη Αφροδίτη ενδέχεται να επαναφέρει ένα πρόσωπο ή μια ιστορία που δεν έχει κλείσει οριστικά. Οι εντάσεις μπορούν να λυθούν ευκολότερα όταν δεν υπάρχει προσπάθεια να έχεις τον τελευταίο λόγο.

Αυξημένη ενέργεια και πρωτοβουλίες

Τέλος, για κάποιους, ο Άρης περνά στο ζώδιό τους στις 28 Σεπτεμβρίου, αλλάζοντας αισθητά την ψυχολογία. Αυτό φέρνει περισσότερη ενέργεια, αποφασιστικότητα και διάθεση για διεκδίκηση. Προβλέπεται μια εξαιρετική περίοδος για προσωπικές πρωτοβουλίες.

Πώς θα είναι η δική σου εβδομάδα; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος σου, σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη;

Κριός

Οι επόμενες ημέρες ανεβάζουν αισθητά τον ρυθμό σου. Από τις 28/9 ο Άρης περνά στον Λέοντα και ενεργοποιεί τη δημιουργικότητα, τον έρωτα, τη διασκέδαση, καθώς και την ανάγκη σου να αναλάβεις πρωτοβουλίες. Μπορεί να νιώσεις ξανά ενθουσιασμό για κάτι που είχες αφήσει στην άκρη. Ο Ερμής στον Σκορπιό, από τις 30/9, ευνοεί συζητήσεις για οικονομικές υποχρεώσεις και βαθύτερα προσωπικά ζητήματα. Η ανάδρομη Αφροδίτη, από τις 3/10, επαναφέρει ερωτικές σκέψεις ή πρόσωπα από το παρελθόν. Πρόσεξε μόνο τις αντιδράσεις σου όταν αισθάνεσαι ότι κάποιος αμφισβητεί τις επιλογές σου.



Ταύρος

Το ενδιαφέρον σου μετατοπίζεται στο σπίτι, την οικογένεια και την προσωπική σου ασφάλεια. Ο Άρης στον Λέοντα μπορεί να φέρει περισσότερη κινητικότητα στον χώρο σου και να σε παρακινήσει να αλλάξεις καταστάσεις που σε έχουν κουράσει. Παράλληλα, με τον Ερμή να περνά στον Σκορπιό στις 30/9, οι συζητήσεις στις σχέσεις σου γίνονται πιο ουσιαστικές. Θα θελήσεις να γνωρίζεις τι πραγματικά σκέφτεται ο άλλος και να ξεκαθαρίσεις προθέσεις. Με την ανάδρομη Αφροδίτη από τις 3/10, ένα παλιό συναίσθημα μπορεί να επιστρέψει. Στα επαγγελματικά, κράτησε χαμηλούς τόνους και άφησε τις εξελίξεις να ωριμάσουν.

Δίδυμοι

Η καθημερινότητά σου χαρακτηρίζεται από έντονη επικοινωνία, καθώς ο Άρης στον Λέοντα αυξάνει τις μετακινήσεις, τις επαφές και τις υποχρεώσεις σου. Θα έχεις πολλά να πεις και ακόμη περισσότερα να κάνεις, γι’ αυτό απέφυγε τις βιαστικές αντιδράσεις. Από τις 30 Σεπτεμβρίου, ο Ερμής στον Σκορπιό σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα την εργασία και το πρόγραμμά σου, ενώ παράλληλα σε κάνει πιο παρατηρητικό/η απέναντι στους ανθρώπους γύρω σου. Η ανάδρομη Αφροδίτη επηρεάζει θέματα καθημερινότητας και εργασίας. Κάποιες σχέσεις στον επαγγελματικό χώρο ίσως χρειαστούν επαναπροσδιορισμό.

Καρκίνος

Τα οικονομικά σου χρειάζονται περισσότερη προσοχή, καθώς ο Άρης στον Λέοντα, από τις 28/9, σε ωθεί να αναζητήσεις μεγαλύτερη σταθερότητα και να διεκδικήσεις όσα θεωρείς ότι σου αναλογούν. Απόφυγε όμως τις παρορμητικές αγορές ή αποφάσεις. Ο Ερμής στον Σκορπιό ανοίγει έναν πιο δημιουργικό και συναισθηματικό κύκλο, ενισχύοντας τον έρωτα, τη φαντασία και την ανάγκη σου να εκφραστείς. Η ανάδρομη Αφροδίτη ενδέχεται να επαναφέρει στην επιφάνεια ένα πρόσωπο ή μια ιστορία που δεν έχει κλείσει οριστικά. Οι εντάσεις λύνονται ευκολότερα όταν δεν προσπαθείς να έχεις τον τελευταίο λόγο.



Λέων

Ο Άρης περνά στο ζώδιό σου στις 28/9, αλλάζοντας αισθητά την ψυχολογία σου. Θα αποκτήσεις περισσότερη ενέργεια, αποφασιστικότητα και διάθεση να διεκδικήσεις όσα θέλεις. Θα είναι μια εξαιρετική περίοδος για προσωπικές πρωτοβουλίες, αρκεί να μην αφήσεις τον εκνευρισμό να καθορίσει τις κινήσεις σου. Η ένταση με τον Πλούτωνα στις αρχές Οκτωβρίου ενδέχεται να δοκιμάσει μια σχέση ή συνεργασία, ειδικά αν προκύψουν ζητήματα ελέγχου. Παράλληλα, η ανάδρομη Αφροδίτη στρέφει το ενδιαφέρον σου στο σπίτι και την οικογένεια. Παλιά ζητήματα ενδέχεται να επανέλθουν, απαιτώντας μια διαφορετική προσέγγιση.

Παρθένος

Χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο για ξεκούραση και εσωτερική ανασύνταξη. Ο Άρης στον Λέοντα από τις 28/9 μπορεί να αυξήσει το άγχος ή να σου δημιουργήσει την αίσθηση ότι πρέπει οπωσδήποτε να κλείσεις εκκρεμότητες. Μην εξαντλήσεις τις δυνάμεις σου. Ο Ερμής στον Σκορπιό από τις 30/9 σε βοηθά να εκφράσεις με μεγαλύτερη σαφήνεια όσα σκέφτεσαι και να κάνεις ουσιαστικές συζητήσεις. Η ανάδρομη Αφροδίτη επαναφέρει οικογενειακά θέματα ή παλιές συζητήσεις. Μια κατάσταση που θεωρούσες λυμένη μπορεί να χρειάζεται μια δεύτερη ματιά πριν κλείσει οριστικά.

Ζυγός

Οι κοινωνικές σου επαφές γίνονται πιο ζωντανές, καθώς ο Άρης στον Λέοντα σε ωθεί να αναλάβεις πρωτοβουλίες σε ομάδες ή να επιδιώξεις έναν στόχο που είχες αφήσει σε εκκρεμότητα. Φίλοι και γνωριμίες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις. Ο Ερμής στον Σκορπιό, από τις 30 Σεπτεμβρίου, σε κάνει πιο προσεκτικό/ή με τα οικονομικά σου και σε παροτρύνει να εξετάσεις λεπτομέρειες που παλαιότερα αγνοούσες. Από τις 3 Οκτωβρίου, η ανάδρομη Αφροδίτη σε ωθεί να επανεκτιμήσεις τις αξίες και τις επιθυμίες σου. Μην θεωρείς δεδομένο ότι όσα επιθυμούσες παλαιότερα εξακολουθούν να σε εκφράζουν.

Σκορπιός

Έρχεται μια περίοδος που η φωνή σου δυναμώνει. Στις 30/9, ο Ερμής εισέρχεται στο ζώδιό σου, κάνοντάς σε πιο άμεσο/η, διεισδυτικό/η και αποφασιστικό/η στην επικοινωνία σου. Από τις 3/10, η Αφροδίτη γυρίζει ανάδρομη στον Σκορπιό, οδηγώντας σε μια βαθιά επανεξέταση των ερωτικών σου επιλογών. Ένα πρόσωπο, μια ανάμνηση ή ένα συναίσθημα μπορεί να επιστρέψει. Μην βιαστείς να το χαρακτηρίσεις ούτε ως ευκαιρία ούτε ως οριστικό τέλος. Η ένταση που δημιουργείται από την όψη με τον Πλούτωνα απαιτεί ψυχραιμία, ειδικά αν νιώσεις ότι κάποιος προσπαθεί να σε ελέγξει.

