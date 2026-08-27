Βάσια Παναγοπούλου: Η απώλεια 25 κιλών για λόγους υγείας και η νέα τηλεοπτική πρόκληση

Η ηθοποιός Βάσια Παναγοπούλου αποκάλυψε πρόσφατα ότι έχασε συνολικά 25 κιλά, μια απόφαση που πήρε για λόγους υγείας και με προληπτικό χαρακτήρα. Η ίδια ακολούθησε μια συγκεκριμένη αγωγή από ενδοκρινολόγο, ενώ τόνισε πως η βελτίωση της εξωτερικής εικόνας επηρεάζει θετικά και τη διάθεση. Παράλληλα, η ηθοποιός ξεκινά τη νέα τηλεοπτική χρονιά με μια αλλαγμένη εμφάνιση, καθώς έχει ξανθά μαλλιά για τις ανάγκες του νέου της ρόλου.

Η απόφαση για την απώλεια βάρους

Μιλώντας για την απώλεια των κιλών της, η Βάσια Παναγοπούλου ανέφερε πως «το έκανα για μένα». Η απόφαση αυτή ήταν θέμα υγείας, προληπτικά, καθώς έπρεπε να χάσει κιλά. Η ηθοποιός υπογράμμισε ότι όταν φτιάχνει η εξωτερική εικόνα ενός ανθρώπου, βελτιώνεται και η διάθεσή του, χαρακτηρίζοντας την αλλαγή αυτή ως «μόνο καλό». Συνολικά, η Βάσια Παναγοπούλου έχασε 25 κιλά.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο περιοδικό «ΟΚ!», όπου αναφέρθηκε στον λόγο που προχώρησε σε αυτή την αλλαγή και στον τρόπο που τα κατάφερε.

Η μέθοδος και η ψυχολογία πίσω από την αλλαγή

Σε ερώτηση για το πώς κατάφερε να χάσει τα κιλά, η αγαπημένη καλλιτέχνιδα απάντησε ότι επισκέφτηκε ενδοκρινολόγο και ακολούθησε την αγωγή που της πρότεινε. Η ίδια δήλωσε ότι δεν πιστεύει σε αυστηρές διατροφές και δίαιτες.

Όπως εξήγησε, η αύξηση του βάρους είναι ένας συνδυασμός πολλών παραγόντων, που μπορεί να είναι τόσο διατροφικοί όσο και ψυχολογικοί. Τόνισε ότι όταν αναγνωρίζουμε την ανάγκη για αλλαγή, οφείλουμε να δράσουμε.

Η αλλαγή και η ανακούφιση

Η Βάσια Παναγοπούλου αποκάλυψε ότι η αλλαγή στην εμφάνισή της ξεκίνησε από τη συμμετοχή της στη σειρά «Γη της ελιάς». Η ίδια εξέφρασε την ανακούφισή της που κατάφερε να χάσει τα κιλά, φέρνοντας ως παράδειγμα ένα πρόσφατο περιστατικό.

Όπως δήλωσε, πριν από λίγους μήνες έσπασε το πόδι της και σκέφτηκε με τρόμο: «Θεέ μου, αν είχα επιπλέον 25 κιλά με σπασμένο πόδι, πώς θα τα είχα βγάλει πέρα;». Αυτή η σκέψη ενίσχυσε την πεποίθησή της για την ορθότητα της απόφασής της.

Νέα εμφάνιση για νέο ρόλο

Η ηθοποιός ξεκινά τη νέα τηλεοπτική χρονιά με μια αλλαγμένη εμφάνιση. Για τις ανάγκες του νέου της ρόλου στη σειρά «Μπλε Ώρες», η Βάσια Παναγοπούλου έχει πλέον ξανθά μαλλιά. Η ίδια δήλωσε ότι δεν είχε υπάρξει ποτέ ξανθιά στο παρελθόν.

Η ιδέα για την αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών ήταν της Βάνας Δημητρίου, σεναριογράφου της σειράς «Μπλε Ώρες». Η Βάσια Παναγοπούλου δεν ήταν αρνητική στην πρόταση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το άκουσε με ψυχραιμία και είπε «Ναι, γιατί όχι; Θα το προσπαθήσω και αν γίνεται – εννοώντας το τεχνικό κομμάτι – , με χαρά».

Η ηθοποιός ανέφερε, μιλώντας στον Γιώργο Πράσινο, πως θεωρεί ότι ο ηθοποιός, πέρα από την εσωτερική προσέγγιση του ρόλου του, οφείλει να προσεγγίζει τον ρόλο του και με την εξωτερική του εμφάνιση. Θυμήθηκε μάλιστα ότι και πριν από 20 χρόνια είχε κόψει τα μαλλιά της κοντά για τις ανάγκες του ρόλου της στο σίριαλ του ΑΝΤ1 «Επιθυμίες».

Ο ρόλος της Κορίνας στις «Μπλε Ώρες»

Στη νέα σειρά του ΣΚΑΪ, «Μπλε Ώρες», η Βάσια Παναγοπούλου υποδύεται τον ρόλο της Κορίνας. Η ηθοποιός έχει δηλώσει πως ο ρόλος αυτός αποτελεί μια νέα πρόκληση για την ίδια, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη της στον Ανδρέα Γεωργίου.

Ο χαρακτήρας της Κορίνας μετακομίζει στο Πήλιο, με σκοπό να βρίσκεται κοντά στη μοναχοκόρη της Ολυμπία και να αναζητήσει νέες επενδυτικές ευκαιρίες. Η ζωή, ωστόσο, στην περιοχή επιφυλάσσει για την Κορίνα και την κόρη της πολλές αναπάντεχες εξελίξεις. Παρόλο που αρχικά φαίνεται κυνική, η Κορίνα είναι στην πραγματικότητα ένα ελεύθερο πνεύμα, βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη και διατηρεί ένα ολοήμερο μπαρ στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis