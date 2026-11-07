Το Κολμάρ, ο παραμυθένιος προορισμός για τα Χριστούγεννα

Όταν οι σκέψεις στρέφονται στα Χριστούγεννα στην Ευρώπη, συχνά το μυαλό οδηγείται στη Βιέννη ή στο Στρασβούργο. Ωστόσο, πολύ κοντά στο Στρασβούργο, κρύβεται ένας από τους πιο παραμυθένιους προορισμούς της ηπείρου: το Κολμάρ. Πρόκειται για μια κουκλίστικη πόλη στην καρδιά της Αλσατίας, η οποία κάθε Δεκέμβριο μεταμορφώνεται σε ένα ζωντανό σκηνικό γιορτής.

Η γαλλική πρωτεύουσα των Χριστουγέννων

Το Κολμάρ διεκδικεί επάξια τον τίτλο της γαλλικής πρωτεύουσας των Χριστουγέννων, χάρη στην ατμόσφαιρα που δημιουργεί. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Parents Hub, η πόλη αναδείχθηκε 9η ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς χριστουγεννιάτικους προορισμούς για τους Έλληνες, με βάση δεδομένα αναζητήσεων. Πέρα από την ομορφιά της, το Κολμάρ ξεχωρίζει και για το μικρό του μέγεθος, γεγονός που επιτρέπει την εύκολη περιήγηση με τα πόδια.

Από τα τέλη Νοεμβρίου μέχρι τις αρχές του νέου έτους, ολόκληρο το ιστορικό κέντρο της πόλης μεταμορφώνεται σε ένα τεράστιο υπαίθριο πάρκο γιορτής. Περίτεχνα στολίδια, εκατοντάδες φωτάκια και θεματικές διακοσμήσεις δημιουργούν μια μαγική εικόνα που σαγηνεύει τους επισκέπτες.

Ένα σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι

Το Κολμάρ δεν μοιάζει απλώς με παραμύθι, αλλά είναι και η γενέτειρα της έμπνευσης για ένα από τα διασημότερα παραμύθια στον κόσμο. Η Γαλλίδα συγγραφέας Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve εμπνεύστηκε εδώ το σκηνικό για την ιστορία «Η Πεντάμορφη και το Τέρας». Περπατώντας ανάμεσα στα μεσαιωνικά σπίτια με τα έντονα χρώματα και τα πέτρινα σιντριβάνια, έχει κανείς την αίσθηση ότι η Μπελ θα ξεπροβάλει από την επόμενη γωνία, ζωντανεύοντας την παραμυθένια ατμόσφαιρα.

Οι έξι γιορτινές αγορές της πόλης

Στην πόλη στήνονται συνολικά έξι διαφορετικές γιορτινές αγορές, καθεμία με τη δική της ξεχωριστή προσωπικότητα. Στην Place des Dominicains, μπροστά από την επιβλητική γοτθική εκκλησία με τα εντυπωσιακά βιτρό, δεκάδες ξύλινοι πάγκοι γεμίζουν με χειροποίητα στολίδια και παραδοσιακά σουβενίρ. Λίγο πιο πέρα, στην Place de la Cathédrale, δίπλα στον καθεδρικό του Αγίου Μαρτίνου, χτυπά η καρδιά της γαστρονομίας, προσφέροντας τοπικές λιχουδιές.

Μια ιδιαίτερη εμπειρία προσφέρει το μεσαιωνικό κτίριο Koïfhus, το οποίο φιλοξενεί τη μοναδική στεγασμένη αγορά της πόλης, αποτελώντας ιδανική στάση σε περίπτωση βροχής ή χιονιού. Στο ίδιο συγκρότημα στεγάζεται και μουσείο παιχνιδιών. Ακριβώς δίπλα βρίσκεται η ιστορική Place de l’Ancienne Douane με τους δεκάδες πάγκους χειροτεχνίας, καθώς και η γραφική Place Jeanne d’Arc.

Η μαγεία της «Μικρής Βενετίας»

Το πιο πολυφωτογραφημένο σημείο του Κολμάρ παραμένει η «Μικρή Βενετία» (Petite Venise). Τα γραφικά κανάλια του ποταμού Lauch, όπου κινούνται παραδοσιακές βάρκες, φωτίζονται μαγικά τα βράδια των γιορτών με έντονα χρώματα που αντανακλούν στο νερό, δημιουργώντας ένα θέαμα απαράμιλλης ομορφιάς.

Εκεί στήνεται και η αγορά που λατρεύουν τα παιδιά, γεμάτη με καρουζέλ, δρώμενα και γλυκίσματα, προσφέροντας ατελείωτες στιγμές χαράς και διασκέδασης για τους μικρούς επισκέπτες.

Γαστρονομικές απολαύσεις στην Αλσατία

Η περιήγηση στο Κολμάρ συνοδεύεται αναπόφευκτα από τις δελεαστικές μυρωδιές της αλσατικής κουζίνας. Επιβάλλεται μια στάση για να δοκιμάσει κανείς το flammekueche, μια λεπτή και τραγανή τάρτα φλαμπέ με κρέμα, κρεμμύδια και μπέικον. Επίσης, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν παραδοσιακά ζυμαρικά spaetzle, καθώς και τοπικά λουκάνικα και φουά γκρα, ολοκληρώνοντας τη γαστρονομική τους εμπειρία στην πόλη.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr