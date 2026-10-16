Η 31χρονη που ζει σε 12 τ.μ. χωρίς ενοίκιο: «Δεν θέλω να περιμένω τις διακοπές για να ταξιδέψω»

Η 31χρονη Diana Cabezas, από το Τολέδο της Ισπανίας, επέλεξε να εγκαταλείψει το συμβατικό της διαμέρισμα πριν από περίπου έναν χρόνο, μετακομίζοντας σε ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο 12 τετραγωνικών μέτρων. Η απόφαση αυτή της επιτρέπει να ζει χωρίς να πληρώνει ενοίκιο, ρεύμα ή νερό, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως το σπίτι της και ως βάση για τις επαγγελματικές της δραστηριότητες. Η ίδια έχει δηλώσει ότι η ελευθερία ήταν σημαντικότερη από την οικονομία, επιδιώκοντας μια ζωή ψηφιακής νομάδας.

Μια ζωή χωρίς συμβατικά έξοδα

Η Diana Cabezas, σε ηλικία 31 ετών, έχει υιοθετήσει έναν τρόπο ζωής που διαφέρει σημαντικά από αυτόν των περισσότερων ανθρώπων. Ζει σε ένα τροχόσπιτο, το οποίο έχει διαμορφώσει ως την κατοικία της, με αποτέλεσμα να μην επιβαρύνεται με τα συνήθη έξοδα ενός συμβατικού σπιτιού. Συγκεκριμένα, η ίδια έχει εξηγήσει ότι δεν πληρώνει ενοίκιο, ρεύμα ή νερό για τη διαμονή της.

Αυτή η επιλογή, αν και μπορεί να φαντάζει δύσκολη για πολλούς, καθώς αφορά έναν χώρο μόλις 12 τετραγωνικών μέτρων, αποτελεί για την Diana τον τρόπο να ζήσει τη ζωή που ονειρευόταν. Η ίδια έχει περιγράψει τη νέα της πραγματικότητα, τονίζοντας πως άφησε το διαμέρισμά της για να γίνει ψηφιακή νομάδας.

Η επιθυμία για ταξίδια από την εφηβεία

Η ιδέα να ζήσει σε ένα όχημα που θα της έδινε τη δυνατότητα να ταξιδεύει διαρκώς δεν ήταν κάτι που προέκυψε ξαφνικά. Γεννήθηκε όταν η Diana ήταν μόλις 14 ετών. Τότε, παρακολουθώντας ένα βίντεο στο οποίο ένα ζευγάρι γυρνούσε τον κόσμο με το όχημά του, άρχισε να οραματίζεται μια εντελώς διαφορετική καθημερινότητα από αυτή που έβλεπε γύρω της.

Η 31χρονη δεν επιθυμούσε να περάσει τη ζωή της ακολουθώντας μια σταθερή διαδρομή, η οποία θα περιλάμβανε μόνο τη δουλειά, το σπίτι και τις λίγες ημέρες άδειας που θα είχε στη διάθεσή της κάθε χρόνο. Όπως έχει αναφέρει η ίδια, «έβλεπα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι γύρω μου παραπονιούνταν για τη ζωή τους και περίμεναν με ανυπομονησία τις δύο ή τρεις εβδομάδες διακοπών τον χρόνο. Εγώ δεν ήθελα αυτό».

Εργασία και ελευθερία κινήσεων

Η απόφαση της Diana Cabezas να γίνει ψηφιακή νομάδας δεν σήμαινε την εγκατάλειψη κάθε επαγγελματικής υποχρέωσης. Αντιθέτως, η επιθυμία της ήταν να μπορεί να εργάζεται, χωρίς ωστόσο να είναι αναγκασμένη να βρίσκεται συνεχώς στο ίδιο μέρος. Το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο της παρέχει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα, αποτελώντας ταυτόχρονα το σπίτι της και τη βάση για τις επαγγελματικές της δραστηριότητες.

Η καθημερινότητά της, γεμάτη μετακινήσεις και διαφορετικά τοπία, μοιράζεται συχνά στον λογαριασμό της στο Instagram, @soyailenx. Εκεί, η Diana έχει συγκεντρώσει έναν σημαντικό αριθμό ακολούθων, ξεπερνώντας τους 117.000, οι οποίοι παρακολουθούν τη ζωή της ως ψηφιακή νομάδας.

Η μετάβαση στο αυτοκινούμενο

Πριν καταλήξει στο σημερινό της σπίτι, η Diana είχε προβεί σε μια αρχική αγορά ενός βαν, με σκοπό να το διαμορφώσει κατάλληλα για τις ανάγκες της. Ωστόσο, στις αρχές του 2026, αποφάσισε να αλλάξει τα σχέδιά της. Πούλησε το βαν και χρησιμοποίησε τα χρήματα που απέκτησε για την αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινούμενου τροχόσπιτου.

Αυτή η αλλαγή της έδωσε τη δυνατότητα να περάσει άμεσα από την ιδέα στην πράξη, καθώς το νέο της όχημα ήταν ήδη εξοπλισμένο για να καλύπτει όλες τις καθημερινές της ανάγκες. Έτσι, απέκτησε έναν χώρο σχεδιασμένο για να υποστηρίζει τον τρόπο ζωής που είχε ονειρευτεί από την εφηβεία της.

Πέρα από το οικονομικό όφελος

Αν και η ζωή χωρίς την υποχρέωση καταβολής ενοικίου και των συνηθισμένων λογαριασμών μπορεί να ακούγεται ιδιαίτερα δελεαστική, ειδικά σε μια εποχή που το κόστος στέγασης πιέζει τα εισοδήματα πολλών νέων, η Diana Cabezas έχει ξεκαθαρίσει ότι ο βασικός λόγος της απόφασής της δεν ήταν η οικονομία.

Η ίδια έχει παραδεχτεί ότι ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο με τον απαραίτητο εξοπλισμό απαιτεί μια σημαντική αρχική επένδυση. Μάλιστα, με τα χρήματα που διέθεσε για την αγορά και τη διαμόρφωση του οχήματός της, θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε αγοράσει ένα συμβατικό σπίτι. Για την Diana, η ελευθερία και η δυνατότητα να ταξιδεύει ήταν οι πρωταρχικοί παράγοντες που την οδήγησαν σε αυτή την επιλογή ζωής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta