Πόσα κιλά είναι ασφαλές να χάσετε σε έναν μήνα

Πολλοί άνθρωποι επιθυμούν να χάσουν βάρος γρήγορα, ωστόσο η βιασύνη δεν αποτελεί πάντα την καλύτερη επιλογή για την υγεία. Ενώ μπορεί να είναι εφικτό να χάσετε αρκετά κιλά σε έναν μήνα, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η διαδικασία είναι υγιής ή βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Η ασφαλής απώλεια βάρους εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού σωματικού βάρους του ατόμου.

Το ασφαλές όριο απώλειας βάρους

Σε γενικές γραμμές, η απώλεια περίπου μισού έως ενός κιλού την εβδομάδα θεωρείται ασφαλής και βιώσιμη. Αυτό σημαίνει ότι σε έναν μήνα, η υγιής απώλεια βάρους κυμαίνεται περίπου στα δύο με τέσσερα κιλά. Άτομα με μεγαλύτερο αρχικό σωματικό βάρος ενδέχεται να χάσουν περισσότερα κιλά στην αρχή της προσπάθειας.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αρχική γρήγορη απώλεια βάρους συχνά οφείλεται κυρίως σε απώλεια υγρών και όχι σε πραγματική απώλεια λίπους. Ο αριθμός που δείχνει η ζυγαριά δεν μπορεί να διακρίνει αν το βάρος που χάνεται προέρχεται από νερό, μυϊκή μάζα ή λίπος, καθώς το συνολικό σωματικό βάρος αποτελείται από μύες, λίπος, οστά, νερό, ιστούς, όργανα και το περιεχόμενο του πεπτικού συστήματος.

Οι κίνδυνοι των περιοριστικών διαιτών

Εάν κάποιος χάσει περισσότερα από περίπου οκτώ κιλά μέσα σε έναν μήνα, είναι πολύ πιθανό η απώλεια αυτή να μην μπορεί να διατηρηθεί. Επιπλέον, μια τόσο γρήγορη απώλεια συχνά υποδηλώνει ότι έχουν εφαρμοστεί ανθυγιεινές πρακτικές. Οι περιοριστικές δίαιτες, ενώ μπορεί να οδηγήσουν σε άμεση απώλεια βάρους, συχνά προκαλούν απώλεια μυϊκής μάζας και υγρών, κάτι που δεν είναι επιθυμητό και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον μεταβολισμό.

Η τροφή είναι η κύρια πηγή ενέργειας για τον οργανισμό. Όταν η πρόσληψη τροφής είναι ανεπαρκής, το σώμα αναγκάζεται να αναζητήσει ενέργεια από άλλες πηγές. Ένα πολύ μεγάλο θερμιδικό έλλειμμα συχνά οδηγεί τον οργανισμό να διασπάσει μυϊκή μάζα για να καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες. Η απώλεια μυϊκής μάζας επηρεάζει τη δύναμη, τη φυσική απόδοση και επιβραδύνει τον μεταβολισμό, καθώς όσο λιγότεροι μύες υπάρχουν, τόσο λιγότερες θερμίδες καίει το σώμα σε κατάσταση ηρεμίας.

Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της γρήγορης απώλειας

Η γρήγορη απώλεια βάρους δεν είναι συνήθως ούτε βιώσιμη ούτε υγιής, καθώς τις περισσότερες φορές επιτυγχάνεται μέσω έντονου περιορισμού των θερμίδων. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε επεισόδια υπερφαγίας και περαιτέρω επιβράδυνση του μεταβολισμού. Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι εξαιρετικά προσαρμοστικός και προσπαθεί να προστατευτεί από την πείνα, αντιδρώντας όταν λαμβάνει πολύ λιγότερη ενέργεια από αυτή που χρειάζεται.

Συνεπώς, η προσπάθεια για απώλεια πολλών κιλών μέσα σε έναν μήνα συχνά καταλήγει σε μια αρχική, γρήγορη μείωση του βάρους, η οποία όμως ακολουθείται από επαναπρόσληψη. Για αυτό τον λόγο, η υιοθέτηση ενός σταθερού και ασφαλούς ρυθμού απώλειας βάρους είναι πιο αποτελεσματική και ωφέλιμη για τη μακροπρόθεσμη υγεία.

Με πληροφορίες από: jenny.gr