Η Yamaha στηρίζει την αναγνώριση μοτοσυκλετιστικών πάσων στην Ελλάδα

Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, μέσω της Yamaha, αναλαμβάνει μια σημαντική πρωτοβουλία για την υποστήριξη του μοτοσυκλετιστικού τουρισμού στην Ελλάδα. Η δράση αυτή αφορά τη χαρτογράφηση, σήμανση και θεσμοθέτηση ορεινών διαδρομών, γνωστών ως μοτοσυκλετιστικά πάσα, σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το εγχείρημα ξεκινά με τη συνεργασία των Δήμων Νεστορίου και Κόνιτσας, με στόχο την ανάδειξη φυσικών ομορφιών και την ανάπτυξη υπεύθυνων τουριστικών πρακτικών.

Στόχος και φιλοσοφία της πρωτοβουλίας

Η Yamaha, ως μέρος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, στηρίζει ενεργά την καταγραφή, την επίσημη αναγνώριση και τη θεσμοθέτηση των μοτοσυκλετιστικών πάσων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Κεντρικός στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η συστηματική ανάδειξη ορεινών και φυσικών διαδρομών, οι οποίες κρίνονται ιδιαιτέρως κατάλληλες για την ανάπτυξη τουρισμού με μοτοσυκλέτα.

Η υλοποίηση του σχεδίου γίνεται πάντοτε με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον, τηρώντας αυστηρά τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και την ιδιαιτερότητα των τοπικών κοινοτήτων. Η συμμετοχή της Yamaha σε αυτή τη δράση αποτελεί έμπρακτη στήριξη στον υπεύθυνο μοτοσυκλετιστικό τουρισμό και στην ανάδειξη προορισμών της ελληνικής υπαίθρου, εναρμονισμένη με τη φιλοσοφία Kando της εταιρείας.

Συνεργασία με τους δήμους Νεστορίου και Κόνιτσας

Το πρώτο και καθοριστικό βήμα αυτής της ευρείας πρωτοβουλίας πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με τους Δήμους Νεστορίου και Κόνιτσας, οι οποίοι αποτελούν τις αφετηρίες για τη χαρτογράφηση και σήμανση των ορεινών διαδρομών. Η Yamaha έχει αναλάβει την κατασκευή των ενημερωτικών πινακίδων που θα τοποθετηθούν σε κάθε μοτοσυκλετιστικό πάσο, παρέχοντας σαφείς οδηγίες και πληροφορίες στους αναβάτες.

Πέραν της σήμανσης, η εταιρεία παρέχει επίσης ειδικές μοτοσυκλέτες Yamaha Ténéré 700, οι οποίες είναι κατάλληλες για τις απαιτητικές ορεινές διαδρομές. Μαζί με τις μοτοσυκλέτες, προσφέρεται και ο απαραίτητος εξοπλισμός για τους αναβάτες, διασφαλίζοντας την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της χαρτογράφησης, φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης της κάθε διαδρομής. Αυτή η υποστήριξη είναι κρίσιμη για την ακριβή καταγραφή των δεδομένων.

Οι πρώτες χαρτογραφήσεις στον Δήμο Νεστορίου

Στον Δήμο Νεστορίου, η διαδικασία χαρτογράφησης των διαδρομών των μοτοσυκλετιστικών πάσων έχει ήδη ξεκινήσει με εντατικούς ρυθμούς. Οι πρώτες περιοχές που έχουν τεθεί στο επίκεντρο των εργασιών είναι τα πάσα του Γράμμου, του Χάρου και της Κοτύλης. Αυτές οι διαδρομές αποτελούν μέρος του ευρύτερου δικτύου που επιδιώκεται να αναγνωριστεί.

Η έναρξη των χαρτογραφήσεων σε αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές αποτελεί ένα απτό δείγμα της προόδου της πρωτοβουλίας και θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση του συστήματος αναγνώρισης μοτοσυκλετιστικών πάσων και διαδρομών στην Ελλάδα.

Μελλοντικά σχέδια και επέκταση του δικτύου

Η συνεργασία αυτή, που έχει ξεκινήσει με τους Δήμους Νεστορίου και Κόνιτσας, αποτελεί την αρχή μιας μακροπρόθεσμης και φιλόδοξης προσπάθειας. Ο απώτερος στόχος είναι η σταδιακή επέκταση της δράσης σε περισσότερους Δήμους σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται η συνεχής διεύρυνση του δικτύου των αναγνωρισμένων μοτοσυκλετιστικών διαδρομών, προσφέροντας νέες επιλογές στους λάτρεις του μοτοσυκλετιστικού τουρισμού και αναδεικνύοντας ένα ευρύτερο φάσμα προορισμών της ελληνικής υπαίθρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta