Ένας χριστουγεννιάτικος προορισμός έξω από τα συνηθισμένα φαίνεται να κερδίζει τις προτιμήσεις των Ελλήνων, σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα. Ενώ οι παραδοσιακές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες διατηρούν τη δημοτικότητά τους, μια πόλη των Βαλκανίων καταγράφει τη μεγαλύτερη έκρηξη ενδιαφέροντος όσο πλησιάζει η εορταστική περίοδος. Το Βουκουρέστι, γνωστό και ως το «Μικρό Παρίσι των Βαλκανίων», αναδεικνύεται ως μια άκρως ατμοσφαιρική και οικονομική επιλογή για τις χειμερινές αποδράσεις.

Οι παραδοσιακές επιλογές και η ανατροπή

Όταν οι Έλληνες ονειρεύονται Χριστούγεννα στο εξωτερικό, τα πρώτα ονόματα που έρχονται συνήθως στο μυαλό είναι η Βιέννη, η Πράγα, η Βουδαπέστη ή το Στρασβούργο. Μια έρευνα της Parents Hub, που βασίζεται σε δεδομένα αναζητήσεων από την Ελλάδα, επιβεβαιώνει αυτή την τάση, καθώς η Βιέννη κυριαρχεί στη συνολική κατάταξη με 3.030 σχετικές αναζητήσεις τον μήνα. Ακολουθούν η Πράγα με 2.070 αναζητήσεις και η Βουδαπέστη με 1.850.

Ωστόσο, η πραγματική ανατροπή κρύβεται στη δυναμική της εποχικότητας. Η ανάλυση σύγκρινε τις αναζητήσεις του Νοεμβρίου με τον μέσο όρο του πρώτου εξαμήνου του έτους (Ιανουάριος–Ιούνιος). Ενώ η Βιέννη διατηρεί τον μεγαλύτερο συνολικό όγκο, το Βουκουρέστι καταγράφει τη μεγαλύτερη αναλογική άνοδο σε όλη τη λίστα, δείχνοντας ότι οι αναζητήσεις για την πρωτεύουσα της Ρουμανίας εκτοξεύτηκαν κατά 224 φορές.

Η εκρηκτική άνοδος του Βουκουρεστίου

Το Βουκουρέστι, αν και κινείται κάτω από τα ραντάρ σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς «γίγαντες» των γιορτών, σημειώνει τη μεγαλύτερη έκρηξη ενδιαφέροντος. Η πρωτεύουσα της Ρουμανίας, μια πόλη πολλών αντιθέσεων, μπορεί να μην είναι η πρώτη σκέψη για Χριστούγεννα στην Ευρώπη, όμως υπόσχεται να ανταμείψει πλήρως τους επισκέπτες με μια ιδιαίτερα ατμοσφαιρική και κυρίως οικονομική ταξιδιωτική εμπειρία.

Σε αντίθεση με προορισμούς όπως η Βιέννη ή το Στρασβούργο, όπου η χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα θεωρείται δεδομένη, αλλά συνοδεύεται από υψηλό κόστος διαμονής, ακριβά αεροπορικά εισιτήρια και ασφυκτικό συνωστισμό, το Βουκουρέστι λειτουργεί ως μια έξυπνη εναλλακτική λύση.

Οικονομία και προσβασιμότητα

Ο βασικότερος λόγος πίσω από αυτή τη θεαματική άνοδο του ενδιαφέροντος είναι κατά πάσα πιθανότητα ο οικονομικός παράγοντας. Το Βουκουρέστι παραμένει ένας από τους πιο προσιτούς προορισμούς στην Ευρώπη. Προσφέρει πολύ χαμηλότερες τιμές σε ξενοδοχεία, εστίαση και μετακινήσεις, χωρίς να στερείται καθόλου γιορτινής αίγλης.

Παράλληλα, η μικρή διάρκεια πτήσης από την Ελλάδα και η αίσθηση της ανακάλυψης ενός προορισμού που δεν έχει ακόμη «κορεστεί» τουριστικά, όπως η Πράγα ή η Βουδαπέστη, το καθιστούν ιδανικό για μια γρήγορη, τετραήμερη χειμερινή απόδραση.

Το «Μικρό Παρίσι των Βαλκανίων» στις γιορτές

Το Βουκουρέστι δεν αποκαλείται τυχαία το «Μικρό Παρίσι των Βαλκανίων». Ειδικά την περίοδο των γιορτών, το κέντρο της πόλης μεταμορφώνεται πλήρως με τον πιο φωτεινό τρόπο, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Επίκεντρο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων είναι η μεγάλη χριστουγεννιάτικη αγορά στην Πλατεία Συντάγματος (Piața Constituției). Αυτή η αγορά βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το επιβλητικό Παλάτι του Κοινοβουλίου, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό για τους επισκέπτες.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr