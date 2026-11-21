Η Θεσσαλονίκη αρχίζει να ντύνεται στα γιορτινά, καθώς η πόλη εισέρχεται σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο έφτασε στην πλατεία Αριστοτέλους, σηματοδοτώντας την έναρξη των προετοιμασιών για την εορταστική περίοδο. Η τοποθέτηση του δέντρου αποτελεί ένα από τα πρώτα βήματα για τον εορταστικό διάκοσμο της πόλης.

Το έλατο από τον Ταξιάρχη

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο που θα κοσμεί την πλατεία Αριστοτέλους προέρχεται από τον Ταξιάρχη. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό έλατο, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει το επίκεντρο του εορταστικού κλίματος στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Το φυσικό αυτό δέντρο επιλέχθηκε για να προσδώσει μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στις φετινές γιορτές.

Το ύψος του έλατου είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς «αγγίζει» τα 18 μέτρα. Αυτό το επιβλητικό μέγεθος καθιστά το δέντρο ορατό από μεγάλη απόσταση, συμβάλλοντας στον εορταστικό χαρακτήρα της πλατείας. Η επιλογή ενός τόσο ψηλού δέντρου αναδεικνύει τη σημασία που δίνει η πόλη στην εορταστική της διακόσμηση.

Η επιχείρηση ανύψωσης του δέντρου

Η διαδικασία ανύψωσης του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Αριστοτέλους ήταν μια απαιτητική επιχείρηση. Για την τοποθέτηση του έλατου χρειάστηκε η χρήση γερανού, καθώς και η παρουσία ειδικού προσωπικού. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη προσοχή και λεπτομέρεια.

Η επιχείρηση διήρκεσε πάνω από μία ώρα, καθώς απαιτούνταν ιδιαίτερα λεπτοί χειρισμοί για την ασφαλή και σωστή τοποθέτηση του δέντρου. Το προσωπικό εργάστηκε μεθοδικά για να διασφαλίσει ότι το έλατο θα στερεωθεί σωστά στην κεντρική πλατεία. Τα πλάνα που κατέγραψε το Orange Press Agency αποτυπώνουν την ένταση και την ακρίβεια των εργασιών αυτών.

Ολοκλήρωση στολισμού και εορταστικός διάκοσμος

Ο στολισμός του χριστουγεννιάτικου δέντρου δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες. Το προσωπικό θα εργαστεί για να προσθέσει τα φώτα και τα στολίδια που θα αναδείξουν την ομορφιά του έλατου. Η ολοκλήρωση του στολισμού θα μεταμορφώσει πλήρως την όψη του δέντρου.

Παράλληλα με το δέντρο, θα ολοκληρωθεί και ο συνολικός διάκοσμος της πλατείας Αριστοτέλους. Ο εορταστικός φωτισμός και τα διακοσμητικά στοιχεία θα δημιουργήσουν μια μαγική ατμόσφαιρα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. Η πλατεία θα λάβει την τελική της χριστουγεννιάτικη μορφή, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Η επίσημη φωταγώγηση

Η επίσημη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Αριστοτέλους έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα, η ειδική εκδήλωση για τη φωταγώγηση θα πραγματοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου. Αυτή η ημερομηνία σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην πόλη.

Η εκδήλωση φωταγώγησης αναμένεται να προσελκύσει πλήθος κόσμου, καθώς αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα γεγονότα της εορταστικής περιόδου. Οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά το άναμμα των φώτων του 18μετρου έλατου, το οποίο θα φωτίσει την πλατεία και θα δώσει το έναυσμα για τις γιορτές. Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα Χριστούγεννα με λάμψη και χαρά.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis