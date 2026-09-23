Το εστιατόριο της Αίγινας που προσφέρει τα καλύτερα κεφτεδάκια μπακαλιάρου

Ένα ταξίδι στην Αίγινα, με αφορμή το φεστιβάλ του φιστικιού, αποκάλυψε έναν διαχρονικό γαστρονομικό προορισμό που ξεχωρίζει για την ποιότητα και την ιστορία του. Το εστιατόριο «Μπάμπης», στην παραλία της Παναγίτσας, έχει καθιερωθεί ως ένα σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν φρέσκο ψάρι και αυθεντική ελληνική κουζίνα, με τα κεφτεδάκια μπακαλιάρου του να θεωρούνται από τα καλύτερα.

Ένα διαχρονικό στέκι στην Αίγινα

Η επίσκεψη στην Αίγινα, μετά από χρόνια, προσέφερε την ευκαιρία να εξερευνηθεί η ακτή Τότη Χατζή, όπου παλιά αρχοντικά και σημεία αφιερωμένα στο φιστίκι κοσμούν την παραλιακή διαδρομή. Σε απόσταση περίπου μιας ώρας από τον Πειραιά, το νησί υποδέχεται τους επισκέπτες με την ιδιαίτερη ατμόσφαιρά του.

Λίγο πιο κάτω, στην παραλία της Παναγίτσας, βρίσκεται το ανανεωμένο εστιατόριο «Μπάμπης». Αυτό το στέκι συγκεντρώνει τόσο τους ντόπιους κατοίκους όσο και ταξιδιώτες, ακόμα και προσωπικότητες, οι οποίοι επιλέγουν το μαγαζί για το φρέσκο ψάρι και την καλομαγειρεμένη ελληνική κουζίνα, με τη θάλασσα να αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς.

Η ιστορία πίσω από το όνομα: Από τον ναυτικό στην κουζίνα

Η ιστορία του εστιατορίου ξεκινά τη δεκαετία του ογδόντα, όταν ο κύριος Μπάμπης, ένας αγαπητός ναυτικός της Αίγινας, βρήκε το λιμάνι του στην όμορφη παραλία της Παναγιάς. Από το 1984, όταν σέρβιρε την πρώτη του ψαριά, το μικρό μαγαζί του φιλοξενούσε αρχικά τους ντόπιους, προσφέροντάς τους τα καλούδια που έπιαναν τα δίχτυα.

Σύντομα, στην κουζίνα μπήκε και η σύζυγός του, η κυρία Καλλιόπη, η οποία με το ταλέντο της ετοίμαζε απλά μαγειρευτά πιάτα. Η νοστιμιά των δημιουργιών της, όπως τα γεμιστά και ο μουσακάς, διαδόθηκε γρήγορα, φτάνοντας μέχρι την Αθήνα και καθιστώντας τα «sold out» της εποχής. Το μικρό αυτό μαγαζί, με τα λιγοστά τραπέζια που άγγιζαν τη θάλασσα, έγινε σύντομα ένας λόγος για να επισκεφθεί κανείς την Αίγινα.

Η νέα γενιά και η γαστρονομική εξέλιξη

Σήμερα, το εστιατόριο έχει περάσει στην επόμενη γενιά, με τον γιο Νίκο και τη σύζυγό του Νατάσσα να έχουν αναλάβει τα ηνία. Ο Νίκος διατήρησε την απόλυτη φιλοσοφία των γονιών του, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα της πρώτης ύλης και φροντίζοντας για την καθημερινή προμήθεια φρέσκου ψαριού απευθείας από τα καΐκια.

Παράλληλα, ο Νίκος πρόσθεσε τις δικές του πινελιές, εναρμονίζοντας τα κλασικά πιάτα με σύγχρονες γαστρονομικές προσεγγίσεις. Αυτή η εξέλιξη ενώνει την ιστορία του μαγαζιού με το σήμερα, προσδίδοντας μια καινούργια πνοή στην παράδοση, χωρίς να αλλοιώνει τη διαχρονική του αξία και την ταυτότητά του.

Γεύσεις της θάλασσας και ελληνική κουζίνα

Το μενού του «Μπάμπη» περιλαμβάνει σήμερα, εκτός από τα ψητά ψάρια και τα θαλασσινά, μια μεγάλη ποικιλία από ωμά πιάτα. Επιπλέον, έχει προστεθεί μια σοβαρή επιλογή από ραφιναρισμένα μαγειρευτά, τα οποία συμπληρώνουν τις σταθερές γευστικές γέφυρες που ορίζουν την κουζίνα του.

Η ποιότητα της πρώτης ύλης παραμένει αδιαπραγμάτευτη, με τα πιάτα να παρασκευάζονται με μεράκι και σεβασμό. Ανάμεσα στις γευστικές προτάσεις που έχουν αναδειχθεί, ξεχωρίζουν τα κεφτεδάκια μπακαλιάρου, τα οποία έχουν κερδίσει την εκτίμηση των επισκεπτών ως μία από τις κορυφαίες επιλογές του καταλόγου.

Ένας προορισμός από μόνο του

Το εστιατόριο «Μπάμπης» έχει διατηρήσει την φήμη του ως ένας αυτόνομος προορισμός για όσους επισκέπτονται την Αίγινα. Η ατμόσφαιρα του μαγαζιού, που από την αρχή προσέλκυε πλήθος κόσμου, παραμένει αναλλοίωτη, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.

Από την ίδρυσή του, το εστιατόριο δεν έχει σταματήσει να υπηρετεί την άρτια ψαροφαγία, αποτελώντας σημείο συνάντησης για τους λάτρεις του καλού φαγητού. Η δέσμευση στην ποιότητα και η συνεχής εξέλιξη, σε συνδυασμό με την πλούσια ιστορία του, το καθιστούν ένα από τα πιο εμβληματικά εστιατόρια του νησιού.

Με πληροφορίες από: Reader