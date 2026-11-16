Black Friday 2026: Πότε ξεκινούν οι προσφορές σε αεροπορικά εισιτήρια

Η Black Friday 2026 πλησιάζει και το ενδιαφέρον στρέφεται στις προσφορές αεροπορικών εισιτηρίων που αναμένεται να ανακοινώσουν η Aegean και η Sky Express. Η «Μαύρη Παρασκευή» αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία για αγορές, αλλά και για να προγραμματίσει κανείς ένα ταξίδι με χαμηλότερο κόστος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι προσφορές της Aegean για το 2026 θα ξεκινήσουν στις 27 Νοεμβρίου.

Οι προσφορές της Aegean για το 2026

Η Aegean αναμένεται να ακολουθήσει την επιτυχημένη στρατηγική των προηγούμενων ετών για την Black Friday. Αυτό περιλαμβάνει στοχευμένες καμπάνιες και μειωμένες τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια.

Οι προσφορές της εταιρείας για το 2026 θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, δίνοντας την ευκαιρία στους ταξιδιώτες να κλείσουν εισιτήρια για μελλοντικά ταξίδια.

Τι ίσχυσε πέρσι για την Aegean (2025)

Την προηγούμενη χρονιά, η Black Friday έπεσε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025. Οι προσφορές της Aegean ανακοινώθηκαν το βράδυ της προηγούμενης ημέρας και ίσχυαν για κρατήσεις που πραγματοποιούνταν αποκλειστικά στις 28 Νοεμβρίου 2025, από τις 00:01 έως τις 23:59 ώρα Ελλάδας.

Οι συγκεκριμένες προσφορές αφορούσαν ταξίδια που θα πραγματοποιούνταν από τις 12 Ιανουαρίου έως τις 24 Οκτωβρίου 2026. Κάλυπταν όλες τις απευθείας πτήσεις, καθώς και τις πτήσεις με ανταπόκριση, προς και από ελληνικούς και διεθνείς προορισμούς, τόσο για απλή μετάβαση όσο και για μετ’ επιστροφής. Οι πτήσεις έπρεπε να εκτελούνται αποκλειστικά από την AEGEAN και την Olympic Air, ενώ η προσφορά αφορούσε ναύλους Economy και Business.

Η στρατηγική της Aegean το 2024

Το 2024, η Aegean είχε προσφέρει έκπτωση 40% σε όλες τις πτήσεις εσωτερικού, ενώ υπήρχε και έκπτωση 30% σε επιλεγμένους ευρωπαϊκούς προορισμούς. Επιπλέον, οι προσφορές είχαν επεκταθεί και για την Cyber Monday.

Μια επιπλέον παροχή ήταν η δυνατότητα αλλαγής χωρίς χρέωση, η οποία ίσχυε για συγκεκριμένους ναύλους, προσφέροντας ευελιξία στους ταξιδιώτες.

Οι προσφορές της Sky Express

Από την πλευρά της, η Sky Express είχε εφαρμόσει μια διαφορετική προσέγγιση, προσφέροντας μεγαλύτερη διάρκεια στις προσφορές της Black Friday. Η περίοδος κρατήσεων διήρκεσε από την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025.

Η προσφορά, η οποία έφτανε έως και 70% έκπτωση, ίσχυε για περιορισμένο αριθμό θέσεων και αφορούσε έναν ή περισσότερους προορισμούς, σε economy ή business ναύλο. Η προθεσμία για τις κρατήσεις ήταν έως την 1η Δεκεμβρίου 2025 στις 23:59 ώρα Ελλάδος, ενώ οι πτήσεις έπρεπε να πραγματοποιηθούν από τις 10 Ιανουαρίου έως τις 20 Οκτωβρίου 2026.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr