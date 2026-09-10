Έκρηξη της πλαστικής χειρουργικής στις μεγαλύτερες ηλικίες

Ο αριθμός των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που αναζητούν την πλαστική χειρουργική για να βελτιώσουν την εικόνα τους και να αντιμετωπίσουν τα σημάδια του γήρατος αυξάνεται συνεχώς. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρατηρείται μια σημαντική άνοδος στις αισθητικές επεμβάσεις μεταξύ των άνω των 60 ετών, σηματοδοτώντας μια νέα τάση στον χώρο της αισθητικής ιατρικής.

Η άνοδος των επεμβάσεων σε μεγαλύτερες ηλικίες

Σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρία Πλαστικών Χειρουργών (ASPS), το 2025 πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ 1,52 εκατομμύρια αισθητικές επεμβάσεις, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το πιο εντυπωσιακό εύρημα αφορά την ηλικιακή ομάδα των ασθενών άνω των 66 ετών, όπου σημειώθηκε άνοδος στις αισθητικές επεμβάσεις που ξεπέρασε το 24%. Αυτή η αύξηση αποτελεί τη μεγαλύτερη που παρατηρήθηκε σε οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα.

Παράλληλα, στην ομάδα των ατόμων ηλικίας 56 έως 65 ετών, καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 15% στις αισθητικές επεμβάσεις. Οι λεγόμενοι «Baby boomers», δηλαδή όσοι γεννήθηκαν μεταξύ του 1946 και του 1964 και σήμερα βρίσκονται στην ηλικία των 62 έως 80 ετών, προσέρχονται στα ιατρεία με πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις. Μεταξύ των επεμβάσεων που επιλέγουν συχνότερα είναι η αυξητική στήθους, η κοιλιοπλαστική, η βραχιονοπλαστική, η ανόρθωση μηρών και το λίφτινγκ προσώπου.

Οι λόγοι πίσω από την τάση

Η αυξητική τάση στις αισθητικές επεμβάσεις, ιδίως στις μεγαλύτερες ηλικίες, θεωρείται υποπροϊόν της υπερβολικής έκθεσης μέσω των κοινωνικών δικτύων και του μεγάλου αριθμού φωτογραφιών τύπου selfie. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν την αισθητική χειρουργική με σκοπό να διατηρήσουν ή να επαναφέρουν τη φρεσκάδα της εμφάνισής τους.

Ενώ οι ασθενείς ηλικίας 36 έως 55 ετών εξακολουθούν να αποτελούν την κινητήρια δύναμη της αγοράς, οι μεγαλύτεροι ηλικιακά ασθενείς συνειδητοποιούν ότι οι ενέσιμες θεραπείες, όπως το μπότοξ, το υαλουρονικό οξύ και η μεσοθεραπεία, δεν προσφέρουν τα ίδια αποτελέσματα με ένα λίφτινγκ. Το λίφτινγκ θεωρείται πιο αποτελεσματικό για την αποκατάσταση του ιστού και την αντιμετώπιση της χαλάρωσης του δέρματος, φαινόμενα που συχνά παρατηρούνται με το πέρας των ετών.

Τι επιλέγουν οι νεότεροι και οι μη επεμβατικές μέθοδοι

Στον αντίποδα της αύξησης στις μεγαλύτερες ηλικίες, καταγράφηκε μείωση κατά 9% στον όγκο των χειρουργικών επεμβάσεων μεταξύ των ασθενών ηλικίας 18 έως 25 ετών. Ωστόσο, ορισμένες επεμβάσεις παραμένουν δημοφιλείς και σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Η λιποαναρρόφηση, η αυξητική στήθους και η κοιλιοπλαστική συνεχίζουν να βρίσκονται στις τρεις κορυφαίες προτιμήσεις των νεότερων ατόμων.

Όσον αφορά τις μη επεμβατικές παρεμβάσεις, οι νευροτροποποιητές, όπως το μπότοξ και το υαλουρονικό οξύ, παραμένουν οι αδιαμφισβήτητοι νικητές. Φτάνουν έως και το 80% των συνολικών μη επεμβατικών παρεμβάσεων, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικότητά τους. Αυτές οι θεραπείες χρησιμοποιούνται για την επαναφορά του όγκου στο πρόσωπο και το «γέμισμα» των ρυτίδων, προσφέροντας λύσεις χωρίς την ανάγκη χειρουργείου.

Η τηλεοπτική απεικόνιση της πλαστικής χειρουργικής

Ο κόσμος της πλαστικής χειρουργικής και της ματαιοδοξίας έχει απασχολήσει και την τηλεόραση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αμερικανική σειρά «Nip/Tuck». Η σειρά αυτή, που καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό στις αρχές του 2000, διεισδύει στον κόσμο των αισθητικών επεμβάσεων, των ηθικών συμβιβασμών και της αναζήτησης της ομορφιάς.

Μέσα από την προσοδοφόρα επιχείρηση των δύο φίλων και χειρουργών, του οικογενειάρχη Σον Μακναμάρα και του κυνικού πλειμπόι Κρίστιαν Τρόι, στο Μαϊάμι, η σειρά παρουσιάζει τη διόρθωση ατελειών. Παράλληλα, οι χαρακτήρες αναζητούν λύσεις σε προσωπικά αδιέξοδα. Με σκοτεινό χιούμορ, η σειρά του Ράιαν Μέρφι αποκάλυψε την προκλητική πλευρά της πλαστικής χειρουργικής και ανέδειξε τις ακρότητες στις οποίες καταφεύγουν οι άνθρωποι όταν ο φόβος ότι η ομορφιά τους «ξεθωριάζει» γίνεται κυρίαρχος. Συνολικά, παρουσιάστηκαν 196 τηλεοπτικές επεμβάσεις, συχνά μέσα από σκηνές που χαρακτηρίζονταν σκληρές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta