Όσα ακούγονται από ανθρώπους που βρίσκονται ένα βήμα πριν τον χωρισμό

Η ολοκλήρωση μιας σχέσης είναι μια κατάσταση που πολλοί άνθρωποι έχουν βιώσει. Πριν από την τελική απόφαση, υπάρχουν συγκεκριμένες σκέψεις και εκφράσεις που τείνουν να είναι κοινές μεταξύ των ατόμων.

Ενώ η αρχή κάθε σχέσης χαρακτηρίζεται από χαρά, ανυπομονησία και όνειρα για το μέλλον, με την πάροδο του χρόνου αυτές οι αρχικές προσδοκίες μπορεί να ξεθωριάσουν. Οι ψυχολόγοι έχουν μελετήσει εκτενώς τις σχέσεις και τους χωρισμούς, περιγράφοντας ένα περίπλοκο κεφάλαιο ανθρώπινης σύνδεσης. Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν συγκεκριμένες σκέψεις που κάνουν οι άνθρωποι όταν βρίσκονται ένα βήμα πριν το οριστικό φινάλε, σηματοδοτώντας ότι η σχέση έχει φτάσει στην τερματική γραμμή και είναι έτοιμοι να προχωρήσουν.

Όταν ο θυμός δίνει τη θέση του στην παραίτηση

Στην αρχή μιας προβληματικής περιόδου, κυριαρχούν ο θυμός, τα παράπονα και η ένταση. Ωστόσο, έρχεται μια στιγμή που αυτά τα συναισθήματα αρχίζουν να σβήνουν. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή έχουν λυθεί τα προβλήματα, αλλά επειδή το άτομο έχει κουραστεί να περιμένει κάποια αλλαγή.

Η απουσία θυμού μπορεί να αποτελεί μια μορφή παραίτησης και όχι ψυχραιμίας. Όταν κάποιος σταματά να προσπαθεί να εξηγήσει, να διεκδικήσει ή να πείσει τον σύντροφό του, είναι πιθανό να έχει ήδη αρχίσει να απομακρύνεται συναισθηματικά από τη σχέση.

Η εξάντληση από τη μονομερή προσπάθεια

Μια σχέση απαιτεί τη συμμετοχή και των δύο ανθρώπων για να λειτουργήσει σωστά και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της. Όταν, όμως, ο ένας από τους δύο αισθάνεται ότι πρέπει διαρκώς να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει παρεξηγήσεις, να ξεκινά δύσκολες συζητήσεις και να διατηρεί τη σχέση όρθια, τότε επέρχεται η εξάντληση.

Σε αυτή τη φάση, το άτομο δεν ζητά πλέον από τον σύντροφό του να αλλάξει ριζικά την προσωπικότητά του. Το μόνο που επιθυμεί είναι η απλή συμμετοχή του άλλου στην προσπάθεια διατήρησης της σχέσης.

Η στιγμή που σταματάς να ζητάς

Υπάρχει ένα σημείο όπου οι απαιτήσεις παύουν να εκφράζονται. Αυτό δεν οφείλεται στο ότι όλα είναι καλά, αλλά στην κατανόηση ότι τα ίδια αιτήματα επαναλαμβάνονται διαρκώς χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Αυτά μπορεί να αφορούν την ανάγκη για περισσότερη επικοινωνία, μεγαλύτερο ενδιαφέρον ή την αλλαγή μιας συμπεριφοράς που προκαλεί πόνο.

Όταν ακόμη και τα πιο απλά πράγματα φαντάζουν αδύνατο να αλλάξουν, η απογοήτευση αρχίζει να υπερισχύει της προσπάθειας. Τότε, επέρχεται μια σιωπηλή παραίτηση από κάθε περαιτέρω διεκδίκηση.

Η δύσκολη συνειδητοποίηση της μη λειτουργικής σχέσης

Μία από τις πιο δύσκολες συνειδητοποιήσεις είναι η εξής: μπορεί κάποιος να αγαπά έναν άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα να αντιλαμβάνεται ότι η σχέση που έχουν δεν λειτουργεί. Αυτή η διαπίστωση είναι ιδιαίτερα επίπονη, καθώς συνδυάζει το συναίσθημα της αγάπης με την αναγνώριση της μη βιωσιμότητας της σχέσης.

Με πληροφορίες από: jenny.gr