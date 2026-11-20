Ο Παύλος και η Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου, συνιδιοκτήτες του κολοσσού της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν, ξεχώρισαν για την ιδιαίτερη προσέγγισή τους στον πλούτο, τον οποίο αντιμετώπισαν ως μέσο για την επίτευξη ανώτερων σκοπών. Το ζεύγος άφησε πίσω του μια σημαντική κληρονομιά στην ελληνική κοινωνία, με επίκεντρο μια ανεκτίμητη συλλογή αρχαίων και βυζαντινών αντικειμένων. Η προσφορά τους στην πατρίδα χαρακτηρίστηκε από ένα εσωτερικό όραμα δεκαετιών, ενώ υπήρξαν πρωτοπόροι και σε θέματα στυλ, όπως η δημιουργία μιας από τις πρώτες ιδιωτικές πισίνες στο κέντρο της Αθήνας.

Η πορεία στην Τιτάν και η φιλοσοφία του πλούτου

Ο Παύλος Κανελλόπουλος, ως βιομήχανος και «συνιδιοκτήτης» της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν, υπήρξε ένας από τους δημιουργούς της μεγαλειώδους πορείας του κολοσσού με διεθνή παρουσία. Μαζί με την Αλεξάνδρα, τη συνοδοιπόρο του στη ζωή και στο όνειρο, δεν αποτέλεσαν τους κλασικούς εκπροσώπους του λεγόμενου «old money» ή της αθηναϊκής μεγαλοαστικής τάξης.

Η προσέγγισή τους στον πλούτο ήταν διαφορετική, καθώς δεν τον αντιμετώπισαν ποτέ ως μέσο επίδειξης ή κοινωνικής ανέλιξης και επιβεβαίωσης, αλλά για την επίτευξη ενός ανώτερου σκοπού. Το πέρασμά τους από τη ζωή δεν αρκέστηκε στα φώτα της εφήμερης δημοσιότητας, αλλά σφραγίστηκε από το πάθος τους για την προσφορά.

Η ανεκτίμητη συλλογή αρχαίων και βυζαντινών αντικειμένων

Το κεντρικό όραμα του ζεύγους ήταν η δημιουργία μιας μοναδικής συλλογής με αρχαία και βυζαντινά αντικείμενα, η αξία της οποίας θεωρείται ανυπολόγιστη. Αυτή η συλλογή κληροδοτήθηκε στην ελληνική κοινωνία, αποτελώντας μια προσφορά εθνικής σημασίας στην πατρίδα. Το εγχείρημα αυτό εξελίχθηκε σε πράξη και λαμπρύνει μέχρι και σήμερα την πολιτισμική μας κληρονομιά.

Ο Παύλος Κανελλόπουλος είχε αποτυπώσει πλήρως το σκεπτικό του για τον τελικό προορισμό αυτού του μεγάλου και δαπανηρού σκοπού ζωής. Είχε γράψει χαρακτηριστικά: «Όταν ένας συλλέκτης φτάνει να έχει τη μεγαλύτερη συλλογή ελληνικών αντικειμένων τέχνης, μοιραία παύει να του ανήκει, πάει στην ολότητα».

Μάλιστα, αποκλείοντας ακόμη και την πιθανότητα η σπουδαία αυτή κίνηση να συνδυαστεί με οποιαδήποτε «δεύτερη σκέψη», ο ίδιος αρνήθηκε την φοροαπαλλαγή ύψους 25 εκατομμυρίων δραχμών το 1972, την οποία δικαιούτο μετά τη δωρεά της συλλογής στο κράτος.

Η ιστορική πισίνα στο κέντρο της Αθήνας

Άνθρωποι που γεύτηκαν την ευτυχία και τις χαρές της ζωής, ο Παύλος και η Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου υπήρξαν πρωτοπόροι και σε άλλα πεδία, ακόμα και στο στυλ. Κάπως έτσι αποφάσισαν να δημιουργήσουν μία από τις πρώτες ιδιωτικές πισίνες στην Αθήνα.

Η πισίνα αυτή ήταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πρώτη και ίσως η μόνη στην περιοχή της πλατείας Συντάγματος, δηλαδή στο πιο εμβληματικό σημείο της πρωτεύουσας.

Το ρετιρέ με θέα την Ακρόπολη και η κοινωνική παρουσία

Το ρετιρέ του ζεύγους βρισκόταν στην πολυκατοικία που διαδέχθηκε το Μέγαρο Νεγρεπόντη, στη συμβολή της λεωφόρου Αμαλίας με την οδό Όθωνος. Από εκεί, απολάμβαναν απλόχερα τη μοναδική θέα προς τον Εθνικό Κήπο, το μεγαλοπρεπές κτήριο των παλαιών ανακτόρων, που αργότερα στέγασε το Κοινοβούλιο, και κυρίως προς την Ακρόπολη.

Αυτή η θέα προς τον Ιερό Βράχο πιθανώς τους προσέφερε έμπνευση και δύναμη για να συνεχίσουν το εγχείρημα της περίφημης συλλογής τους. Το ζεύγος Κανελλοπούλου, σε αντίθεση με ορισμένα «στερεότυπα», δεν ήταν κλεισμένο σε έναν δικό του μικρόκοσμο.

Αντιθέτως, αποτελούσαν βασικά κύτταρα της κοινωνικής ζωής των προηγούμενων δεκαετιών, μιας εποχής που σίγουρα χαρακτηριζόταν από ένα διαφορετικό επίπεδο κοινωνικών σχέσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta