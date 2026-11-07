Black Friday και Travel Tuesday: Πώς να βρείτε τα φθηνότερα αεροπορικά εισιτήρια

Οι προσφορές στα αεροπορικά εισιτήρια ξεκινούν νωρίτερα από την Black Friday και σε αρκετές περιπτώσεις διαρκούν για ημέρες. Φέτος, η Travel Tuesday, μια από τις σημαντικότερες ημέρες προσφορών για φθηνά αεροπορικά εισιτήρια, πέφτει την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2026, αμέσως μετά την Black Friday στις 27 Νοεμβρίου και την Cyber Monday στις 30 Νοεμβρίου. Ωστόσο, η αναμονή μέχρι την επίσημη ημέρα μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ευκαιριών.

Η Travel Tuesday και οι προσδοκίες

Η Travel Tuesday αποτελεί μια ημέρα όπου αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιωτικές πλατφόρμες ετοιμάζουν ειδικές εκπτώσεις για τους καταναλωτές που αναζητούν φθηνά εισιτήρια. Παρόλο που η συγκεκριμένη ημέρα έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για ταξιδιωτικές προσφορές, η πραγματικότητα δείχνει ότι οι ευκαιρίες δεν περιορίζονται σε αυτήν.

Όσοι περιμένουν την 1η Δεκεμβρίου για να αναζητήσουν την καλύτερη τιμή, ενδέχεται να χάσουν αρκετές προσφορές που έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Οι ταξιδιωτικές πλατφόρμες και οι αεροπορικές εταιρείες αξιοποιούν όλο το διάστημα της Black Friday και της Cyber Monday για να προσελκύσουν ταξιδιώτες.

Εκτεταμένη περίοδος προσφορών

Οι προσφορές δεν περιορίζονται αποκλειστικά στην Travel Tuesday. Αντίθετα, καλύπτουν όλο το διάστημα της Black Friday και της Cyber Monday, προσφέροντας εκπτώσεις σε πτήσεις, ξενοδοχεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και οργανωμένα πακέτα. Αυτό σημαίνει ότι οι ταξιδιώτες δεν χρειάζεται να περιμένουν την επίσημη ημέρα των προσφορών.

Είναι προτιμότερο να παρακολουθούν τις τιμές ήδη από τα μέσα Νοεμβρίου, καθώς οι διαθέσιμες προσφορές μπορεί να αλλάζουν καθημερινά. Επιπλέον, ορισμένοι εκπτωτικοί ναύλοι ενδέχεται να εξαντληθούν πριν από την επίσημη ολοκλήρωση των εκπτωτικών καμπανιών, καθιστώντας την έγκαιρη παρακολούθηση απαραίτητη.

Παράγοντες που διαμορφώνουν τις τιμές

Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως η ζήτηση, η διαθεσιμότητα των θέσεων και η περίοδος ταξιδιού. Αυτό σημαίνει ότι ένας δημοφιλής προορισμός μπορεί να παραμείνει ακριβός ακόμα και κατά τη διάρκεια της Black Friday ή της Travel Tuesday.

Αντίθετα, μια λιγότερο δημοφιλής διαδρομή μπορεί να προσφέρει σημαντικά χαμηλότερες τιμές. Επίσης, το ποσοστό έκπτωσης που διαφημίζεται δεν σημαίνει απαραίτητα καλύτερη τιμή. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό οι ταξιδιώτες να γνωρίζουν περίπου πόσο κοστίζει κανονικά το εισιτήριο που τους ενδιαφέρει, ώστε να αξιολογήσουν εάν η προσφορά αξίζει πραγματικά.

Πώς να εξασφαλίσετε την καλύτερη προσφορά

Για να αποφύγετε τις βιαστικές αγορές και να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή τιμή, ένας τρόπος είναι να παρακολουθείτε την πορεία των τιμών πριν από την εκπτωτική περίοδο. Εργαλεία όπως το Google Flights επιτρέπουν στους χρήστες να ενεργοποιούν ειδοποιήσεις για συγκεκριμένες πτήσεις και να ενημερώνονται όταν αλλάζουν οι τιμές.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ταξιδιώτες μπορούν να συγκρίνουν τις προσφορές που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της Black Friday και της Travel Tuesday με τις προηγούμενες τιμές και να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για πραγματική ευκαιρία. Η καλύτερη στρατηγική είναι να παρακολουθείτε τις τιμές σε όλη την εκπτωτική περίοδο για να εξασφαλίσετε τη χαμηλότερη δυνατή τελική τιμή για το ταξίδι σας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr