Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, με αφορμή την υπόθεση Μαζωνάκη, καταγγέλλοντας ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πουλούσε σκευάσματα που φέρονταν να θεραπεύουν την άνοια. Η Πρόεδρος της Φωνής Λογικής αναφέρθηκε σε πρόστιμο που επιβλήθηκε στον Κυριάκο Βελόπουλο από τον ΕΟΦ, καθώς και σε συγκεκριμένα προϊόντα που φέρεται να προωθούσε, θέτοντας ζήτημα σοβαρότητας της χώρας.

Υπόθεση Μαζωνάκη και οι «κομπογιαννίτες» γιατροί

Η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αποτέλεσε την αφορμή για να ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τους «κομπογιαννίτες» γιατρούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτοί οι γιατροί δρούσαν «κάτω από τη μύτη» του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), προκαλώντας προβληματισμό για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω λόγω των κοινών εμφανίσεων πολιτικών προσώπων με τους προφυλακισθέντες γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση. Αυτό το γεγονός οδήγησε την Αφροδίτη Λατινοπούλου να εξαπολύσει επίθεση στον Κυριάκο Βελόπουλο, εστιάζοντας στο παρελθόν του αναφορικά με την πώληση σκευασμάτων.

Καταγγελίες για πώληση σκευασμάτων

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ως Πρόεδρος της Φωνής Λογικής, παρομοίασε τον Κυριάκο Βελόπουλο με «Ινδιάνο μάγο φυλής που κάνει τον χορό της βροχής», όταν, όπως είπε, καλείται να μιλήσει για τον καιρό. Η δήλωσή της υπογράμμισε την κριτική της στάση απέναντι στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης και τις προηγούμενες δραστηριότητές του.

Συνεχίζοντας την επίθεση, η κ. Λατινοπούλου τόνισε ότι «ο άνθρωπος αυτός που θέλει να κυβερνήσει και τη χώρα έχει φάει πρόστιμο από τον ΕΟΦ 10.000 ευρώ για τα ματζούνια του». Η καταγγελία αυτή αφορά την προώθηση διαφόρων προϊόντων από τον Κυριάκο Βελόπουλο, θέτοντας ερωτήματα για την αξιοπιστία τους.

Πρόστιμο από τον ΕΟΦ και η κεραλοιφή

Η κ. Λατινοπούλου αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε περιστατικό κατά την περίοδο του κορονοϊού, όπου ο Κυριάκος Βελόπουλος «έβγαινε και εκθείαζε μια κεραλοιφή, λέγοντας ότι με μια επάλειψη κάνετε 17 χειραψίες». Αυτή η δήλωση χρησιμοποιήθηκε για να υποστηρίξει τον ισχυρισμό της ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει ιστορικό στην προώθηση αμφιλεγόμενων σκευασμάτων.

Το πρόστιμο των 10.000 ευρώ από τον ΕΟΦ, που επικαλέστηκε η Πρόεδρος της Φωνής Λογικής, αποτελεί ένα κεντρικό σημείο της κριτικής της. Η επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με την κ. Λατινοπούλου, σχετίζεται με τα «ματζούνια» που προωθούσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, υποδεικνύοντας παραβάσεις της νομοθεσίας.

Η «λίστα» με τα προϊόντα και οι ισχυρισμοί

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου δήλωσε ότι διαθέτει μια λίστα που «αποδεικνύει ότι είναι συνειδητός ψεύτης». Η λίστα αυτή, όπως είπε, περιλαμβάνει διάφορα σκευάσματα που φέρεται να προωθούσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, με συγκεκριμένες ονομασίες και υποτιθέμενες θεραπευτικές ιδιότητες.

Μεταξύ των προϊόντων που ανέφερε η κ. Λατινοπούλου ήταν το «Βυζαντινόν» για μύκητες και φλεγμονές, καθώς και το «απαλυντικόν» για μυϊκούς πόνους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα σκευάσματα για αλτσχάιμερ, με την κ. Λατινοπούλου να δηλώνει: «Έβγαινε και έλεγε τέρμα η κατάθλιψη, η άνοια..Πουλούσε ματζούνια για την άνοια και δεν είναι στη φυλακή».

Κριτική για την εξαπάτηση του κόσμου

Η κριτική της Αφροδίτης Λατινοπούλου επεκτάθηκε και στην ευρύτερη στάση του Κυριάκου Βελόπουλου. «Είπαμε εντάξει για τις κεραλοιφές για την φαλάκρα και ο ίδιος είναι φαλακρός», ανέφερε, χρησιμοποιώντας αυτό το παράδειγμα για να τονίσει την υποκρισία που θεωρεί ότι υπάρχει στις ενέργειες του προέδρου της Ελληνικής Λύσης.

Κλείνοντας τις δηλώσεις της, η Πρόεδρος της Φωνής Λογικής εξέφρασε την ανησυχία της για την κατάσταση στη χώρα, λέγοντας: «αλλά όταν εξαπατά τον κόσμο και το κράτος κοιμάται, δεν είναι σοβαρή χώρα αυτή». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πεποίθησή της ότι η απουσία ουσιαστικού ελέγχου επιτρέπει την εξαπάτηση των πολιτών, υπονομεύοντας τη σοβαρότητα του κράτους.

Με πληροφορίες από: Reader