Τοξότης

Η ανάγκη σου για ελευθερία και νέες εμπειρίες εντείνεται σημαντικά. Ο Άρης στον Λέοντα σε παρακινεί να ανοίξεις τους ορίζοντές σου, να ταξιδέψεις, να μάθεις κάτι καινούργιο ή να κυνηγήσεις έναν στόχο που σε ενθουσιάζει. Ωστόσο, απόφυγε τα υπερβολικά ρίσκα. Ο Ερμής στον Σκορπιό στρέφει το ενδιαφέρον σου σε όσα συμβαίνουν στα παρασκήνια και σε βοηθά να κατανοήσεις καλύτερα τα κίνητρα των άλλων. Η ανάδρομη Αφροδίτη ενισχύει μια πιο εσωστρεφή διάθεση. Ίσως συνειδητοποιήσεις ότι χρειάζεται να αφήσεις πίσω μια παλιά αντίληψη για να προχωρήσεις.

Αιγόκερως

Οικονομικές υποχρεώσεις, κοινά συμφέροντα και σημαντικές συμφωνίες αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα. Ο Άρης στον Λέοντα σε ωθεί να αντιμετωπίσεις αποφασιστικά ζητήματα που απέφευγες μέχρι τώρα. Χρειάζεται όμως προσοχή σε αντιπαραθέσεις για χρήματα ή έλεγχο. Από τις 30/9, ο Ερμής στον Σκορπιό ευνοεί τις επαφές με φίλους, συνεργάτες και άτομα που μπορούν να συμβάλουν στους μελλοντικούς σου στόχους. Η ανάδρομη Αφροδίτη επηρεάζει την κοινωνική σου ζωή και μπορεί να σε κάνει πιο επιλεκτικό/η. Κάποια σχέση ίσως χρειάζεται επαναπροσδιορισμό, πριν επενδύσεις περαιτέρω σε αυτήν.

Υδροχόος

Οι σχέσεις σου μπαίνουν σε μια πιο δυναμική φάση, καθώς ο Άρης στον Λέοντα από τις 28/9 φέρνει πάθος, διεκδίκηση και έντονα συναισθήματα στις προσωπικές και επαγγελματικές συνεργασίες. Μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες, αλλά και σημαντικές αποφάσεις που δεν μπορούν πλέον να αναβληθούν. Η επικοινωνία στα επαγγελματικά γίνεται πιο ουσιαστική με τον Ερμή στον Σκορπιό, ενώ η ανάδρομη Αφροδίτη από τις 3/10 σε κάνει να ξανασκεφτείς την κατεύθυνση της καριέρας σου. Επίσης, μια παλιά επαγγελματική υπόθεση μπορεί να επανέλθει. Πριν επιλέξεις δρόμο, εξέτασε αν εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις πραγματικές σου ανάγκες.

Ιχθύες

Η οργάνωση της καθημερινότητάς σου γίνεται απαραίτητη, καθώς ο Άρης στον Λέοντα αυξάνει τις απαιτήσεις και μπορεί να υπερφορτώσει το πρόγραμμά σου. Φρόντισε να μην αναλάβεις περισσότερα από όσα μπορείς να διαχειριστείς. Ο Ερμής στον Σκορπιό από τις 30/9 δημιουργεί ενδιαφέρον για νέες γνώσεις, ταξίδια, σπουδές ή μια διαφορετική φιλοσοφία ζωής. Από τις 3/10 η ανάδρομη Αφροδίτη σε οδηγεί να επανεξετάσεις σχέδια για το μέλλον και πεποιθήσεις που μέχρι σήμερα θεωρούσες δεδομένες. Μια παλιά ιδέα μπορεί να επανέλθει, αλλά αυτή τη φορά θα την δεις μέσα από εντελώς διαφορετικό πρίσμα.

Με πληροφορίες από: tlife.gr