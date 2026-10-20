Το Voyager 1 φτάνει σε απόσταση μίας ημέρας φωτός από τη Γη, θέτοντας νέο ρεκόρ

Το Voyager 1 της NASA πλησιάζει ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς στις 18 Νοεμβρίου αναμένεται να φτάσει σε απόσταση μίας ημέρας φωτός από τη Γη. Πρόκειται για απόσταση ρεκόρ για ανθρώπινο κατασκεύασμα, καθώς κανένα άλλο σκάφος δεν έχει κατακτήσει κάτι ανάλογο. Τα ραδιοσήματα που εκπέμπει θα χρειάζονται περίπου 24 ώρες για να φτάσουν στη Γη, σχεδόν μισό αιώνα μετά την εκτόξευσή του.

Το ιστορικό ορόσημο και η απόσταση ρεκόρ

Συγκεκριμένα, στις 18 Νοεμβρίου, το διαστημικό σκάφος Voyager 1 θα βρίσκεται περίπου 25,9 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τον πλανήτη μας. Η «ημέρα φωτός» δεν αποτελεί μονάδα χρόνου, αλλά μονάδα απόστασης, περιγράφοντας την απόσταση που διανύει το φως στο κενό μέσα σε 24 ώρες.

Αυτή η απόσταση ισοδυναμεί με περίπου 25,9 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Το φως ταξιδεύει με ταχύτητα περίπου 300.000 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο, όμως ακόμη και με αυτή την ταχύτητα, οι τεράστιες αποστάσεις του Διαστήματος απαιτούν σημαντικό χρόνο για να καλυφθούν.

Ο χρόνος μετάδοσης των σημάτων

Για να γίνει αντιληπτή η κλίμακα των αποστάσεων, το φως του Ήλιου χρειάζεται περίπου 8 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για να φτάσει στη Γη. Στην περίπτωση του Voyager 1, η απόσταση που θα έχει διανύσει θα είναι τόσο μεγάλη, ώστε ένα ραδιοσήμα που θα εκπέμπεται από το σκάφος θα χρειάζεται περίπου 24 ώρες για να φτάσει στη Γη.

Εάν οι επιστήμονες στείλουν μια εντολή στο Voyager 1 και περιμένουν απάντηση, η μετάδοση και η επιστροφή του σήματος θα απαιτούν συνολικά περίπου 48 ώρες. Αυτός ο υπολογισμός δεν περιλαμβάνει άλλες πιθανές καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαδικασία.

Η μακρά πορεία του Voyager 1

Το Voyager 1 εκτοξεύτηκε στις 5 Σεπτεμβρίου του 1977. Η αρχική του αποστολή ήταν να εξερευνήσει τους πλανήτες Δία και Κρόνο. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, το σκάφος συνέχισε το ταξίδι του προς τα εξωτερικά όρια του ηλιακού μας συστήματος, διευρύνοντας διαρκώς τους ορίζοντες της ανθρώπινης εξερεύνησης.

Η αδιάκοπη πορεία του, σχεδόν μισό αιώνα μετά την εκτόξευσή του, το έχει οδηγήσει σε αποστάσεις που κανένα άλλο ανθρώπινο κατασκεύασμα δεν έχει φτάσει. Η επίτευξη της μίας ημέρας φωτός αποτελεί μια υπενθύμιση της αντοχής της ανθρώπινης τεχνολογίας και της αφοσίωσης στην εξερεύνηση του αγνώστου.

Είσοδος στο διαστρικό διάστημα

Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Voyager 1 ήταν η διέλευσή του από την ηλιόπαυση στις 25 Αυγούστου του 2012. Η ηλιόπαυση αποτελεί το όριο της ηλιόσφαιρας, της τεράστιας περιοχής που διαμορφώνεται από τον ηλιακό άνεμο και το μαγνητικό πεδίο του Ήλιου. Με αυτή τη διέλευση, το σκάφος εισήλθε επίσημα στο διαστρικό διάστημα.

Πλέον, το Voyager 1 κινείται έξω από αυτή την προστατευτική «φυσαλίδα» του Ήλιου, εξερευνώντας ένα περιβάλλον που κανένα άλλο ανθρώπινο σκάφος δεν είχε προσεγγίσει άμεσα πριν από αυτό. Η συνεχής μετάδοση δεδομένων από αυτή την περιοχή προσφέρει ανεκτίμητες πληροφορίες στους επιστήμονες.

Η μελλοντική του πορεία και η επιστημονική του αξία

Το σκάφος κινείται με κατεύθυνση προς την περιοχή του άστρου Gliese 445, το οποίο απέχει σήμερα περισσότερο από 17 έτη φωτός από τη Γη. Σύμφωνα με τη NASA, το Voyager 1 αναμένεται να περάσει σε απόσταση περίπου 1,7 ετών φωτός από το συγκεκριμένο άστρο σε περίπου 40.000 χρόνια, συνεχίζοντας το ταξίδι του στο βαθύ διάστημα.

Παρά την ηλικία του, το Voyager 1 εξακολουθεί να μεταδίδει επιστημονικά δεδομένα από μια περιοχή του Διαστήματος που παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητη. Η επίτευξη της μίας ημέρας φωτός υπογραμμίζει όχι μόνο το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη τεχνολογία, αλλά και το πόσο τεράστιες είναι οι αποστάσεις ανάμεσα στη Γη και το διαστρικό περιβάλλον, προσφέροντας συνεχώς νέα στοιχεία για την κατανόηση του σύμπαντος.

Με πληροφορίες από: Topontiki