Σύλληψη 45χρονου στην Περαία για κατοχή εξοπλισμού και σημάτων της αστυνομίας

Στη σύλληψη ενός 45χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί στην περιοχή της Περαίας, τα ξημερώματα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου στο όχημα του άνδρα, όπου εντοπίστηκε πλήθος εξοπλισμού που παραπέμπει σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου και διάσωσης. Τα ευρήματα περιλάμβαναν ασυρμάτους, αλεξίσφαιρο γιλέκο και σήματα της Αστυνομίας, μεταξύ άλλων.

Η επιχείρηση και ο έλεγχος στην Περαία

Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν έλεγχο στο όχημα του 45χρονου άνδρα στην Περαία, σε μια επιχείρηση που έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, οι αστυνομικοί εντόπισαν διάφορα αντικείμενα που προκάλεσαν την άμεση προσοχή τους και οδήγησαν στη σύλληψη του ημεδαπού.

Ο έλεγχος στο εσωτερικό του οχήματος αποκάλυψε μια σειρά από αντικείμενα που συνήθως χρησιμοποιούνται από προσωπικό ασφαλείας ή σώματα ασφαλείας. Η παρουσία αυτού του εξοπλισμού στο όχημα του 45χρονου οδήγησε στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και στην καταγραφή των ευρημάτων από τις αρμόδιες αρχές.

Ευρήματα που παραπέμπουν σε σώματα ασφαλείας

Μεταξύ των αντικειμένων που βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος του 45χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν τρεις ασυρμάτους επικοινωνίας. Ένας από αυτούς τους ασυρμάτους είχε συντονιστεί σε συχνότητες που χρησιμοποιούνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, γεγονός που προσδίδει μια ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση.

Εκτός από τους ασυρμάτους, ο άνδρας είχε στην κατοχή του ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο, το οποίο αποτελεί τυπικό εξοπλισμό για προσωπικό που δραστηριοποιείται σε επικίνδυνα περιβάλλοντα. Παράλληλα, βρέθηκαν ένα καπέλο και κονκάρδες που έφεραν σήματα της Αστυνομίας, ενισχύοντας τις υποψίες για την πρόθεση χρήσης αυτών των αντικειμένων.

Πρόσθετος εξοπλισμός και προσωπικά αντικείμενα

Ο κατάλογος των ευρημάτων δεν περιορίστηκε μόνο στα παραπάνω. Στο όχημα του συλληφθέντος βρέθηκαν επίσης τέσσερις φάροι με μαγνήτη, οι οποίοι συνήθως χρησιμοποιούνται σε οχήματα έκτακτης ανάγκης ή ασφαλείας. Επίσης, εντοπίστηκε μια ζώνη εξάρτησης, η οποία αποτελεί μέρος του βασικού εξοπλισμού για προσωπικό που φέρει υπηρεσιακά αντικείμενα.

Στον ίδιο χώρο, οι αστυνομικοί βρήκαν μια θήκη που περιείχε χειροπέδες, καθώς και μια κουκούλα fullface, η οποία καλύπτει ολόκληρο το πρόσωπο. Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνεται και ένα αντίγραφο αντιβαλλιστικού κράνους, το οποίο μιμείται την εμφάνιση και τη λειτουργία ενός πραγματικού προστατευτικού κράνους που χρησιμοποιείται από τις ειδικές δυνάμεις.

Η ταυτότητα και οι κάρτες ιδιωτικού φύλακα

Πέρα από τον εξοπλισμό που βρέθηκε στο όχημα, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση ενός πορτοφολιού που ανήκε στον 45χρονο. Μέσα στο πορτοφόλι, εντοπίστηκαν κάρτες ιδιωτικού φύλακα. Οι κάρτες αυτές έφεραν τη φωτογραφία του συλληφθέντος, γεγονός που υποδηλώνει μια πιθανή σχέση του με τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας, αν και ο εξοπλισμός που βρέθηκε υπερβαίνει τα συνήθη όρια ενός ιδιωτικού φύλακα.

Η παρουσία τόσο του εξοπλισμού που παραπέμπει σε αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές, όσο και των καρτών ιδιωτικού φύλακα, αποτελεί αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες αρχές. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις λεπτομέρειες να εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και οι σκοποί της κατοχής αυτών των αντικειμένων από τον 45χρονο.

Με πληροφορίες από: Topontiki