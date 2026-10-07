ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (7/10) στην Αθήνα και σε 16 περιοχές της Αττικής

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος έχει ανακοινώσει ο ΔΕΔΔΗΕ για σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, επηρεάζοντας διάφορες περιοχές της Αττικής. Οι διακοπές αυτές αφορούν τόσο το κέντρο της Αθήνας όσο και πολυάριθμους δήμους και προάστια της ευρύτερης περιοχής. Οι κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών καλούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την προσαρμογή τους στην προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Οι προγραμματισμένες διακοπές στην Αττική

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026. Η ανακοίνωση του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας αφορά ένα ευρύ φάσμα περιοχών εντός των ορίων της Αττικής.

Οι προγραμματισμένες αυτές διακοπές ηλεκτροδότησης θα επηρεάσουν συνολικά δεκαεπτά διαφορετικές περιοχές. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δημοσιεύσει τη λίστα των περιοχών αυτών, ενημερώνοντας το κοινό για τις επερχόμενες αλλαγές στην παροχή ρεύματος για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Διακοπές στην καρδιά της Αθήνας και τις γύρω περιοχές

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων διακοπών, η ίδια η πόλη της Αθήνας θα αντιμετωπίσει διακοπές ρεύματος σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026. Η ηλεκτροδότηση θα επηρεαστεί σε συγκεκριμένα σημεία της πρωτεύουσας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ.

Εκτός από την Αθήνα, οι διακοπές ρεύματος θα επεκταθούν και σε γειτονικές περιοχές. Συγκεκριμένα, ο Ταύρος, ο Ζωγράφος και η Καλλιθέα περιλαμβάνονται επίσης στη λίστα των περιοχών όπου ο ΔΕΔΔΗΕ έχει προγραμματίσει διακοπές για την ίδια ημερομηνία.

Νότια και δυτικά προάστια

Τα νότια προάστια της Αττικής θα βρεθούν επίσης στο επίκεντρο των προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026. Το Παλαιό Φάληρο, η Νέα Σμύρνη και η Γλυφάδα συγκαταλέγονται στις περιοχές όπου ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ανακοινώσει διακοπές ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, στα δυτικά προάστια, το Χαϊδάρι είναι μία από τις περιοχές που θα επηρεαστούν από τις προγραμματισμένες ενέργειες του ΔΕΔΔΗΕ. Οι κάτοικοι του Χαϊδαρίου θα πρέπει να προετοιμαστούν για την προσωρινή διακοπή της παροχής ρεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Βόρεια προάστια

Σημαντικές διακοπές ρεύματος έχουν προγραμματιστεί και για τα βόρεια προάστια της Αττικής, όπως ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ. Το Μαρούσι, η Κηφισιά και η Πεύκη περιλαμβάνονται στη λίστα των περιοχών που θα επηρεαστούν σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026.

Επιπλέον, οι περιοχές της Φιλοθέης και της Βαρυμπόμπης θα αντιμετωπίσουν επίσης προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει συμπεριλάβει αυτές τις περιοχές στο πρόγραμμα των διακοπών ρεύματος για την 7η Οκτωβρίου 2026.

Ανατολική Αττική

Η Ανατολική Αττική δεν εξαιρείται από τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος που έχει ανακοινώσει ο ΔΕΔΔΗΕ για σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026. Το Κορωπί είναι μία από τις περιοχές όπου θα υπάρξει προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Επιπρόσθετα, η Παιανία και η ευρύτερη περιοχή των Σπάτων-Λούτσας περιλαμβάνονται επίσης στη λίστα του ΔΕΔΔΗΕ. Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών της Ανατολικής Αττικής θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.

Το νησί της Σαλαμίνας

Τέλος, οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος του ΔΕΔΔΗΕ για σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, επεκτείνονται και στο νησί της Σαλαμίνας. Η Σαλαμίνα είναι μία από τις δεκαεπτά περιοχές της Αττικής που θα αντιμετωπίσουν προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει συμπεριλάβει τη Σαλαμίνα στη λίστα των περιοχών που επηρεάζονται, διασφαλίζοντας την ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμματισμένων εργασιών του οργανισμού.

Με πληροφορίες από: Enikos