Τα 80s επιστρέφουν δυναμικά στη μόδα: Οι τάσεις του φθινοπώρου/χειμώνα 2026-27

Η σεζόν που θα ζήσουμε το απόλυτο revival των 80s έχει ήδη ξεκινήσει, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο μια δεκαετία γεμάτη δυναμισμό και έντονη αισθητική. Αυτή την περίοδο, αποχαιρετούμε τον μινιμαλισμό των 90s και ετοιμαζόμαστε να αγκαλιάσουμε το τολμηρό ύφος των 80s που συνεχίζει να συναρπάζει.

Η επιστροφή της δυναμικής δεκαετίας

Η δεκαετία του '80, η οποία άφησε το ανεξίτηλο αποτύπωμά της στη μόδα μέσα από τις βάτες, τα power suits και τη λύκρα, βρίσκεται και πάλι εδώ. Πέρα από τις συγκεκριμένες τάσεις, τα 80s αποτέλεσαν μια εποχή όπου οι γυναίκες διεκδίκησαν την ανεξαρτησία τους, κάτι που εκφράστηκε μέσα από τις πιο δυναμικές σιλουέτες, τις οποίες φέτος ανακαλύπτουμε ξανά.

Έμπνευση από την οθόνη

Την ατμόσφαιρα αυτής της δεκαετίας αποτυπώνει με ακρίβεια η σειρά «The Shards» των Ryan Murphy και Bret Easton Ellis, η οποία έκανε πρόσφατα πρεμιέρα. Η σειρά επαναφέρει στο προσκήνιο τα 80s, με τους πρωταγωνιστές να φορούν χαρακτηριστικά κομμάτια της εποχής.

Συγκεκριμένα, οι χαρακτήρες εμφανίζονται με γυαλιά ηλίου Ray-Ban Clubmaster, κορμάκια, χαρτοφύλακες Gucci, preppy πόλο μπλουζάκια, ψηλόμεσα παντελόνια με ζώνες και, φυσικά, τα χαρακτηριστικά big blowout μαλλιά.

Οι τάσεις των catwalks για το φθινόπωρο/χειμώνα 2026-27

Οι πασαρέλες της σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-27 μετέφρασαν τους κώδικες των 80s στην πιο σύγχρονη εκδοχή τους, παρουσιάζοντας τάσεις που θα μονοπωλήσουν την προσοχή μας. Η σιλουέτα της business woman των 80s αποδεικνύει, ακόμη και σήμερα, ότι παραμένει διαχρονικά επίκαιρη και «hot».

Τα βασικά κομμάτια της εποχής

Το fashion uniform της σύγχρονης γυναίκας περιλαμβάνει ένα tailored σακάκι με βάτες, ένα ελαφρώς oversized παντελόνι και κομψά τακούνια. Αυτός ο συνδυασμός αναδεικνύει τη δυναμική και ανεξάρτητη πλευρά της γυναίκας, όπως ακριβώς συνέβαινε και τη δεκαετία του '80.

Επιπλέον, ο οίκος Dior επαναφέρει στη μόδα ένα κλασικό 80s look, το οποίο αποτελείται από ripped τζιν, band T-shirts, ζώνες με studs και δερμάτινα τζάκετ, φέρνοντας πίσω την πιο ροκ πλευρά της δεκαετίας.

Με πληροφορίες από: vogue.gr