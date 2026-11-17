Στη βόρεια Ισλανδία, σε μια απομονωμένη κοιλάδα, μια παλιά φάρμα με ιστορία που φτάνει μέχρι τον 15ο αιώνα, το Deplar, έχει μετατραπεί σε ένα πολυτελές κατάλυμα. Η ιδέα για αυτή τη μεταμόρφωση ανήκει στον Αμερικανό Chad Pike, ο οποίος ίδρυσε την Eleven Experience με σκοπό να δημιουργεί μικρά ξενοδοχεία σε δυσπρόσιτα μέρη με εξαιρετική φύση. Το Deplar Farm υποδέχτηκε τους πρώτους του επισκέπτες την άνοιξη του 2016, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία διαμονής.

Το ταξίδι προς την απομονωμένη κοιλάδα Fljot

Η πρόσβαση στο Deplar Farm απαιτεί σχεδόν μια ολόκληρη ημέρα ταξιδιού, ξεκινώντας με πτήση προς την Ισλανδία. Ακολουθεί μια εσωτερική πτήση διάρκειας περίπου σαράντα πέντε λεπτών από το Ρέικιαβικ προς το Akureyri, την μεγαλύτερη πόλη του βορρά. Από εκεί, ένα τζιπ αναλαμβάνει να μεταφέρει τους επισκέπτες, ανεβαίνοντας κατά μήκος του φιόρδ Eyjafjorour.

Η διαδρομή περνά μέσα από το Olafsfjorour και το Siglufjorour, διασχίζοντας τούνελ σκαμμένα στο βουνό, και μετά από περίπου μιάμιση ώρα φτάνει στην κοιλάδα Fljot. Για όσους επιθυμούν μια πιο άμεση πρόσβαση, υπάρχει η δυνατότητα να φτάσουν με ελικόπτερο, το οποίο προσγειώνεται στο ιδιωτικό ελικοδρόμιο της φάρμας.

Η ιστορία της φάρμας και η ιδέα του Chad Pike

Η περιοχή Trollaskagi, γνωστή και ως «χερσόνησος των τρολ», απλώνεται ανάμεσα στα φιόρδ Skagafjorour και Eyjafjorour, λίγο νοτιότερα από τον Αρκτικό Κύκλο. Πρόκειται για ένα από τα πιο ορεινά τμήματα της Ισλανδίας, με κορυφές που πέφτουν απότομα στη θάλασσα και χιόνι που παραμένει στις πλαγιές μέχρι αργά την άνοιξη. Οι κάτοικοι της περιοχής ζούσαν για αιώνες από την κτηνοτροφία προβάτων και το ψάρεμα.

Το Deplar ήταν μία από τις φάρμες που λειτουργούσαν στην κοιλάδα, με την ιστορία του να χρονολογείται, σύμφωνα με την Eleven, από τον 15ο αιώνα. Ο Chad Pike, πρώην ανώτατο στέλεχος της Blackstone και υποστηρικτής της προστασίας του άγριου σολομού, ήταν αυτός που είχε την ιδέα να μετατρέψει την παλιά αγροικία σε κατάλυμα. Η φάρμα ξαναχτίστηκε εκ βάθρων και άνοιξε τις πόρτες της στους πρώτους επισκέπτες την άνοιξη του 2016.

Αρχιτεκτονική που ενσωματώνεται στο τοπίο

Τα κτίρια του Deplar Farm είναι χαμηλά και από μακριά σχεδόν χάνονται στην πλαγιά, ενσωματωμένα αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον. Οι στέγες τους είναι κατασκευασμένες από τύρφη και χορτάρι, ακολουθώντας την παραδοσιακή ισλανδική αρχιτεκτονική, όπου το χώμα προστάτευε από τον άνεμο και το κρύο. Για μεγάλο μέρος του έτους, οι στέγες είναι θαμμένες στο χιόνι, ενώ πρασινίζουν μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Οι τοίχοι είναι ντυμένοι με μαύρο ξύλο και διαθέτουν μεγάλα τζάμια που εκτείνονται από το πάτωμα ως το ταβάνι, προσφέροντας ανεμπόδιστη θέα στην κοιλάδα από σχεδόν κάθε σημείο. Στο εσωτερικό, η ατμόσφαιρα θυμίζει εξοχικό σπίτι μεγάλης οικογένειας, με τζάκια χτισμένα από πέτρες που προέρχονται από τις κοίτες των ποταμών της περιοχής. Τον χώρο συμπληρώνουν σκούρα ξύλα, μάλλινα ριχτάρια, έπιπλα mid-century και έργα σύγχρονων Ισλανδών καλλιτεχνών.

Η εμπειρία διαμονής και οι δραστηριότητες

Το Deplar Farm διαθέτει λίγα δωμάτια και μπορεί να φιλοξενήσει περίπου τριάντα επισκέπτες, εξασφαλίζοντας μια προσωπική και ήσυχη εμπειρία. Κάθε δωμάτιο έχει λάβει το όνομά του από κάποια μορφή των ισλανδικών πεζών αφηγημάτων, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ορισμένες σουίτες περιλαμβάνουν πατάρι, ενώ άλλες διαθέτουν μπαλκόνι με θέα στη λίμνη και τα βουνά, και όλα τα μπάνια είναι εξοπλισμένα με ντους ατμού. Μία σουίτα είναι ειδικά διαμορφωμένη για επισκέπτες με κινητικές δυσκολίες, ενώ ένας ανελκυστήρας συνδέει όλα τα επίπεδα του καταλύματος.

Οι επισκέπτες του Deplar Farm μπορούν να απολαύσουν διάφορες δραστηριότητες ανάλογα με την εποχή. Την άνοιξη, η περιοχή είναι ιδανική για heli-skiing, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες στις χιονισμένες πλαγιές. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι ποταμοί της κοιλάδας προσελκύουν λάτρεις του ψαρέματος σολομού, προσφέροντας στιγμές χαλάρωσης και επαφής με τη φύση.

Η γαστρονομική προσέγγιση χωρίς μενού

Στο Deplar Farm, η γαστρονομική εμπειρία είναι προσαρμοσμένη στις προτιμήσεις του κάθε επισκέπτη, καθώς δεν υπάρχει τυπωμένος κατάλογος. Η κουζίνα επικοινωνεί απευθείας με κάθε φιλοξενούμενο κατά την άφιξή του, προκειμένου να ενημερωθεί για τις διατροφικές του συνήθειες και προτιμήσεις. Αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει ότι κάθε γεύμα είναι μοναδικό και προσαρμοσμένο στις επιθυμίες του ατόμου, προσφέροντας μια εξατομικευμένη γαστρονομική εμπειρία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta