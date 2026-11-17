Οι εκδηλώσεις μνήμης για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου κορυφώνονται σήμερα, 17 Νοεμβρίου, στην Αθήνα. Η καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία αναμένεται να ξεκινήσει μετά το κλείσιμο των πυλών του Πολυτεχνείου, το οποίο έχει οριστεί για τη 1 το μεσημέρι. Στο κέντρο της πρωτεύουσας ισχύουν εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αλλαγές στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς, ενώ τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα.

Η πορεία και οι εκδηλώσεις μνήμης

Οι εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου ολοκληρώνονται σήμερα το απόγευμα με την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία. Οι πύλες του Πολυτεχνείου θα κλείσουν στη 1 το μεσημέρι, σηματοδοτώντας την έναρξη της κύριας πορείας με την αιματοβαμμένη σημαία.

Μετά το κλείσιμο των πυλών, θα ακολουθήσουν οι συγκεντρώσεις των φοιτητικών συλλόγων, των εργατικών σωματείων και των υπόλοιπων φορέων που συμμετέχουν στον εορτασμό. Από την Παρασκευή, οπότε ξεκίνησαν οι τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης και τιμής, πλήθος κόσμου έχει περάσει από το ιστορικό κτηριακό συγκρότημα της Πατησίων για να αφήσει λουλούδια και στεφάνια.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αλλαγές στα ΜΜΜ

Στο κέντρο της Αθήνας θα ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως και αργά το βράδυ. Αυτές οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες, με διακοπές κυκλοφορίας γύρω από το Πολυτεχνείο, τα Εξάρχεια, την Ομόνοια και το Σύνταγμα. Η απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης οχημάτων, η οποία ξεκίνησε από τις 06:00 σήμερα, επεκτείνεται σε επιπλέον δρόμους του κέντρου και θα διαρκέσει έως τις 06:00 την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, υπάρχουν αλλαγές και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από τις 14:00 κλείνουν προσωρινά οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα», «Πανεπιστήμιο» και «Μέγαρο Μουσικής», με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Σύμφωνα με απόφαση της «Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ», θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και τις στάσεις των λεωφορείων και των τρόλεϊ. Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση και τη στάθμευση στους χώρους των εκδηλώσεων, στη διαδρομή της πορείας και γύρω από την Πρεσβεία των ΗΠΑ, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου.

Αντίστοιχα μέτρα ισχύουν και στη Θεσσαλονίκη, όπου έξι σταθμοί του Μετρό, συμπεριλαμβανομένων του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού, του σταθμού Δημοκρατίας και του σταθμού Βενιζέλου, κλείνουν προσωρινά από τις 16:00.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Η Αθήνα θυμίζει «φρούριο» λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που έχουν ληφθεί για την επέτειο. Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί θα αναπτυχθούν από το πρωί σε κομβικά σημεία της πόλης. Αυτά περιλαμβάνουν το Πολυτεχνείο, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δημόσια κτήρια και την ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Επιπλέον, drones και ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ. θα μεταδίδουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο Κέντρο Επιχειρήσεων, από όπου θα γίνεται ο συντονισμός των μέτρων ασφαλείας. Παράλληλα, θα πραγματοποιούνται συνεχείς προληπτικοί έλεγχοι σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr, ieidiseis.gr, ieidiseis.gr