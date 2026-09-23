Ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα: Νεκρός ο Ουκρανός καπετάνιος

Σε επικίνδυνη κλιμάκωση των πληγμάτων κατά της εμπορικής ναυτιλίας προχώρησε η Ρωσία, πλήττοντας ξένο φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα και προκαλώντας τον θάνατο του Ουκρανού καπετάνιου του. Το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα της 23ης Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα καταγράφηκαν επιθέσεις σε λιμενικές και πολιτικές υποδομές στην ευρύτερη περιοχή της Οδησσού. Από τα χτυπήματα καταστράφηκαν αποθήκες που περιείχαν φάρμακα, προϊόντα οικιακής χρήσης και διατροφής.

Το ρωσικό πλήγμα στο εμπορικό πλοίο

Η επίθεση στο εμπορικό πλοίο, το οποίο έφερε σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, έλαβε χώρα στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Λιμένων της Ουκρανίας (USPA) τη Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου, το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο πλοίο. Η φωτιά, μετά από προσπάθειες, κατασβέστηκε, ενώ το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας προχώρησε στην άμεση εκκένωση των μελών του πληρώματος.

Από την επίθεση, ο καπετάνιος του πλοίου, ο οποίος ήταν Ουκρανός πολίτης, έχασε τη ζωή του. Το γεγονός αυτό αποτελεί μέρος μιας σειράς χτυπημάτων που επηρέασαν την περιοχή, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της εμπορικής ναυτιλίας στην περιοχή.

Οι δηλώσεις της Αρχής Λιμένων της Ουκρανίας

Η Αρχή Λιμένων της Ουκρανίας (USPA) χαρακτήρισε το περιστατικό ως «άλλη μια τρομοκρατική πράξη της Ρωσικής Ομοσπονδίας ενάντια στην πολιτική ναυτιλία». Στην ανάρτησή της στο Telegram, η USPA τόνισε ότι «αυτή τη φορά, η ρωσική επίθεση στοίχισε τη ζωή ενός Ουκρανού ναυτικού».

Η Αρχή εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος πλοιάρχου. Επιπλέον, υπογράμμισε την ανάγκη ο κόσμος να «δει και να αξιολογήσει καταλλήλως τη εσκεμμένη τρομοκρατία της Ρωσίας κατά της πολιτικής ναυσιπλοΐας και των ανθρώπων που διασφαλίζουν τη λειτουργία των θαλάσσιων διαδρόμων».

Επιθέσεις σε λιμενικές και πολιτικές υποδομές στην Οδησσό

Παράλληλα με το πλήγμα στο εμπορικό πλοίο, η ευρύτερη περιοχή της Οδησσού δέχθηκε επίσης επιθέσεις. Ο επικεφαλής της Στρατιωτικής Διοίκησης της Περιφέρειας της Οδησσού, Όλεχ Κίπερ, γνωστοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «οι Ρώσοι επιτέθηκαν σε λιμενικές και πολιτικές υποδομές».

Ο κ. Κίπερ επιβεβαίωσε ότι ο εχθρός έβαλε στο στόχαστρο το εμπορικό φορτηγό πλοίο υπό σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, όπου ξέσπασε πυρκαγιά και ο πλοίαρχος, Ουκρανός πολίτης, σκοτώθηκε. Το υπόλοιπο πλήρωμα εκκενώθηκε και η φωτιά έχει πλέον σβηστεί. Επιπρόσθετα, δέχθηκαν διπλή διαδοχική επίθεση αποθηκευτικοί χώροι που χρησιμοποιούνταν για τη φύλαξη φαρμάκων, προϊόντων οικιακής χρήσης και διατροφής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στους αποθηκευτικούς χώρους χρειάστηκαν αρκετές ώρες.

Ευρύτερη κλιμάκωση και προηγούμενα περιστατικά

Το πρόσφατο περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ρωσικών επιθέσεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας και των υποδομών της Ουκρανίας. Ένα παρόμοιο χτύπημα είχε σημειωθεί τον Αύγουστο, όταν η Ρωσία επιτέθηκε σε ξένο φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου που μετέφερε ουκρανικό σιτάρι στη Μαύρη Θάλασσα. Εκείνη η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός Ουκρανού ναυτικού και τον τραυματισμό ακόμη τριών μελών του πληρώματος.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια τεσσεράμισι ετών πολέμου πλήρους κλίμακας, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει 1.054 ουκρανικές λιμενικές υποδομές. Επιπλέον, έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον 232 πολιτικών πλοίων, γεγονός που αναδεικνύει τη συστηματική στόχευση της εμπορικής ναυσιπλοΐας και των λιμενικών εγκαταστάσεων στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit