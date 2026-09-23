Σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου 2026, στον αέρα της εκπομπής «10 Παντού» του Open. Η Νομική Εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Κατερίνα Φραγκάκη, η Ματίνα Παγώνη και ο Γιώργος Καλλιακμάνης διαφώνησαν έντονα, με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε ιατρείο του Κολωνακίου.

Η αφορμή της έντονης συζήτησης

Η συζήτηση στην εκπομπή «10 Παντού» έλαβε ιδιαίτερα έντονες διαστάσεις, καθώς οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν βαριές κουβέντες σχετικά με την υπόθεση που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Το θέμα των ελέγχων σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι αποτέλεσε το επίκεντρο της διαφωνίας, προκαλώντας την αντίδραση της Κατερίνας Φραγκάκη, η οποία εκπροσωπεί νομικά τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με την κυρία Φραγκάκη να εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα γεγονότα, υποστηρίζοντας πως ο Ιατρικός Σύλλογος έχει δυσφημιστεί. Η Ματίνα Παγώνη συμμετείχε επίσης στην αντιπαράθεση, ενώ ο Γιώργος Καλλιακμάνης βρέθηκε στο επίκεντρο των επικρίσεων της νομικής εκπροσώπου.

Η υπεράσπιση του Ιατρικού Συλλόγου

Η Κατερίνα Φραγκάκη, με ιδιαίτερα έντονο ύφος, ζήτησε να ολοκληρώσει τις τοποθετήσεις της, δηλώνοντας πως σε αντίθετη περίπτωση θα αποχωρούσε από την εκπομπή, καθώς είχε και δικαστήριο. Τόνισε πως ακόμα και ένας κατηγορούμενος δικάζεται μία φορά και απολογείται, ενώ στην προκειμένη περίπτωση, ο ιατρικός σύλλογος δυσφημίζεται «από ανίδεους που λένε συνεχώς ψέματα».

Σε κάποιο σημείο της συζήτησης, ο Νίκος Στραβελάκης και ο Γιώργος Καλλιακμάνης ανέφεραν από κοινού πως «ο Μαζωνάκης δε μπορεί να επιστρέψει». Η κυρία Φραγκάκη απάντησε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, λέγοντας: «Ε, δε φταίει ο Ι.Σ.Α για τον Μαζωνάκη! Δε φταίει ο Ι.Σ.Α. Ήμαρτον! Ήμαρτον!». Ο κύριος Καλλιακμάνης συμφώνησε τελικά μαζί της, δηλώνοντας ότι ο ιατρικός σύλλογος δεν φταίει για τον Μαζωνάκη.

Ερωτήματα για την αστυνομία και τους ελέγχους

Η Νομική Εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έθεσε ερωτήματα προς τον Γιώργο Καλλιακμάνη, ζητώντας του να απαντήσει γιατί δεν έχουν συλληφθεί ακόμα όλοι οι έμποροι ναρκωτικών και γιατί υπάρχουν ακόμα εγκληματικές ενέργειες όπως οι κλοπές σε σπίτια. Υπογράμμισε τον ρόλο της αστυνομίας σε αυτά τα ζητήματα, σε αντιδιαστολή με τις αρμοδιότητες του Ιατρικού Συλλόγου.

Η κυρία Φραγκάκη επεσήμανε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος διαθέτει μόνο 30 μέλη και δεν αποτελεί διωκτική αρχή. Αυτό το στοιχείο το χρησιμοποίησε για να εξηγήσει τους περιορισμούς που αντιμετωπίζει ο Σύλλογος στην άσκηση ελέγχων και στην αντιμετώπιση φαινομένων που απαιτούν αστυνομική παρέμβαση.

Διαφωνίες για τους συνδικαλιστές και την εύρεση μηχανημάτων

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης ανέφερε ότι δεν φταίει ο ιατρικός σύλλογος, αλλά «άλλοι, συνδικαλιστές, τον ιατρικό σύλλογο να κάνει έλεγχο σε ανθρώπους που τους ψηφίζουν». Η Κατερίνα Φραγκάκη απάντησε εκ νέου με έντονο ύφος, λέγοντας: «Αφήστε τους συνδικαλιστές κύριε Καλλιακμάνη…».

Η κυρία Φραγκάκη αναφέρθηκε σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2023 και το 2025, τονίζοντας τη δυσκολία στην εύρεση του επίμαχου «μηχανήματος». Κάλεσε τη δίωξη να ερευνήσει πώς δίνονταν 6.000 ευρώ για την τοποθέτηση υποθέτων και ζήτησε την άρση του ιατρικού απορρήτου. Επεσήμανε επίσης ότι τα ιατρεία λειτουργούσαν τα Σαββατοκύριακα, γεγονός που καθιστούσε δύσκολη την ανεύρεσή τους από τον Ιατρικό Σύλλογο. «Είμαστε 30 μέλη, δεν είμαστε διωκτική αρχή. Τα ακούω αυτά τα πράγματα και τρελαίνομαι», κατέληξε η κυρία Φραγκάκη.

Με πληροφορίες από: Reader