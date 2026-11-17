Το τελευταίο αντίο στον μικρό Ζαχαρία που έχασε τη ζωή του – Ραγίζει καρδιές το μήνυμα του πατέρα

Η Νέα Αλικαρνασσός του Ηρακλείου βυθίστηκε στο πένθος μετά τον τραγικό θάνατο του 18 μηνών βρέφους, Ζαχαρία, ο οποίος έχασε τη ζωή του αφού ήπιε βενζίνη μέσα στο σπίτι του. Η κηδεία του μικρού αγοριού τελείται σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στις 16:00 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Αλικαρνασσό. Ο πατέρας του Ζαχαρία, συντετριμμένος, αποχαιρέτησε τον γιο του με ένα σπαρακτικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το σπαρακτικό αντίο του πατέρα

Ο πόνος των γονιών για την ανείπωτη απώλεια του παιδιού τους είναι βαρύς. Ο πατέρας του μικρού Ζαχαρία επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσει τη θλίψη του και να αποχαιρετήσει τον γιο του, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μια φωτογραφία του χαμογελαστού αγοριού.

Στο μήνυμά του, ο πατέρας αναφέρει: «Ζαχαρούλι μου. Χαμογελαστό παιδάκι μου. Καρδιά μου. Ποιος θα τρέχει να με παίρνει αγκαλιά όταν γυρίζω σπίτι και να φωνάζει μπαμπά μπαμπά! Ποιος θα σου φιλάει τα μαγουλάκια σου! Στο καλό καρδιά μου καλό ταξίδι. Θα σε θυμάμαι για πάντα». Οι καθημερινές στιγμές, όπως το τρέξιμο του μικρού προς τον πατέρα του κατά την επιστροφή στο σπίτι, οι φωνές και οι αγκαλιές του, έχουν μετατραπεί πλέον σε αναμνήσεις.

Η τραγική στιγμή στο σπίτι

Το περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο του μικρού Ζαχαρία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου 2026, μέσα στο σπίτι της οικογένειας στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αγοράκι βρισκόταν στο μπάνιο μαζί με τη μητέρα του.

Εκείνη τη στιγμή, φέρεται να άνοιξε ένα ντουλάπι και να εντόπισε ένα μικρό μπουκάλι που περιείχε βενζίνη. Το παιδί κατάφερε να πάρει το δοχείο και να πιει από το περιεχόμενό του, χωρίς να γίνει αμέσως αντιληπτό τι είχε συμβεί. Μόλις η μητέρα αντιλήφθηκε την κατάσταση, κινητοποιήθηκε άμεσα.

Οι αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης

Αμέσως μετά την αντίληψη του περιστατικού, η μητέρα ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο παρέλαβε το βρέφος και το μετέφερε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Η κατάσταση της υγείας του μικρού Ζαχαρία ήταν εξαιρετικά κρίσιμη κατά την άφιξή του.

Οι γιατροί ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης και κατάφεραν αρχικά να επαναφέρουν το παιδί. Ωστόσο, παρά τις επίμονες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ, η καρδιά του μικρού αγοριού σταμάτησε να χτυπά, βυθίζοντας την οικογένεια στο πένθος.

Η ποινική δίωξη και η έρευνα των αρχών

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του τραγικού περιστατικού, αρχικά συνελήφθησαν και οι δύο γονείς. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Τη Δευτέρα, μετά την απολογία τους, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους.

Οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Η έρευνα επικεντρώνεται στο πώς ακριβώς βρέθηκε το παιδί με τη βενζίνη στα χέρια του, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι λεπτομέρειες της τραγωδίας.

Το τελευταίο αντίο στον μικρό Ζαχαρία

Η κηδεία του 18 μηνών αγοριού θα τελεστεί σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στις 16:00 το απόγευμα. Συγγενείς και φίλοι θα συγκεντρωθούν στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Αλικαρνασσό για να πουν το τελευταίο αντίο στον μικρό Ζαχαρία.

Η τοπική κοινωνία της Νέας Αλικαρνασσού παραμένει συγκλονισμένη από την απώλεια του βρέφους, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στην πενθούσα οικογένεια σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Ieidiseis