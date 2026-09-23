Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα από την Παρασκευή, φέρνοντας μαζί του ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η επιδείνωση του καιρού θα επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της Ελλάδας, με ιδιαίτερη προσοχή να χρειάζεται σε συγκεκριμένες περιοχές. Το νέο βαρομετρικό σύστημα αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές βροχοπτώσεις, μετατοπίζοντας τα φαινόμενα από τα δυτικά προς τα ανατολικά και επηρεάζοντας ολοένα και περισσότερες περιοχές.

Επιδείνωση του καιρού από την Παρασκευή

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη χώρα ξεκινώντας από την Παρασκευή. Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, μιλώντας στο OPEN, ανέφερε ότι αυτή η νέα επιδείνωση του καιρού θα χαρακτηρίζεται από ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αυτά θα επηρεάζουν σταδιακά ολοένα και περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, καθώς το βαρομετρικό σύστημα θα κινείται.

Το νέο βαρομετρικό σύστημα που αναμένεται να δημιουργηθεί θα προκαλέσει σημαντικές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Η μετατόπιση των φαινομένων θα ξεκινήσει από τα δυτικά τμήματα της χώρας και θα επεκταθεί σταδιακά προς τα ανατολικά. Αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι οι περιοχές που βρίσκονται στα δυτικά θα είναι οι πρώτες που θα βιώσουν τις έντονες καιρικές συνθήκες, προτού αυτές επεκταθούν και σε άλλες γεωγραφικές ενότητες της Ελλάδας.

Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο

Στο επίκεντρο της επερχόμενης κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθούν η δυτική, η κεντρική και η νότια Ελλάδα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην Πελοπόννησο και την Αττική, καθώς αυτές οι περιοχές αναμένεται να δεχθούν σημαντικό όγκο βροχοπτώσεων και ισχυρές καταιγίδες από την Παρασκευή και μετά. Η αυξημένη προσοχή κρίνεται απαραίτητη λόγω της έντασης των φαινομένων που προβλέπονται.

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε αυτές τις περιοχές, καθιστώντας αναγκαία την επαγρύπνηση των κατοίκων. Η επέκταση των φαινομένων σε μεγάλο μέρος της χώρας υπογραμμίζει την ανάγκη για προσοχή σε όλες τις επηρεαζόμενες περιοχές, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας θα είναι εκτεταμένο και θα φέρει σημαντική αλλαγή στο σκηνικό του καιρού.

Η εικόνα του καιρού πριν την κακοκαιρία

Πριν την έλευση της κακοκαιρίας, η σημερινή ημέρα ξεκινά με χαμηλές θερμοκρασίες, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Εκεί, οι τιμές του υδραργύρου θα παραμείνουν σε μονοψήφια επίπεδα κατά τις πρωινές ώρες. Ο καιρός παρουσιάζει διαφορετική εικόνα ανά περιοχή, καθώς στα ανατολικά και τα νότια αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα επιμείνουν έως και το απόγευμα.

Αντίθετα, στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας, η εικόνα του καιρού θα είναι διαφορετική, με περισσότερη ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα. Αυτή η διαφοροποίηση υποδηλώνει μια μεταβατική περίοδο, με τοπικά φαινόμενα σε ορισμένες περιοχές, πριν την πλήρη επικράτηση του νέου βαρομετρικού χαμηλού και την γενικευμένη επιδείνωση.

Πρόσκαιρη βελτίωση και νέα σημαντική αλλαγή

Πριν την εκδήλωση της κακοκαιρίας, αναμένεται μια πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού την Πέμπτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, προσφέροντας μια ανάπαυλα από τις προηγούμενες καιρικές συνθήκες. Παρά το ψυχρό ξεκίνημα της ημέρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας ένα πιο ήπιο κλίμα.

Ωστόσο, αυτή η πρόσκαιρη βελτίωση δεν θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Από την Παρασκευή, αναμένεται μια νέα σημαντική αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Μια ψυχρή αέρια μάζα αναμένεται να κινηθεί από τα ανατολικά, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός νέου βαρομετρικού χαμηλού, το οποίο θα φέρει την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών και την εκδήλωση των ισχυρών βροχών και καταιγίδων σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Με πληροφορίες από: Reader