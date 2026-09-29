Η Ιαπωνία στην κορυφή του παγκόσμιου τουρισμού με στρατηγική κατά του υπερτουρισμού

Η χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου επανήλθε στην πρώτη θέση των προτιμήσεων σύμφωνα με τον δείκτη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το 2026. Το 2025, η Ιαπωνία συγκέντρωσε περισσότερους επισκέπτες από οποιονδήποτε άλλο προορισμό παγκοσμίως, σε σύνολο 1,5 δισεκατομμυρίου ανθρώπων που ταξίδεψαν.

Τα έσοδα από τους ξένους επισκέπτες το 2025 πλησίασαν τα 53 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που υπογραμμίζει την επιτυχία της χώρας. Η Ιαπωνία είχε υποχωρήσει στην τρίτη θέση το 2024, έπειτα από μια προηγούμενη πρωτιά το 2021, δείχνοντας μια δυναμική πορεία στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Η στρατηγική της διεύρυνσης των προορισμών

Η επιτυχία της Ιαπωνίας δεν βασίστηκε μόνο στη γενικότερη δημοφιλία της, αλλά και σε μια στρατηγική προσέγγιση που διεύρυνε την τουριστική της βάση. Η χώρα ενθάρρυνε ταξίδια όχι μόνο σε μεγάλα και ήδη δημοφιλή τουριστικά κέντρα, όπως το Τόκιο, το Κιότο και η Οσάκα, αλλά και σε άλλους, λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς.

Αυτή η προσπάθεια για μεγαλύτερη τουριστική προσβασιμότητα και δεκτικότητα συνέβαλε στην προσέλκυση ενός πιο διαφοροποιημένου και ευρύτερου φάσματος επισκεπτών. Η διασπορά των τουριστικών ροών σε διάφορες περιοχές βοήθησε στη μείωση της πίεσης στα παραδοσιακά hotspots.

Υποδομές και βιωσιμότητα: Οι πυλώνες της επιτυχίας

Οι υποδομές της Ιαπωνίας και η άριστη εσωτερική και διεθνής πρόσβαση αποτελούν βασικούς παράγοντες που συνέβαλαν στην πρωτιά της, σύμφωνα με την έκθεση. Οι αεροπορικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένου του κορυφαίου σιδηροδρομικού δικτύου Shinkansen και των περίφημων τρένων «σφαίρες», φημίζονται για την ακρίβεια, την ασφάλεια και την καθαριότητα.

Παράλληλα, η χώρα έχει ενισχύσει τις επιδόσεις της σε τομείς βιωσιμότητας. Στόχος της είναι οι μηδενικές καθαρές εκπομπές έως το 2050, στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης. Επιπλέον, έχουν αναληφθεί επιχειρηματικές δεσμεύσεις για τη βιοποικιλότητα και την κυκλική οικονομία, δείχνοντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προς τον αειφόρο τουρισμό.

Το «πάντρεμα» παράδοσης και σύγχρονης κουλτούρας

Θετικά λειτουργεί επίσης το «πάντρεμα» της παράδοσης με τον σύγχρονο τρόπο ζωής στην Ιαπωνία. Η ποπ κουλτούρα, τα anime, η K-ποπ μουσική, η τεχνολογία και η γαστρονομία αποτελούν στοιχεία που προσελκύουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών από όλο τον κόσμο.

Στην πραγματικότητα, η πρωτιά της χώρας δεν αντικατοπτρίζει μόνο τον αριθμό των επισκεπτών, αλλά και το πόσο καλά έχει δομηθεί η βιομηχανία του τουρισμού. Αυτή η δομή διασφαλίζει τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων που τη στηρίζουν, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Μέτρα αντιμετώπισης του υπερτουρισμού

Τη στιγμή που ο υπερτουρισμός πλήττει δημοφιλείς διεθνείς προορισμούς, η Ιαπωνία κατάφερε να διαφοροποιήσει την προσφορά της. Εκτός από την προσέλκυση ταξιδιωτών από διαφορετικές χώρες και τη διοχέτευση μέρους των τουριστικών ροών σε λιγότερο κορεσμένους προορισμούς, έλαβε και συγκεκριμένα μέτρα για τη συρρίκνωση των επιπτώσεων του υπερτουρισμού.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, οι αρχές της Φουτζιοσίντα αποφάσισαν την ακύρωση της Σακούρα, του φεστιβάλ για τις εμβληματικές ανθισμένες κερασιές, στο Πάρκο Αρακουράγιαμα Σένγκεν. Το πάρκο διαθέτει 650 κερασιές και προσφέρει θέα στο όρος Φούτζι. Η απόφαση αυτή ελήφθη σε μια προσπάθεια να περιοριστεί ο αριθμός των επισκεπτών και τα περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς. Ακόμη αυστηρότερα ήταν τα μέτρα στην περίπτωση της πόλης Φουτζικαγουαγκουτσίκο, όπου στήθηκαν ειδικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta