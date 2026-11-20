Αλλαγές στους κανόνες αποχώρησης από τα καταλύματα της Airbnb τίθενται σε ισχύ από σήμερα, 20 Νοεμβρίου, καθώς η πλατφόρμα περιορίζει τις εργασίες καθαριότητας που μπορούν να απαιτούν οι οικοδεσπότες από τους επισκέπτες. Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν ότι οι απαιτήσεις κατά το check-out πρέπει να είναι «εύλογες», σηματοδοτώντας μια σημαντική τροποποίηση στις σχέσεις μεταξύ ιδιοκτητών και ταξιδιωτών.

Περιορισμοί στις απαιτήσεις καθαριότητας

Με βάση τους νέους κανόνες, η Airbnb βάζει τέλος σε υποχρεώσεις που συχνά προκαλούσαν τριβές. Πλέον, οι οικοδεσπότες δεν μπορούν να απαιτούν από τους επισκέπτες να πλένουν τα πιάτα, να αφαιρούν τα σεντόνια ή να απομακρύνουν τα σκουπίδια από το κατάλυμα κατά την αναχώρηση.

Αντίθετα, η νέα πολιτική επιτρέπει στους οικοδεσπότες να ζητούν από τους επισκέπτες να αφήνουν τα χρησιμοποιημένα πιάτα στον νεροχύτη, να συγκεντρώνουν τις χρησιμοποιημένες πετσέτες και να διαχωρίζουν τα απορρίμματα από τα ανακυκλώσιμα υλικά. Ο γενικός κανόνας είναι ότι δεν επιτρέπονται πλέον εργασίες που αναλαμβάνουν επαγγελματίες καθαριστές.

Η οπτική του επισκέπτη και οι εξαιρέσεις

Η Airbnb, σε ενημερωτικό βίντεο προς τους οικοδεσπότες, τους καλεί να «θυμούνται να σκέφτονται όπως ένας επισκέπτης και να αναλογίζονται τι θα θεωρούσαν παράλογο». Αυτή η προσέγγιση έρχεται να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα που αποτελούσε εδώ και καιρό σημείο τριβής μεταξύ επισκεπτών και ιδιοκτητών, ειδικά όταν οι ταξιδιώτες καλούνταν να καταβάλουν επιπλέον χρεώσεις καθαριότητας.

Παρ’ όλα αυτά, προβλέπονται εξαιρέσεις σε ειδικές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, σε περιοχές όπου υπάρχουν αρκούδες, οι οικοδεσπότες μπορούν να απαιτούν από τους επισκέπτες να τοποθετούν τα απορρίμματα σε ειδικούς κάδους που δεν επιτρέπουν την πρόσβαση των ζώων, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την υγιεινή.

Ενίσχυση της διαφάνειας και τυποποίηση κανόνων

Μια ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά τη διαφάνεια των όρων διαμονής. Οι οικοδεσπότες υποχρεώνονται πλέον να αναγράφουν όλους τους κανόνες και τις απαιτήσεις τους σε ειδική ενότητα της καταχώρισης. Με αυτό τον τρόπο, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν πλήρως τους όρους πριν πραγματοποιήσουν την κράτηση, αποφεύγοντας δυσάρεστες εκπλήξεις.

Παράλληλα, η πλατφόρμα τυποποιεί τους κανόνες διαμονής σε επτά κατηγορίες. Αυτές οι κατηγορίες καλύπτουν θέματα όπως τους επιπλέον επισκέπτες που διανυκτερεύουν, τις ώρες κοινής ησυχίας, τα κατοικίδια, το κάπνισμα και την υποχρέωση κλειδώματος του καταλύματος κατά την αναχώρηση. Οι πληροφορίες αυτές θα εμφανίζονται συγκεντρωμένες στη διαχείριση της καταχώρισης, προσφέροντας στους επισκέπτες ευκολότερη πρόσβαση στους κανόνες πριν από την πραγματοποίηση της κράτησης.

Με πληροφορίες από: liberal.gr